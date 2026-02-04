    04.02.2026 06:00
    Radosť hokejistov Talianska.
    Šance proti Slovensku sú nízke. Talianov čaká dôležitý turnaj až po olympiáde, tvrdí expert
    Zľava Pavol Hurajt, Jevgenij Usťugov a Martin Fourcade
    Miláno prinesie spravodlivosť. Slovensko bude mať na ZOH istú aspoň jednu medailu
    Peter Pellegrini
    Pellegrini podporí Slovákov na ZOH, zúčastní sa aj na otváracom ceremoniáli
    Olympiáda Miláno 2026: Deň -2 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    Kerri Einarsonová z tímu Kanady.
    Kerri Einarsonová z tímu Kanady. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet|4. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 4. feb 2026 o 11:11)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa -2 (4.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartujú súťažným dňom číslo -2. Na programe sú zápasy skupinovej fázy v mixe curlingu.

    Z prvého súťažného dňa, v stredu 4. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa -2 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    11:10 Hurajt si v Miláne prevezme striebro

    Slovensko bude mať počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo dôvod minimálne na jednu medailovú radosť.

    Ako pripomenul Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po dlhých šestnástich rokoch prevezme striebornú olympijskú medailu z hier vo Vancouveri 2010.

    Slávnostný ceremoniál je naplánovaný na 15. februára počas biatlonových súťaží v Anterselve.

    11:00 Pellegrini vycestuje do Milána

    Prezident SR Peter Pellegrini v piatok odcestuje do Milána, kde sa v rámci pracovného programu zúčastní na slávnostnom otvorení Slovenského olympijského domu i Českého olympijského domu spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom.

    Zároveň slovenských športovcov podporí počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktorý sa uskutoční na štadióne San Siro. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.

    10:15 Športovci podstúpili dopingové testy

    Viac ako 90 % športovcov, ktorí sa predstavia na Zimných olympijských hrách Milano Cortina, bolo pred začiatkom podujatia aspoň raz testovaných na zakázané látky. V utorok o tom informovala Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).

    Na hrách, ktoré sa začínajú v piatok, bude súťažiť približne 2 800 športovcov z viac než 90 krajín.

    „Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) uzatvorila predolympijský antidopingový program pre ZOH Milano Cortina 2026 a potvrdzuje, že minimálne 92 % športovcov absolvovalo aspoň jeden dopingový test ešte pred samotnými hrami,“ uviedla agentúra.

    8:40 Rozhovor o talianskom hokejovom tíme

    Taliansky hokejový tím bude najväčším outsiderom olympijského turnaja v Miláne. Medzi dvanásť účastníkov sa dostal ako domáci tím, nastúpi aj proti Slovensku.

    "Na papieri je duel so Slovenskom najmenej náročný, ale misky váh sú aj tak jednoznačne naklonené v prospech slovenského tímu," hovorí novinár Daniele Amadasi v rozhovore pre Sportnet.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    V dnešnom úvodnom dni číslo -2 nebudú v akcii žiadni Slováci. Ako prvé sa v Miláne a Cortine predstavia Rebeka Jančová a Katarína Šrobová, ktoré 5. februára absolvujú tréning zjazdu.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Prvé zápasy v rámci zimnej olympiády v Miláne a Cortine d'Ampezzo sa odohrajú už dva dni pred samotným otváracím ceremoniálom, keď sa v curlingovom mixe hrajú prvé štyri duely v skupine.

