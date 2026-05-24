    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    2. tretina
    Fribourg BCF Arena
    1 - 1
    0:1, 1:0, 0:0
    LIVE
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Audio komentár0:00
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadPreviewZostavyOnline prenosGólyFotogalériaSúvisiace

    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Kanada oslavuje gól.
    Fotogaléria (12)
    Kanada oslavuje gól. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|24. máj 2026 o 20:48 (aktualizované 24. máj 2026 o 21:29)
    ShareTweet0

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Kanada v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska prehrávajú vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B inkasovali úvodný gól od Kanady.

    Skóre stretnutia otvoril ešte v prvej tretine Dylan Cozens, ktorého cez celé ihrisko našiel Sidney Crosby.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Luka Radivojevič a Aurel Nauš (obaja Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik s transparentom pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke sprava Macklin Celebrini a strelec gólu Dylan Cozens (obaja Kanada) oslavujú po góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    Na snímke vľavo brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a uprostred Dylan Cozens (Kanada) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.
    12 fotografií
    Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec (Slovensko), Sidney Crosby (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), John Tavares (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan na tribúne v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Na snímke zľava brankár Jet Greaves (Kanada), Oliver Okuliar (Slovensko) a Denton Mateychuk (Kanada) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 24. mája 2026.Canada's Zach Whitecloud, right, vies for the puck against Slovakia's Kristian Pospisil during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, Canada's Dylan Cozens, Slovakia's Martin Pospisil and Canada's Denton Mateychuk, from left, fight for the puck during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, challenges Canada's goaltender Jet Greaves, Darnell Nurse and Robert Thomas, from right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada,, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Canada's Dylan Cozens, right, celebrates with teammate Sidney Crosby after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Canada, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026.

    VIDEO: Dylan Cozens a jeho gól na 1:0

    VIDEO: Kristián Pospíšil a jeho gól na 1:1

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kanada oslavuje gól.
    Kanada oslavuje gól.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
    dnes 20:48
    Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia zo štvrtého gólu, vpravo strelec gólu Oliver Okuliar počas zápasu.
    dnes 14:08
    Okuliar pred duelom s Kanadou: Mohli by sme si dopriať darček pre seba aj pre tréneraNa dobrovoľnom rozkorčuľovaní si doprial tréning navyše.
    dnes 14:08
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    dnes 13:41
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasySlovenský tím má na konte naďalej 11 bodov a reálnu šancu na postup do štvrťfinále.
    dnes 13:41
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Kanada oslavuje gól.
    Kanada oslavuje gól.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026
    dnes 20:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2026