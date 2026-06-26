Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta

Francúzsko prišlo na majstrovstvá sveta rozdrviť všetkých. Aspoň tak to ešte pred turnajom sebavedomo vyhlásil Rayan Cherki. Po troch zápasoch skupinovej fázy sa zdá, že nehovoril do vetra.
Tri zápasy, tri víťazstvá, desať strelených gólov. A všetky dali ofenzívni hráči.
V prvých dvoch dueloch bol mužom číslo jeden Kylian Mbappé. V oboch stretnutiach strelil po dva góly. V treťom zápase proti Nórsku však prišiel večer Ousmana Dembélého.
Krídelník Paríža Saint-Germain nastrieľal hetrik za polhodinu. Na dva góly mu prihral Mbappé. Štvrtý zásah pridal Désiré Doué a Francúzsko zdolalo Nórsko 4:1.
Francúzi vyhrali svoju skupinu bez straty jediného bodu a potvrdili postavenie hlavného favorita na zisk titulu.
Hetrik ľavou nohou?
Dembélé je pravák, ale proti Nórom strelil dva góly ľavou nohou. Pre neho je to nepodstatný detail. Obe nohy má výnimočné.
Jeho Paríž Saint-Germain v uplynulej sezóne ovládol Európu. Vyhral Ligu majstrov aj domácu súťaž a Dembélé bol s 21 gólmi najlepším strelcom tímu vo všetkých súťažiach.
Je aj úradujúcim držiteľom Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta. Ak zažiari aj na majstrovstvách sveta, opäť bude patriť medzi hlavných kandidátov na túto trofej.
Paradoxne, najväčšiu konkurenciu má vo vlastnom tíme. Kylian Mbappé a Michael Olise totiž tiež prežívajú výnimočný turnaj.
Najlepším strelcom šampionátu je zatiaľ Lionel Messi s piatimi gólmi. Mbappé a Dembélé majú po štyri zásahy. Rovnako aj Vinicius, Erling Haaland a Undal.
Francúzsko má tím za 1,5 miliardy eur
Ak Francúzi naplnia svoj potenciál, nikto proti nim nemusí mať šancu. Žiadny iný tím nedisponuje takým pretlakom talentu, kreativity a individuálnej kvality.
Podľa mien, trhovej hodnoty aj papierových predpokladov by práve Francúzsko malo získať titul majstra sveta.
Disponuje najjagavejším kádrom na turnaji a zároveň najhodnotnejším tímom v histórii futbalu. Hodnota mužstva sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur.
Kvarteto Michael Olise (150 miliónov eur), Désiré Doué (120 miliónov eur), Kylian Mbappé (180 miliónov eur) a Ousmane Dembélé (100 miliónov eur) má dohromady hodnotu 550 miliónov eur.
Súboj Mbappého s Haalandom sa nekonal
Proti Nórsku však Francúzi dostali nečakaný dar.
Očakávaný súboj Kylian Mbappé verzus Erling Haaland sa nekonal. Nórsky tréner Ståle Solbakken už vopred avizoval rozsiahle rotácie.
Tento zápas nebol pre jeho tím prioritou a potreboval mať svojich Vikingov čerstvých na vyraďovaciu fázu turnaja.
A tak sa na trávniku neobjavili ani Erling Haaland, ani Martin Ødegaard, Alexander Sørloth či brankárska jednotka Orjan Nyland. Nóri postavili prakticky béčko.
Najväčší očakávaný duel skupinovej fázy majstrovstiev sveta sa tak nekonal, čo sklamalo fanúšikov aj samotnú FIFA, ktorá zápas pompézne propagovala ako vrchol skupinovej časti turnaja.
Francúzsky hráč Ousmane Dembele (vpravo) oslavuje s Kylianom Mbappém a ďalšími spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
Nóri kapitulovali ešte pred úvodným výkopom. Presne tak, ako to predpovedal samotný Haaland.
„Pravdepodobne nás zdolajú a napokon celý turnaj vyhrajú,“ vyhlásil prezývaný Kyborg.
Francúzi hrali exhibične, miestami až na pol plynu.
