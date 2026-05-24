VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 5:1.
Mimoriadne dôležitý duel proti favoritovi nezačali Slováci zle a v úvode 6. minúty mal sľubnú príležitosť Adam Sýkora, ktorý pred brankára Jeta Greavesa.
Rovnaký slovenský útočník mal šancu aj v 9. minúte, no jeho pokus skončil iba na bočnej sieti súperovej bránky.
"Javorový list" v 15. minúte predviedol peknú akciu - skúsený Sidney Crosby ukázal prehľad v hre, oblúčikom našiel Dylana Cozensa a ten presne umiestneným pokusom prekonal Samuela Hlavaja.
Pred prvou sirénou ešte po chybe kapitána Marek Hrivíka mal súper prečíslenie, no Crosby mieril mimo.
V druhej dvadsaťminútovke slovenskí hokejisti bojovali a túžili po vyrovnaní. Nevyužili na to presilovku po zlom striedaní Kanaďanov, na opačnej strane Macklin Celebrini mieril nad Hlavajovu bránku.
Fanúšikov spod Tatier rozjasal v 29. minúte Kristián Pospíšil, ktorý sa uvoľnil na útočnej modrej čiare, puk si potiahol medzi kruhy a poslal ho do horného rohu súperovej bránky. Slováci potom nevyužili ani druhú presilovku v stretnutí.
Tretia tretina vyšla omnoho lepšie Kanaďanom. Veľmi rýchlo si vypracovali pohodlný náskok, keď v presilovke skóroval Gabriel Vilardi, v rovnovážnom stave skúsený John Tavares a v oslabení Ryan O'Reilly.
Keď v 50. minúte Celebrini upravil už na 5:1 pre výber Kanady, bolo prakticky rozhodnuté. V ďalšom priebehu si už favorit strážil náskok.
