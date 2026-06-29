Francúzsko strelilo v skupine najviac gólov na MS. Švédsko chce zopakovať senzáciu z ME 2012

Futbalisti Francúzska sa proti Švédsku pokúsia potvrdiť pozíciu favorita šestnásťfinálového zápasu MS.
Na štadióne v East Rutherforde ich v utorok od 23.00 SELČ čaká súper, ktorého pred necelými šiestimi rokmi dvakrát zdolali v Lige národov, no vedia, že MS sú iný turnaj.
Víťaz tohto duelu sa v osemfinále stretne s lepším z dvojice Paraguaj - Nemecko.
Francúzi patria k najväčším favoritom MS a tento status si upevnili aj výsledkami v základnej skupine.
Strelili v nej desať gólov, čo je najviac zo všetkých tímov MS. V záverečnom zápase skupiny proti Nórsku, pred ktorým už mali istý priamy postup, dokázali aj pozmenenej zostave triumfovať 4:1.
Bolo to prvýkrát od domácich MS 1998, čo Francúzi prešli základnou skupinou bez straty bodu.
„Dali sme štyri góly. Ousmane Dembele strelil hetrik a Desire Doue strelil prvý gól hlavou v kariére. To všetko sú pozitívne veci a musíme na nich stavať. Napriek tomu boli aj chvíle, keď sme neboli úplne v najlepšej forme, a tie musíme napraviť.
Čím ďalej v tomto turnaji zájdeme, tým silnejší bude náš súper. Musíme zostať ostražití,“ povedal asistent trénera Francúzska Guy Stephan.
Podľa obrancu Maxencea Lacroixa má Francúzsko po základnej skupine dôvod na sebavedomie.
„Hrali sme veľmi dobre a skončili sme prví. Neviem ani opísať, ako sa cítim. Mali sme svoje ciele a dosiahli sme ich – mali sme veľmi dobrú skupinovú fázu.
Teraz vieme, že dobrodružstvo sa nekončí. Chceme mať veľké sny a pripravíme sa na ďalší zápas.
Vieme, že sme veľmi dobrý útočný tím – dokážeme skórovať v každej chvíli zápas,“ poznamenal Lacroix podľa fifa.com.
Francúzi a Švédi odohrali v histórii už 23 vzájomných zápasov - 12-5-6. Na veľkých turnajoch sa stretli len dvakrát - na ME 1992 remizovali 1:1, na ME 2012 zvíťazili Švédi 2:0.
Proti Francúzsku budú v pozícii tímu, ktorý môže prekvapiť. „Cesta, ktorú sme absolvovali, aby sme sa sem dostali, nás posilnila.
Bolo veľa ľudí, ktorí nám neverili. Nehrali sme dobre a nevyhrávali sme zápasy. Je úžasné prejsť si tým všetkým a dostať sa sem do play off s takýmto skvelým tímom.
Máme veľmi odhodlanú skupinu hráčov,“ povedal 22-ročný švédsky stredopoliar Yasin Ayari pre Aftonbladet.
Zápas šestnásťfinále MS vo Futbale 2026
Francúzsko - Švédsko
Predpokladané zostavy:
Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele, Doue – Mbappe
Švédsko: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga, Gyökeres, Isak