    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    30.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    New York
    23:00
    Švédsko
    Švédsko

    Francúzsko strelilo v skupine najviac gólov na MS. Švédsko chce zopakovať senzáciu z ME 2012

    Francúzski hráči oslavujú po góle Ousmane Dembeleho
    Francúzski hráči oslavujú po góle Ousmane Dembeleho (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 13:49
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    Francúzi prešli skupinou bez straty bodu, naposledy sa im to podarilo na domácich MS v roku 1998.

    Futbalisti Francúzska sa proti Švédsku pokúsia potvrdiť pozíciu favorita šestnásťfinálového zápasu MS.

    Na štadióne v East Rutherforde ich v utorok od 23.00 SELČ čaká súper, ktorého pred necelými šiestimi rokmi dvakrát zdolali v Lige národov, no vedia, že MS sú iný turnaj.

    Víťaz tohto duelu sa v osemfinále stretne s lepším z dvojice Paraguaj - Nemecko.

    Francúzi patria k najväčším favoritom MS a tento status si upevnili aj výsledkami v základnej skupine.

    Strelili v nej desať gólov, čo je najviac zo všetkých tímov MS. V záverečnom zápase skupiny proti Nórsku, pred ktorým už mali istý priamy postup, dokázali aj pozmenenej zostave triumfovať 4:1.

    Bolo to prvýkrát od domácich MS 1998, čo Francúzi prešli základnou skupinou bez straty bodu.

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    „Dali sme štyri góly. Ousmane Dembele strelil hetrik a Desire Doue strelil prvý gól hlavou v kariére. To všetko sú pozitívne veci a musíme na nich stavať. Napriek tomu boli aj chvíle, keď sme neboli úplne v najlepšej forme, a tie musíme napraviť.

    Čím ďalej v tomto turnaji zájdeme, tým silnejší bude náš súper. Musíme zostať ostražití,“ povedal asistent trénera Francúzska Guy Stephan.

    Podľa obrancu Maxencea Lacroixa má Francúzsko po základnej skupine dôvod na sebavedomie.

    „Hrali sme veľmi dobre a skončili sme prví. Neviem ani opísať, ako sa cítim. Mali sme svoje ciele a dosiahli sme ich – mali sme veľmi dobrú skupinovú fázu.

    Teraz vieme, že dobrodružstvo sa nekončí. Chceme mať veľké sny a pripravíme sa na ďalší zápas.

    Vieme, že sme veľmi dobrý útočný tím – dokážeme skórovať v každej chvíli zápas,“ poznamenal Lacroix podľa fifa.com.

    Francúzi a Švédi odohrali v histórii už 23 vzájomných zápasov - 12-5-6. Na veľkých turnajoch sa stretli len dvakrát - na ME 1992 remizovali 1:1, na ME 2012 zvíťazili Švédi 2:0.

    Proti Francúzsku budú v pozícii tímu, ktorý môže prekvapiť. „Cesta, ktorú sme absolvovali, aby sme sa sem dostali, nás posilnila.

    Bolo veľa ľudí, ktorí nám neverili. Nehrali sme dobre a nevyhrávali sme zápasy. Je úžasné prejsť si tým všetkým a dostať sa sem do play off s takýmto skvelým tímom.

    Máme veľmi odhodlanú skupinu hráčov,“ povedal 22-ročný švédsky stredopoliar Yasin Ayari pre Aftonbladet.

    Zápas šestnásťfinále MS vo Futbale 2026

    Francúzsko - Švédsko

    Predpokladané zostavy:

    Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele, Doue – Mbappe

    Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga, Gyökeres, Isak

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    29.6.2026 19:00
    Japonsko
    JPN
    Nemecko
    GER
    29.6.2026 22:30
    Paraguaj
    PAR
    Holandsko
    NED
    30.6.2026 03:00
    Maroko
    MAR
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále


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    Domov»MS vo futbale 2026»Francúzsko strelilo v skupine najviac gólov na MS. Švédsko chce zopakovať senzáciu z ME 2012