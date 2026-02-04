04.02.2026 06:00
Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár
Pád Frederika Möllera
VIDEO: Ťažký pád na olympijskom svahu. Nórskeho lyžiara z tréningu odniesol vrtuľník
Radosť hokejistov Talianska.
Šance proti Slovensku sú nízke. Talianov čaká dôležitý turnaj až po olympiáde, tvrdí expert
VIDEO: Ťažký pád na olympijskom svahu. Nórskeho lyžiara z tréningu odniesol vrtuľník

Pád Frederika Möllera
Pád Frederika Möllera (Autor: reprofoto)
ČTK|4. feb 2026 o 13:51
Podľa prvých informácií má zranenú ruku.

Úvodný tréning na zjazdovke Stelvio na sobotňajší olympijský zjazd vyhral Američan Ryan Cochran-Siegle.

Corchan-Siegle, ktorý bol tretí v olympijskej generálke na Svetový pohár v Crans Montane, dnes zvíťazil o 16 stotín sekundy pred domácou nádejou Giovannim Franzonim.

Pozíciu jedného z najväčších favoritov potvrdil tretím miestom Marco Odermatt. Švajčiarsky líder disciplíny v SP zaostal za Američanom o štyri desatiny.

Nepríjemným pádom skončil tréning pre nórskeho reprezentanta Frederika Möllera.

Zjazdára, ktorý už má v tejto sezóne za sebou ťažký pád vo Val Gardene, po niekoľkominútovom ošetrení na mieste transportoval zo zjazdovky do nemocnice vrtuľník. Podľa prvých informácií má zranenú ruku.

VIDEO: Pád Frederika Möllera

Vo štvrtok majú zjazdári v Bormiu na programe druhý tréning. Situáciu môže usporiadateľom skomplikovať počasie, meteorológovia predpovedajú silné sneženie.

