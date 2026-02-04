VIDEO: Ťažký pád na olympijskom svahu. Nórskeho lyžiara z tréningu odniesol vrtuľník

Úvodný tréning na zjazdovke Stelvio na sobotňajší olympijský zjazd vyhral Američan Ryan Cochran-Siegle.
Corchan-Siegle, ktorý bol tretí v olympijskej generálke na Svetový pohár v Crans Montane, dnes zvíťazil o 16 stotín sekundy pred domácou nádejou Giovannim Franzonim.
Pozíciu jedného z najväčších favoritov potvrdil tretím miestom Marco Odermatt. Švajčiarsky líder disciplíny v SP zaostal za Američanom o štyri desatiny.
Nepríjemným pádom skončil tréning pre nórskeho reprezentanta Frederika Möllera.
Zjazdára, ktorý už má v tejto sezóne za sebou ťažký pád vo Val Gardene, po niekoľkominútovom ošetrení na mieste transportoval zo zjazdovky do nemocnice vrtuľník. Podľa prvých informácií má zranenú ruku.
VIDEO: Pád Frederika Möllera
Vo štvrtok majú zjazdári v Bormiu na programe druhý tréning. Situáciu môže usporiadateľom skomplikovať počasie, meteorológovia predpovedajú silné sneženie.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara