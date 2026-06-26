    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    1 - 4
    1:3
    Francúzsko
    Francúzsko
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    Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta

    Ousmane Dembele oslavuje góly.
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    Ousmane Dembele oslavuje góly. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|27. jún 2026 o 00:16
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    Hlavný hrdina dal tri góly.

    Francúzsko prišlo na majstrovstvá sveta rozdrviť všetkých. Aspoň tak to ešte pred turnajom sebavedomo vyhlásil Rayan Cherki. Po troch zápasoch skupinovej fázy sa zdá, že nehovoril do vetra.

    Tri zápasy, tri víťazstvá, desať strelených gólov. A všetky dali ofenzívni hráči.

    V prvých dvoch dueloch bol mužom číslo jeden Kylian Mbappé. V oboch stretnutiach strelil po dva góly. V treťom zápase proti Nórsku však prišiel večer Ousmana Dembélého.

    Krídelník Paríža Saint-Germain nastrieľal hetrik za polhodinu. Na dva góly mu prihral Mbappé. Štvrtý zásah pridal Désiré Doué a Francúzsko zdolalo Nórsko 4:1.

    VIDEO: Hetrik Dembélého

    Francúzi vyhrali svoju skupinu bez straty jediného bodu a potvrdili postavenie hlavného favorita na zisk titulu.

    Hetrik ľavou nohou?

    Dembélé je pravák, ale proti Nórom strelil dva góly ľavou nohou. Pre neho je to nepodstatný detail. Obe nohy má výnimočné.

    Jeho Paríž Saint-Germain v uplynulej sezóne ovládol Európu. Vyhral Ligu majstrov aj domácu súťaž a Dembélé bol s 21 gólmi najlepším strelcom tímu vo všetkých súťažiach.

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    Je aj úradujúcim držiteľom Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu sveta. Ak zažiari aj na majstrovstvách sveta, opäť bude patriť medzi hlavných kandidátov na túto trofej.

    Paradoxne, najväčšiu konkurenciu má vo vlastnom tíme. Kylian Mbappé a Michael Olise totiž tiež prežívajú výnimočný turnaj.

    Najlepším strelcom šampionátu je zatiaľ Lionel Messi s piatimi gólmi. Mbappé a Dembélé majú po štyri zásahy. Rovnako aj Vinicius, Erling Haaland a Undal.

    Francúzsko má tím za 1,5 miliardy eur

    Ak Francúzi naplnia svoj potenciál, nikto proti nim nemusí mať šancu. Žiadny iný tím nedisponuje takým pretlakom talentu, kreativity a individuálnej kvality.

    Podľa mien, trhovej hodnoty aj papierových predpokladov by práve Francúzsko malo získať titul majstra sveta.

    Disponuje najjagavejším kádrom na turnaji a zároveň najhodnotnejším tímom v histórii futbalu. Hodnota mužstva sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur.

    Nórsko - Francúzsko 1:4 (1:3)

    Góly: 21. Aasgaard - 7., 20. a 32. Dembele, 90.+4 Doue.

    Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Berg - Tchouameni

    Diváci: 64.146

    Nórsko: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langaas), Östigaard, Björkan (46. Pedersen) - Thorstvedt (46. Thorsby), Berg, Aasgaard - Bobb (83. Nusa), Strand Larsen, Schjelderup (83. Hauge)

    Francúzsko: Maignan - Kounde (87. Gusto), Upamecano (76. Konate), Lacroix, T. Hernandez - Tchouameni, Manu Kone - Dembele (65. Barcola), Olise (65. Cherki), Doue - Mbappe (87. Mateta)

    Kvarteto Michael Olise (150 miliónov eur), Désiré Doué (120 miliónov eur), Kylian Mbappé (180 miliónov eur) a Ousmane Dembélé (100 miliónov eur) má dohromady hodnotu 550 miliónov eur.

    Súboj Mbappého s Haalandom sa nekonal

    Proti Nórsku však Francúzi dostali nečakaný dar.

    Očakávaný súboj Kylian Mbappé verzus Erling Haaland sa nekonal. Nórsky tréner Ståle Solbakken už vopred avizoval rozsiahle rotácie.

    Tento zápas nebol pre jeho tím prioritou a potreboval mať svojich Vikingov čerstvých na vyraďovaciu fázu turnaja.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta
    Pavol Spáldnes 00:161
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta
    Pavol Spáldnes 00:161
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