Pellegrini podporí Slovákov na ZOH, zúčastní sa aj na otváracom ceremoniáli

Prezident SR Peter Pellegrini v piatok odcestuje do Milána, kde sa v rámci pracovného programu zúčastní na slávnostnom otvorení Slovenského olympijského domu i Českého olympijského domu spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Program Slovákom na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zároveň slovenských športovcov podporí počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktorý sa uskutoční na štadióne San Siro. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
V piatok sa Pellegrini zúčastní na slávnostnom otvorení Českého olympijského domu, kde bude prítomný spolu s prezidentom ČR Petrom Pavlom. V sobotu sa prezidenti zúčastnia na slávnostnom otvorení Slovenského olympijského domu - Casa Slovacca.
Dom bude sídliť v prestížnych priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána. Prezident SR pri tejto príležitosti ocenil úsilie slovenského honorárneho konzula, vďaka ktorému sa Slovensku podarilo získať priestor.
„Naozaj sa nášmu honorárnemu konzulovi podarilo niečo veľkolepé, pretože o tento priestor súperili najväčšie krajiny sveta, no napokon sa ho podarilo získať pre Slovensko,“ uviedla hlava štátu.
Casa Slovacca prinesie počas zimných olympijských hier do talianskej metropoly atmosféru Slovenska prostredníctvom športu, kultúry, gastronómie i regionálnych prezentácií. Stane sa miestom, kde Slovensko počas hier ožíva naplno a kde sa symbolicky napĺňa motto slovenskej olympijskej výpravy „Držíme spolu“.
Pellegrini sa zúčastní aj na otváracom ceremoniáli ZOH 2026, ktorý sa v piatok od 20.00 h uskutoční na milánskom štadióne San Siro.
„Ceremoniál predstaví príbeh krásy, kreativity a talianskej identity a ponesie názov 'Harmónia', symbolizujúci spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia,“ ozrejmili z kancelárie hlavy štátu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara