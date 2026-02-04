Slováci prvýkrát trénovali v Miláne, brankár Gajan musel zostať na Slovensku

Slovenskí hokejisti absolvovali v stredu podvečer prvý tréning v milánskej aréne Santagiulia, ktorá bude dejiskom zápasov na zimných olympijských hrách. Na nový štadión vykorčuľovali ako jeden z prvých tímov.
Výprava sa stretla v pondelok, v utorok sa presunula na letisko do Viedne a odtiaľ odletela krátkym letom do dejiska olympiády. Cesta prebehla bez komplikácií. Miláno však hráčov privítalo netypickým počasím pre zimné hry – dažďom.
Po prílete sa tím ubytoval v olympijskej dedine. Hráči majú k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby v internátnom štýle. Podľa prvých reakcií hodnotia prostredie aj zázemie veľmi pozitívne. Vyzdvihli nové priestory aj stravovanie.
„Ubytovanie je pekné. Všetko, čo potrebujeme, máme k dispozícii. Doniesol som si sem aj playstation, ale ešte som nehral. Olympiáda bude pre mňa zážitkom a chcem si to tu v prvom rade všetko užiť," priblížil obranca Patrik Koch.
Hlavným bodom stredajšieho programu bolo zoznámenie sa s ľadovou plochou v novej hale.
Tréning bol zameraný najmä na odskúšanie kvality ľadu a odrazov mantinelov, ktoré sú pri užších rozmeroch klziska dôležitým faktorom.
„Štadión je krásny, čo by sme my za to dali. Čo sa týka ľadovej plochy, ľad je akoby dutý, akoby pod ním niečo bolo, počuť pod ním zvuky.
Je to také zvláštne, ale podmienky sú pre všetkých rovnaké, rovnako sa to bude každému odrážať spoza bránky. Štadión je však nádherný, prvý dojem je veľmi dobrý,“ povedal tréner brankárov Ján Lašák.
„Viem, že okolo ľadu a celej haly boli nejaké špekulácie, ale ja som nemal pochýb, že to bude všetko v poriadku. A mal som pravdu. Všetko je super, hala pôsobí veľkolepo a klzisko je trochu užšie," dodal Koch.
Gajan zostal na Slovensku
K tímu sa zatiaľ nepripojil brankár Adam Gajan, ktorý necestoval s výpravou do Milána. Do dejiska ZOH 2026 by mal doraziť vo štvrtok, dôvodom je meškajúca časť jeho výstroja zo zámoria.
Podľa trénera brankárov Jána Lašáka nejde o vážny problém, ale o logistickú komplikáciu pri preprave materiálu.
„Zajtra je tu. Nie je to žiadna komplikácia, akurát sme sa chceli vyhnúť tomu, aby sme neposielali výstroj z Viedne do Milána, lebo už toto bol chaos.
Výstroj mal letieť z Denveru do Viedne, ale nepochopiteľne letel z Viedne do Minneapolisu. Ale toto je hokej, patrí to k tomu a človek musí s tým počítať,“ uviedol Lašák.
Realizačný tím zdôraznil, že Gajan nepríde o nič podstatné. Slovenská reprezentácia má pred štartom turnaja časovú rezervu a tréningový program je zatiaľ v odľahčenom režime.
„Bude na ľade v Bratislave. Príde pripravený, v podstate o nič neprichádza. Tréningy sú teraz krátke, takže absolútne žiadna hokejová komplikácia.
Niektoré tímy tu ešte ani nie sú, my sme tu týždeň dopredu, takže sme úplne v komfortnej situácii,“ dodal Lašák po prvom tréningu v Miláne.
Zloženie formácií na prvom tréningu v Miláne:
Brankári:
Hlavaj, Škorvánek
Obrancovia:
Ivan - Gernát
Marinčin - Čerešňák
Kňažko - Mudrák
Koch - Ďaloga
Útočníci:
Tatar - Roman - Daňo
Cehlárik - Hudáček - Liška
Kelemen - Cingel - K. Pospíšil
Takáč - Sukeľ - Okuliar
