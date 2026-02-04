Husté sneženie nepustí lyžiarky na trať. V zjazde sa predstavia aj dve Slovenky

Slovenka Rebeka Jančová.
Slovenka Rebeka Jančová. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. feb 2026 o 18:18
Ďalšie dva tréningy - v piatok a sobotu - sú stále naplánované.

Organizátori zimných olympijských hier zrušili štvrtkový prvý meraný tréning na zjazd žien v Cortine d'Ampezzo. Dôvodom je husté sneženie.

„Vzhľadom na prebiehajúce sneženie a zajtrajšiu (štvrtkovú) predpoveď počasia sa prvý tréning neuskutoční,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého v stredu citovala agentúra AFP.

Pred nedeľným zjazdom žien (11.30 h), ktorý otvorí súťažný program v alpskom lyžovaní na ZOH 2026, mali pretekárky pôvodne absolvovať tri tréningy. Prvý sa mal konať na zjazdovke Olimpia delle Tofane vo štvrtok. Ďalšie dva tréningy - v piatok a sobotu - sú stále naplánované, ale predpoveď počasia v Dolomitoch na najbližšie dni hlási ďalšie sneženie.

V zjazde žien majú štartovať aj slovenské reprezentantky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

