    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Slováci sa môžu postarať o veľkú senzáciu. Na vyradenie Švédska im stačí získať bod

    Hokejisti Slovenska počas MS 2026. (Autor: TASR)
    TASR|25. máj 2026 o 18:49
    O postupe slovenských hokejistov do štvrťfinále sa rozhodne v poslednom dueli.

    O postupe slovenských hokejistov do štvrťfinále 89. MS vo Švajčiarsku, alebo ich predčasnom konci na turnaji rozhodne ich utorkový vzájomný zápas so Švédskom.

    Slováci potrebujú na prienik do vyraďovačky uchmatnúť „Tre Kronor“ aspoň bod.

    V tom prípade by zverenci Vladimíra Országha mali na konte 12 bodov a Švédi 10 a prípadný bod navyše za víťazstvo po predĺžení či nájazdoch by severanom nestačil.

    Víťazstvo Švédska za tri body by do štvrťfinále posunulo práve výber Sama Hallama.

    Švédi by tak doplnili Čechov, Nórov a Kanaďanov. Zámorský tím má pred svojim posledným zápasom istotu 1. miesta v skupine B.

    V ňom nastúpi proti Čechom a už ho nikto nemôže predbehnúť. Nórov čaká v severskom derby Dánsko a pri ich predpokladanom víťazstve môžu dokonca obsadiť v skupine 2. miesto, na ktorom sú aj po pondelkových zápasoch.

    Tým by sa vyhli sťahovaniu do Zürichu, kde sa vo štvrťfinále predstavia 3. a 4. tímy z B-skupiny. Prvé dva odohrajú 1. kolo vyraďovačky ešte vo Fribourgu.

    Slováci však môžu poskočiť tiež na 2. miesto, ale to by po víťazstve nad Švédskom za tri body potrebovali prehru Čechov s Kanadou v základnom hracom čase a Nóri by nesmeli získať viac ako bod s Dánskom, keďže vzájomný zápas Nórov so Slovákmi sa skončil lepšie pre slovenský výber (2:1).

    Zvyšné tri tímy - Dánsko, Slovinsko a Taliansko stratili šancu na postup už skôr.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:29
    Domov»MS v hokeji 2026»Slováci sa môžu postarať o veľkú senzáciu. Na vyradenie Švédska im stačí získať bod