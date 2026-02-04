Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár

Vo svete ľadového hokeja sa dajú s tímom dosiahnuť tri absolútne vrcholy – víťazstvo na olympiáde, zlato z majstrovstiev sveta a zisk Stanley Cupu.
Ak sa niekomu podaria všetky tri úspechy, stane sa členom prestížneho Triple Gold Clubu.
„Zlatá trojkoruna“ je náročným cieľom. Získalo ju doteraz len 29 hráčov a jeden tréner – desať Kanaďanov, deväť Švédov, sedem Rusov, dvaja Česi a Fín.
V klube nie je žiaden Slovák. Slovensko totiž nikdy nevyhralo olympijské zlato. Titul majstra sveta a zároveň Stanley Cup majú Michal Handzuš a Miroslav Šatan.
Olympiáda 2026 sa nesie v znamení návratu hokejistov z NHL prvýkrát od roku 2014, čo otvára viacerým šancu na to, aby pribudli do Triple Gold Clubu.
Posledné dve olympiády bez účasti zámorskej profiligy pomohli k členstvu v klube len jednému hráčovi. Valtteri Filppula triumfoval s Fínskom v roku 2022 na OH a následne aj na MS a stal sa prvým Fínom v tomto klube. Stanley Cup mal ešte z roku 2008.
Filppula je zatiaľ posledným hráčom, ktorý „trojkorunu“ získal.
V Miláne má teoretickú šancu v prípade zisku zlata trinásť hokejistov zo štyroch rôznych krajín.
„Zlatú trojkorunu“ s určitosťou na blížiacej sa olympiáde nezavŕši žiaden Slovák, ale ani Američan.
Slovensko nemá na súpiske žiadneho majstra sveta a jedného víťaza Stanley Cupu (Erik Černák). Američania majú víťazov Stanley Cupu aj piatich majstrov sveta z minulej sezóny, ale nikoho, kto by spĺňal obe podmienky.
Kanada
Najväčší počet kandidátov má Kanada – až piatich. V prípade zisku olympijského zlata by sa členmi Triple Gold Clubu stali útočníci Brad Marchand, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart a Mark Stone. Šancu má aj brankár Darcy Kuemper.
37-ročný Marchand má dva Stanley Cupy s Bostonom a Floridou a víťazstvo z MS 2016.
MacKinnon vyhral šampionát rok predtým. Jeho kapitánom bol Sidney Crosby, ktorý sa stal prvým členom Triple Gold Clubu, ktorý získal všetky tri triumfy ako kapitán daného mužstva. MacKinnon potom v roku 2022 získal s Coloradom Stanleyho pohár.
Reinhart je súčasným dvojnásobným šampiónom NHL s Floridou a taktiež majstrom sveta z roku 2016. Členom „javorových listov“ bol vtedy aj Mark Stone, ktorý má s Vegas Stanley Cup z roku 2023.
Kuemper má šancu stať sa vôbec prvým brankárom v Triple Gold Clube. MS vyhral v roku 2021, Stanley Cup o rok na to.
Ak sa chce hráč stať členom "zlatej trojkoruny", musí na každom podujatí odohrať aspoň jeden zápas.
Česko
Česko má v „Zlatej trojkorune“ dvoch členov. Jaromíra Jágra a Jířiho Šlégra.
Prvým brankárom v klube sa mohol stať aj Dominik Hašek. Má olympijské zlato a dvakrát sa radoval aj v NHL, chýba mu však titul majstra sveta. Raz bral striebro, trikrát bronz. Po svojom presune z Česka do zámoria na MS nikdy nehral. Chýbal tak aj počas víťazných rokov 1999, 2000, 2001 a 2005.
V prípade zlata na ZOH 2026 by sa členmi prestížneho zoznamu mohli stať ďalší traja Česi. Obrancovia Michal Kempný, Jan Rutta a útočník Ondřej Palát.
Všetci traja boli súčasťou domáceho zlatého výberu z MS 2024. Kempný má Stanley Cup s Washingtonom z roku 2018. Palát a Rutta triumfovali s Tampou Bay dvakrát za sebou v rokoch 2020 a 2021.
Švédsko
Švédi majú v Triple Gold Clube druhé najväčšie zastúpenie, ale ich poslední členovia sa pripojili ešte v roku 2008. Po 18 rokoch majú šancu ďalší traja.
Victor Hedman, Oliver Ekman-Larsson aj Gabriel Landeskog spolu triumfovali na MS v roku 2017. Poslední dvaja menovaní majú ešte po ďalšom titule zo svetového šampionátu.
Hedman získal dva Stanley Cupy s Tampou, Landeskog vyhral s Coloradom a Ekman-Larsson s Floridou.
Štart Landeskoga na olympijských hrách je však pre jeho zdravotný stav otázny.
Fínsko
Suomi prichádza do dejiska ZOH s dvoma kandidátmi. Eetu Luostarinen aj Niko Mikkola vyhrali MS v roku 2019 na Slovensku a spoločne v posledných sezónach aj dvakrát za sebou Stanley Cup v drese Floridy.
Hokejový turnaj v Miláne odštartuje 11. februára duelom Slovenska práve s fínskym výberom.
Meno víťaza a možno aj nových členov Triple Gold Clubu spoznáme 22. februára, keď je na programe finále.
