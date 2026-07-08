    Otec vlastní futbalový klub, mama je bývala tenistka. Zázrak Wimbledonu šokuje na kurtoch, kde vyrastal

    Arthur Fery.
    Arthur Fery. (Autor: TASR/AP)
    Michaela Churavá|8. júl 2026 o 11:00
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    Kto je britský tenista Arthur Fery, ktorý je už vo štvrťfinále Wimbledonu?

    Arthur Fery napísal jeden z najväčších príbehov tohtoročného Wimbledonu. Britský držiteľ voľnej karty v päťsetovej dráme zdolal bývalú svetovú trojku Grigora Dimitrova 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10-7) a prenikol už medzi najlepšiu osmičku.

    Stal sa až piatym hráčom v otvorenej ére, ktorý sa cez divokú kartu prebojoval do štvrťfinále mužskej dvojhry na Wimbledone – po boku Pata Casha (1986), Gorana Ivaniševiča (2001), Juana Carlosa Ferrera (2009) a Nicka Kyrgiosa (2014).

    O miestenku v semifinále sa popasuje s deviatym nasadeným Talianom Flaviom Cobollim – mužom, ktorého už raz tento rok porazil, keď ho v troch setoch vyradil na Australian Open. 

    „Teraz nemám slová,“ priznal po zápase 23-ročný Fery. „Je neuveriteľne ťažké slovami vyjadriť, čo som práve cítil na kurte pred vami všetkými. Podpora bola fenomenálna.“ 

    Domáci chlapec 

    Fery sa narodil 12. júla 2002 v Sèvres, na juhozápadnom predmestí Paríža, no odmalička vyrastal len pár minút chôdze od All England Clubu – vo Wimbledone, kde ako chlapec chodieval sledovať zápasy Rogera Federera.

    Tenis mu koluje v žilách: jeho matka Olivia Féry bola profesionálnou tenistkou a v roku 1991 hrala štvorhru žien na Roland Garros, neskôr reprezentovala Hongkong vo Fed Cupe.

    Otec Loïc Féry je francúzsky podnikateľ, ktorý od roku 2009 vlastnil a viedol futbalový klub Lorient; hoci klub v roku 2026 predal, na poste prezidenta zostal. 

    VIDEO: Zostrih zápasu Arthur Fery - Grigor Dimitrov

    Fery navštevoval Kings College School vo Wimbledone a už ako junior naznačoval budúci talent – v roku 2019 sa s Tobym Samuelom dostal do semifinále štvorhry na divokú kartu a do 3. kola dvojhry, pričom reprezentoval aj Veľkú Britániu na majstrovstvách Európy.

    O rok neskôr si s Felixom Gillom zahral semifinále štvorhry na Australian Open a vo svetovom rebríčku juniorov sa vyšplhal až na 12. miesto. 

    Univerzitná hviezda

    Namiesto skorého prechodu na okruh ATP zvolil Fery cestu cez americký univerzitný tenis.

    Na Stanforde, kde tri roky hral v konferencii Pac-12, sa v druhom ročníku vyšplhal na 1. miesto celoštátneho rebríčka vo dvojhre – ako prvý hráč školy od čias Boba Bryana v roku 1998 – a stal sa dvojnásobným členom All-Pac-12 aj univerzitným športovcom roka. 

    „Stanford ma zaujal okamžite. Neuveriteľne vysoká akademická úroveň v kombinácii so skvelým tenisovým programom ma presvedčili, že je to správna voľba,“ povedal neskôr Fery. 

    Naplno profesionálnou dráhou sa Fery vydal v roku 2023, keď vyhral svoj prvý zápas na úrovni Challengeru v Nottinghame proti Stevovi Johnsonovi.

    O mesiac neskôr dostal ako 391. hráč rebríčka svoju prvú wildcard do hlavnej súťaže Wimbledonu, kde v prvom kole nestačil na Daniila Medvedeva. 

    Prelom prišiel až v auguste 2025, keď vo finále v kolumbijskej Barranquille získal bez boja (súper Bernard Tomic odstúpil) svoj prvý challengerový titul, na ceste zdolal aj nasadenú jednotku Juana Pabla Ficovicha. O mesiac neskôr debutoval v Davis Cupe proti Poľsku. 

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    Šiesta divoká karta 

    Do tohtoročného Wimbledonu vstúpil Fery so svojou v poradí šiestou wildcard do hlavnej súťaže turnaja – a konečne ju využil naplno.

    Postupne zdolal Bosniaka Damira Džumhura, Fína Otta Virtanena aj Belgičana Zizoua Bergsa, aby si v osemfinále proti Dimitrovovi vypracoval jeden z najdramatickejších zápasov turnaja.

    Po prehrávanom stave 1:2 na sety a 3:4 v štvrtom sete ustál tlak, vynútil si tajbrejk do desiatich bodov a po štyroch hodinách hry mal navrch. 

    Aktuálne sa nachádza na 114. mieste svetového rebríčka. Postup do semifinále by z neho urobil prvého wildcard hráča od Gorana Ivaniševiča v roku 2001, ktorý sa na Wimbledone dostal až tak ďaleko. 

    „Ešte pred týždňom by som bol rád, keby som tu vyhral pár zápasov. Teraz som vyhral štyri zápasy a som vo štvrťfinále – je to pre mňa splnený sen,“ dodal Fery. 

    Autorka píše pre tbtennis.cz

    Tenis

    Tenis

    Arthur Fery.
    Arthur Fery.
    Otec vlastní futbalový klub, mama je bývala tenistka. Zázrak Wimbledonu šokuje na kurtoch, kde vyrastal
    dnes 11:00
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