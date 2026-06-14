Karibský nováčik vzdoroval, ale márne. Nemci vstúpili na MS suverénnym triumfom

MS vo futbale 2026 - skupina E
Nemecko - Curacao 7:1 (3:1)
Góly: 45.+5 a 88. Havertz (z 11 m), 6. Nmecha, 38. Schlotterbeck, 47. Musiala, 68. Brown, 78. Undav - 21. Comenencia
Rozhodcovia: Jayed – Brinsi, Akarkad (Mar.), bez kariet
Diváci: 68 021
Nemecko: Neuer – Kimmich (83. Anton), Tah (72. Rüdiger), Schlotterbeck, Brown (72. Raum) – Pavlovič (72. Goretzka), Nmecha – Sané, Musiala (64. Undav), Wirtz – Havertz
Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna – Hansen (46. Antonisse), Chong (83. Kastaneer), J. Bacuna – Locadia (65. Margaritha)
Futbalisti Nemecka zvíťazili vo svojom úvodnom zápase v E-skupine na MS 2026 nad Curacaom vysokým rozdielom 7:1.
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Dvoma gólmi sa na vysokej výhre podieľal Kai Havertz. Veterán v nemeckej bráne Manuel Neuer odchytal svoj 20. zápas na MS a vyrovnal historický brankársky rekord Francúza Huga Llorisa.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna o 22.00 SELČ v Toronte proti Pobrežiu Slonoviny, Curaçao sa v nedeľu 21. júna o 2.00 stretne s Ekvádorom.
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MS vo futbale 2026 - skupina E
Priebeh zápasu Curacao - Nemecko
I. polčas:
Nemcom netrvalo dlho, aby prelomili obranný val súpera. V 6. minúte ešte defenzíva Curacaa zblokovala zakončenie Musialu, ale následne si Nmecha narazil loptu s Wirtzom a technickou strelou poslal favorita do vedenia.
Autor gólu to skúšal aj o tri minúty neskôr, jeho tvrdá strela minula žrď.
Nemci potom na chvíľu zvoľnili a pasivita sa im nevyplatila. Súper podnikol rýchly brejk, k odrazenej lopte sa dostal Comenencia a s prispením teču Kimmicha vyrovnal. Postaral sa tak o historicky prvý gól karibského trpaslíka na MS.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Curacaa na 1:1
Nemci reagovali náporom, v 28. minúte ešte hlavičku Schlotterbecka vyrazil Room, no o desať minút neskôr už namieril presne - 2:1. Ešte do prestávky pridal tretí gól z penalty Havertz, ktorý potrestal faul Bazoera na Nmechu.
II. polčas:
Favoritovi dodal dvojgólový náskok pokoj na kopačky. Hneď po prestávke zvýšil na 4:1 Musiala, ktorý sa presadil po prihrávke Kimmicha.
Curacao už nedokázalo vzdorovať, jeho cieľom bolo prehrať čo najdôstojnejšie, čo sa mu však nepodarilo. V 63. minúte Sané zoči-voči Roomovi prestrelil, na opačnej strane Comenenciov gól neplatil pre ofsajd.
Nemci dohrávali v exhibičnom tempe, aj tak dokázali ešte trikrát skórovať. V 68. minúte zvýšil na 5:1 prvým reprezentačným gólom obranca Brown, o desať minút neskôr zavŕšil poltucet striedajúci Undav a v 88. minúte spečatil výsledok po rýchlej kontre svojím druhým gólom v zápase Havertz.
Hlasy po zápase
Julian Nagelsmann, tréner Nemecka: „Trvalo nám pár minút, kým sme sa znovu dostali do hry po tom, ako súper vyrovnal. Curaçao vie takisto hrať futbal, ako sme videli, som veľmi zvedavý, ako si budú ďalej počínať v skupine.
Som veľmi spokojný s tým, že sme strelili sedem gólov a aj z nášho výkonu väčšinu zápasu. Víťazný štart je vždy dôležitý a sme radi, že sa nám podaril.“
Dick Advocaat, tréner Curacaa: „Nie je dobré prehrať 1:7, aj keď vieme, aké kvalitné mužstvo majú Nemci. Zápas bol neuveriteľný pre celú krajinu. Sme malá krajina oproti Nemecku. Najdôležitejšia vec je, aby sme v druhom zápase bránili lepšie.“
Program skupiny E na MS vo futbale 2026
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10