Dembélé si ukradol titulky
Napriek presvedčivému výsledku však zanechali aj trošku rozporuplný dojem.
„Francúzsko je samo osebe protirečením. Pri pohľade na jeho ohromujúci talent, množstvo výnimočných alternatív a streleckú silu, akú nemá žiadny iný tím, človek ľahko podľahne pokušeniu nešetriť superlatívmi,“ napísal španielsky denník AS.
„Z tohto pohľadu nemožno spochybňovať jeho pozíciu hlavného favorita.“
Lenže práve tu prichádza problém.
„Proti tomuto ničivému potenciálu však stojí obrana, ktorá pôsobí takmer krehko a je na míle vzdialená pevnosti, akú Francúzi predvádzali na turnajoch, ktoré ich vyniesli na futbalový trón,“ dodal AS.
Kylian Mbappe. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Podľa španielskeho denníka si Dembélé síce ukradol všetky titulky, no v pozadí zostáva niečo, čo znižuje dôveryhodnosť francúzskych ambícií.
„Francúzsko stále nevie spoľahlivo brániť.“
Keď sa rozbehnú, nikto ich nezastaví
Proti silne obmenenej nórskej zostave ukázali Francúzi to najlepšie aj najhoršie zo svojho repertoáru.
Sú prakticky nezastaviteľní v prechodovej fáze, neodpúšťajú súperove chyby a pri otvorenom priestore útočia s mimoriadnou dravosťou.
Nepotrebujú dominovať v držaní lopty. Vlastne sa zdá, že takýto spôsob hry ani nemajú radi.
Pri možnosti postaviť vedľa seba Douého, Oliseho, Mbappého a Dembélého, pričom Rayan Cherki a Bradley Barcola čakajú na svoju príležitosť, sa takáto stratégia javí ako logická.
Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 (skupina I)
Práve Dembélé na seba strhol všetku pozornosť výkonom, ktorý presahuje rámec jedného zápasu. Takmer neustále zostával pri postrannej čiare, využíval každý protiútok a svojou individuálnou kvalitou i efektivitou v zakončení ničil nórsku obranu.
Čakal, preberal lopty a okamžite prechádzal cez obrancov. Ak Francúzi dokážu dostatočne rýchlo preniesť hru na jeho stranu, len málokto mu dokáže zabrániť.
Naháňa strach, vyvoláva pochybnosti
Francúzsko však opäť ukázalo aj svoju zraniteľnosť.
Ofenzívni hráči síce aktívne napádajú pri prvej vlne pressingu, no zanedbávajú návrat do obrany. Mužstvo sa často rozdelí na dve časti a jeho autorita vo vlastnom pokutovom území výrazne trpí.
Zatiaľ to neohrozuje francúzske ambície, ale v rozhodujúcich zápasoch bude potrebovať oveľa väčšiu stabilitu.
Aj preto Francúzsko momentálne zároveň naháňa strach aj vyvoláva pochybnosti.
V zápase proti Nórsku navyše chýbal hlavný tréner Didier Deschamps. Dôvod bol mimoriadne smutný – zúčastnil sa pohrebu svojej matky.
Tréner chýbal
„V prvom rade myslíme na Didiera. Už sa nevieme dočkať, keď sa k nám vráti, a zajtra bude opäť s nami na tréningu,“ povedal po zápase jeho asistent Guy Stephan.
„Čo sa týka zápasu, splnili sme to, čo sme si predsavzali. V našej hre bolo veľa radosti, intenzity a vytvorili sme si množstvo šancí. Strelili sme štyri góly.
Ousmane zaznamenal hetrik a Désiré Doué dal prvý gól hlavou vo svojej kariére. To všetko sú pozitíva, na ktorých musíme stavať.“
Stephan však upozornil, že skutočné skúšky ešte len prídu.
„Zároveň však boli aj momenty, keď sme nepodali úplne ideálny výkon, a tie musíme odstrániť.
Čím ďalej sa v turnaji dostaneme, tým silnejších súperov budeme mať proti sebe. Musíme zostať ostražití.
Sme spokojní, toto víťazstvo si užijeme, ale zajtra sa s Didierom vraciame späť do práce.“
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