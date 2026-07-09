Žilina nevyužila žiadnu zo šancí. Boj o Európu začala prehrou na pôde chorvátskeho súpera

Na snímke hráč Žiliny Michal Faško počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
Fotogaléria (11)
Na snímke hráč Žiliny Michal Faško počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|9. júl 2026 o 21:50
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Žilina inkasovala raz v oboch polčasoch.

Európska liga - 1. predkolo (prvý zápas)

HNK Hajduk Split - MŠK Žilina 2:0 (1:0)

Góly: 22. Brajkovič, 49. de Almeida.

Rozhodovali: Athanasiou - Egglezou, Sokratous (všetci Cyp.), ŽK: Šego, Hrgovič - Ďatko

Diváci: 22.353

Hajduk: Silič – Acapandie, Marešič, Van Hoorenbeeck, Hrgovič – Pajaziti, Pukštas – Brajkovič (79. Hodak), de Almeida (79. del Moral), Melnjak (73. Huram) – Šego (86. Livaja)

Žilina: Badžgoň - Pališčák, Kaša (63. Minárik), Narimanidze - Hranica (82. Ďatko), Káčer (71. Adang), Bzdyl, Bari - Faško (63. Iľko), Kóša (63. Florea) - Roginič

Futbalisti MŠK Žilina budú v odvete 1. predkola Európskej ligy UEFA doháňať proti HNK Hajduk Split dvojgólové manko.

„Šošoni“ podľahli vo štvrtok na štadióne Poljud úradujúcemu chorvátskemu vicemajstrovi 0:2. Odvetný súboj je na programe 16. júla o 20.30 h v Žiline.

Hajduk môže vylepšiť svoju negatívnu bilanciu, ktorú má v pohárovej Európe so slovenskými klubmi.

Šesťnásobný chorvátsky majster na začiatku ročníka 2024/25 vypadol v 3. predkole Konferenčnej ligy po dvojzápase s MFK Ružomberok.

Fotogaléria zo zápasu Hajduk Split - MŠK Žilina (Európska liga - 1. predkolo)
Na snímke zľava Marko Roginič (Žilina) a Dario Marešič (Split) bojujú o loptu počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
Na snímke hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
Na snímke základná zostava hráčov Žiliny počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
Na snímke vľavo hráč Žiliny Timotej Hranica počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
11 fotografií
Na snímke hráč Žiliny Michal Faško počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.Na snímke fanúšikovia Žiliny počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.Na snímke sprava Kristián Bari (Žilina) a Roko Brajkovič (Split) bojujú o loptu počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.Na snímke uprostred v popredí hráč Žiliny Michal Faško po skončení prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite vo štvrtok 9. júla 2026. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Chorvátsko - Slovensko - šport - Slovaciká - futbal - Split - Európska - liga - EL - MŠK - Žilina - HNK - HajdukNa snímke v popredí hráč Žiliny Timotej Hranica po skončení prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite vo štvrtok 9. júla 2026. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Chorvátsko - Slovensko - šport - Slovaciká - futbal - Split - Európska - liga - EL - MŠK - Žilina - HNK - HajdukNa snímke v popredí hráč Žiliny Filip Kaša po skončení prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.Na snímke hlavný tréner Žiliny Pavol Staňo počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.

V sezóne 2009/10 nestačil na svojho terajšieho súpera v Európskej lige, Hajduk remizoval pod Dubňom 1:1 a v metropole Dalmácie vyhrali Žilinčania 1:0.

Priebeh zápasu Hajduk Split - Žilina

I. polčas

Žilina takmer prehrávala v 7. minúte, keď kolmicu za obranu nezachytila defenzíva hostí. Melnjak adresoval spätnú prihrávku nabiehajúcemu Šegovi, ktorého strážil Narimanidze a iba vďaka tomu sa situácia neskončila gólom.

Ešte väčšiu príležitosť mali o dve minúty neskôr Žilinčania. Po rýchlom brejku počkal na vhodný okamih s prihrávkou Faško, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány. Skóre sa menilo v 22. minúte, keď sa Hajduk opäť snažil presadiť dlhou loptou.

Bari nezachytil pohyb Brajkoviča, ktorý si loptu zasekol a výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi - 1:0.

Iba centimetre delili Žilinu od vyrovnania po nedorozumení domáceho stopéra s brankárom chorvátskeho tímu, lopta po „malej domov“ napokon prešla tesne popri žrdi.

II. polčas

Slovenský zástupca nezachytil ani úvod druhého dejstva. Už necelé štyri minúty po zmene strán inkasoval od de Almeidu.

Hajduk pôsobil na ihrisku organizovanejšie a ukazoval svoju kvalitu. Žilinu nepúšťal na svojej polovici prakticky k ničomu.

Zmenila to až 76. minúta, keď mohol vyrovnať Roginič. Chorvátsky útočník v službách hostí vystrelil k opačnej žrdi, ale do strely nevložil potrebnú razanciu a skóre sa tak už v stretnutí nezmenilo.

Hlas po zápase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Myslím si, že sme videli nádherný futbal. Treba na úvod povedať, že so zaslúženým víťazstvom domácich. Mali sme rôzne fázy v zápase a mali sme aj šance. Proti takémuto súperovi ich musíme aj využiť, aby sme mohli uhrať dobrý výsledok.“

Timotej Hranica, obranca Žiliny: „Hajduk má svoju kvalitu, mohli sme to vidieť. Sú veľmi silní na lopte. Mali sme však aj my dobré časti hry, kedy sme podržali loptu a kombinovali. Ak však urobíte chyby proti takémuto súperovi, tak vás potrestá a nedá vám zadarmo loptu. Mohli sme si ju v niektorých chvíľach vážiť viac. Mňa osobne mrzí moja nepremenená šanca, mohol som dať gól a zápas by vyzeral inak. Žiaľ, taký je futbal, ideme ďalej. Doma je to otvorené a urobíme všetko pre to, aby sme ešte zabojovali o postup.“ 

Európska liga

    Na snímke hráč Žiliny Michal Faško počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
    Na snímke hráč Žiliny Michal Faško počas prvého zápasu 1. predkola Európskej ligy (EL) medzi HNK Hajduk Split - MŠK Žilina v Splite.
    Žilina nevyužila žiadnu zo šancí. Boj o Európu začala prehrou na pôde chorvátskeho súpera
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