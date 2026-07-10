VIDEO: Londýn po štvrťfinále MS zachvátili nepokoje. Fanúšikovia hádzali na políciu fľaše

V noci na piatok vypukol v jednej z londýnskych štvrtí stret medzi políciou a futbalovými fanúšikmi po skončení štvrťfinálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale, v ktorom Francúzsko vyradilo Maroko.
Pri násilnostiach utrpel zranenia jeden policajt a štyroch fanúšikov polícia zadržala, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na londýnsku políciu.
Po skončení zápasu, ktorý sa hral v americkom Bostone, zaplnili ulicu Edgware Road, hlavnú dopravnú tepnu severovýchodne od Hyde Parku v centre britskej metropoly, stovky fanúšikov.
VIDEO: Nepokoje v Londýne po zápase
Na miesto bola vyslaná poriadková polícia, na čo dav reagoval skandovaním a niektorí fanúšikovia začali na policajtov hádzať petardy, svetlice a fľaše.
Zábery, ktoré sa objavili na internete, zachytávajú chaos a napätú atmosféru medzi davom a policajtmi.
„Polícia pôvodne zasiahla po tom, čo sa na ceste zhromaždila skupina ľudí a zablokovala dopravu. Situácia sa následne vyostrila, keď títo ľudia začali na policajtov hádzať fľaše a odpaľovať petardy,“ citovala agentúra AFP hovorcu polície.
Podľa jeho slov sa skupina fanúšikov následne rozišla a situácia sa upokojila približne okolo jednej hodiny ráno.
Naopak v Paríži, kde sa polícia obávala možných nepokojov a do ulíc nasadila približne 8 000 príslušníkov bezpečnostných síl, sa po skončení zápasu začali prevažne pokojné spoločné oslavy.
Ulicami jazdili trúbiace autá s francúzskymi aj marockými vlajkami, informovali médiá.