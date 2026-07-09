Žilina nevyužila žiadnu zo šancí. Boj o Európu začala prehrou na pôde chorvátskeho súpera

Európska liga - 1. predkolo (prvý zápas)
HNK Hajduk Split - MŠK Žilina 2:0 (1:0)
Góly: 22. Brajkovič, 49. de Almeida.
Rozhodovali: Athanasiou - Egglezou, Sokratous (všetci Cyp.), ŽK: Šego, Hrgovič - Ďatko
Diváci: 22.353
Hajduk: Silič – Acapandie, Marešič, Van Hoorenbeeck, Hrgovič – Pajaziti, Pukštas – Brajkovič (79. Hodak), de Almeida (79. del Moral), Melnjak (73. Huram) – Šego (86. Livaja)
Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša (63. Minárik), Narimanidze - Hranica (82. Ďatko), Káčer (71. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (63. Iľko), Kóša (63. Florea) - Roginič
Futbalisti MŠK Žilina budú v odvete 1. predkola Európskej ligy UEFA doháňať proti HNK Hajduk Split dvojgólové manko.
„Šošoni“ podľahli vo štvrtok na štadióne Poljud úradujúcemu chorvátskemu vicemajstrovi 0:2. Odvetný súboj je na programe 16. júla o 20.30 h v Žiline.
Hajduk môže vylepšiť svoju negatívnu bilanciu, ktorú má v pohárovej Európe so slovenskými klubmi.
Šesťnásobný chorvátsky majster na začiatku ročníka 2024/25 vypadol v 3. predkole Konferenčnej ligy po dvojzápase s MFK Ružomberok.
V sezóne 2009/10 nestačil na svojho terajšieho súpera v Európskej lige, Hajduk remizoval pod Dubňom 1:1 a v metropole Dalmácie vyhrali Žilinčania 1:0.
Priebeh zápasu Hajduk Split - Žilina
I. polčas
Žilina takmer prehrávala v 7. minúte, keď kolmicu za obranu nezachytila defenzíva hostí. Melnjak adresoval spätnú prihrávku nabiehajúcemu Šegovi, ktorého strážil Narimanidze a iba vďaka tomu sa situácia neskončila gólom.
Ešte väčšiu príležitosť mali o dve minúty neskôr Žilinčania. Po rýchlom brejku počkal na vhodný okamih s prihrávkou Faško, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány. Skóre sa menilo v 22. minúte, keď sa Hajduk opäť snažil presadiť dlhou loptou.
Bari nezachytil pohyb Brajkoviča, ktorý si loptu zasekol a výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi - 1:0.
Iba centimetre delili Žilinu od vyrovnania po nedorozumení domáceho stopéra s brankárom chorvátskeho tímu, lopta po „malej domov“ napokon prešla tesne popri žrdi.
II. polčas
Slovenský zástupca nezachytil ani úvod druhého dejstva. Už necelé štyri minúty po zmene strán inkasoval od de Almeidu.
Hajduk pôsobil na ihrisku organizovanejšie a ukazoval svoju kvalitu. Žilinu nepúšťal na svojej polovici prakticky k ničomu.
Zmenila to až 76. minúta, keď mohol vyrovnať Roginič. Chorvátsky útočník v službách hostí vystrelil k opačnej žrdi, ale do strely nevložil potrebnú razanciu a skóre sa tak už v stretnutí nezmenilo.
Hlas po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Myslím si, že sme videli nádherný futbal. Treba na úvod povedať, že so zaslúženým víťazstvom domácich. Mali sme rôzne fázy v zápase a mali sme aj šance. Proti takémuto súperovi ich musíme aj využiť, aby sme mohli uhrať dobrý výsledok.“
Timotej Hranica, obranca Žiliny: „Hajduk má svoju kvalitu, mohli sme to vidieť. Sú veľmi silní na lopte. Mali sme však aj my dobré časti hry, kedy sme podržali loptu a kombinovali. Ak však urobíte chyby proti takémuto súperovi, tak vás potrestá a nedá vám zadarmo loptu. Mohli sme si ju v niektorých chvíľach vážiť viac. Mňa osobne mrzí moja nepremenená šanca, mohol som dať gól a zápas by vyzeral inak. Žiaľ, taký je futbal, ideme ďalej. Doma je to otvorené a urobíme všetko pre to, aby sme ešte zabojovali o postup.“