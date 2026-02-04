    04.02.2026 06:00
    Deň -2
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár
    Pád Frederika Möllera
    VIDEO: Ťažký pád na olympijskom svahu. Nórskeho lyžiara z tréningu odniesol vrtuľník
    Radosť hokejistov Talianska.
    Šance proti Slovensku sú nízke. Talianov čaká dôležitý turnaj až po olympiáde, tvrdí expert
    Denný programMinúta po minúteSúvisiace

    Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár

    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|4. feb 2026 o 12:00
    ShareTweet0

    Olympijské zlato môže priniesť členstvo 13 hokejistom.

    Vo svete ľadového hokeja sa dajú s tímom dosiahnuť tri absolútne vrcholy – víťazstvo na olympiáde, zlato z majstrovstiev sveta a zisk Stanley Cupu.

    Ak sa niekomu podaria všetky tri úspechy, stane sa členom prestížneho Triple Gold Clubu.

    „Zlatá trojkoruna“ je náročným cieľom. Získalo ju doteraz len 29 hráčov a jeden tréner – desať Kanaďanov, deväť Švédov, sedem Rusov, dvaja Česi a Fín.

    V klube nie je žiaden Slovák. Slovensko totiž nikdy nevyhralo olympijské zlato. Titul majstra sveta a zároveň Stanley Cup majú Michal Handzuš a Miroslav Šatan.

    Olympiáda 2026 sa nesie v znamení návratu hokejistov z NHL prvýkrát od roku 2014, čo otvára viacerým šancu na to, aby pribudli do Triple Gold Clubu.

    Posledné dve olympiády bez účasti zámorskej profiligy pomohli k členstvu v klube len jednému hráčovi. Valtteri Filppula triumfoval s Fínskom v roku 2022 na OH a následne aj na MS a stal sa prvým Fínom v tomto klube. Stanley Cup mal ešte z roku 2008.

    Filppula je zatiaľ posledným hráčom, ktorý „trojkorunu“ získal.

    V Miláne má teoretickú šancu v prípade zisku zlata trinásť hokejistov zo štyroch rôznych krajín.

    „Zlatú trojkorunu“ s určitosťou na blížiacej sa olympiáde nezavŕši žiaden Slovák, ale ani Američan.

    Slovensko nemá na súpiske žiadneho majstra sveta a jedného víťaza Stanley Cupu (Erik Černák). Američania majú víťazov Stanley Cupu aj piatich majstrov sveta z minulej sezóny, ale nikoho, kto by spĺňal obe podmienky.

    Kanada

    Najväčší počet kandidátov má Kanada – až piatich. V prípade zisku olympijského zlata by sa členmi Triple Gold Clubu stali útočníci Brad Marchand, Nathan MacKinnon, Sam Reinhart a Mark Stone. Šancu má aj brankár Darcy Kuemper.

    37-ročný Marchand má dva Stanley Cupy s Bostonom a Floridou a víťazstvo z MS 2016.

    MacKinnon vyhral šampionát rok predtým. Jeho kapitánom bol Sidney Crosby, ktorý sa stal prvým členom Triple Gold Clubu, ktorý získal všetky tri triumfy ako kapitán daného mužstva. MacKinnon potom v roku 2022 získal s Coloradom Stanleyho pohár.

    Nathan MacKinnon dáva gól do siete Slovenska počas zápasu MS 2025.
    Nathan MacKinnon dáva gól do siete Slovenska počas zápasu MS 2025. (Autor: Tlačová agentúra SR)

    Reinhart je súčasným dvojnásobným šampiónom NHL s Floridou a taktiež majstrom sveta z roku 2016. Členom „javorových listov“ bol vtedy aj Mark Stone, ktorý má s Vegas Stanley Cup z roku 2023.

    Kuemper má šancu stať sa vôbec prvým brankárom v Triple Gold Clube. MS vyhral v roku 2021, Stanley Cup o rok na to.

    Ak sa chce hráč stať členom "zlatej trojkoruny", musí na každom podujatí odohrať aspoň jeden zápas.

    Česko

    Česko má v „Zlatej trojkorune“ dvoch členov. Jaromíra Jágra a Jířiho Šlégra. 

    Prvým brankárom v klube sa mohol stať aj Dominik Hašek. Má olympijské zlato a dvakrát sa radoval aj v NHL, chýba mu však titul majstra sveta. Raz bral striebro, trikrát bronz. Po svojom presune z Česka do zámoria na MS nikdy nehral. Chýbal tak aj počas víťazných rokov 1999, 2000, 2001 a 2005.

    Českí hokejisti Michal Kempný (vľavo) a Ondřej Palát (vpravo) v súboji so Švajčiarom Nicom Hischierom (uprostred) počas MS 2024 v Prahe.
    Českí hokejisti Michal Kempný (vľavo) a Ondřej Palát (vpravo) v súboji so Švajčiarom Nicom Hischierom (uprostred) počas MS 2024 v Prahe. (Autor: TASR/AP)

    V prípade zlata na ZOH 2026 by sa členmi prestížneho zoznamu mohli stať ďalší traja Česi. Obrancovia Michal Kempný, Jan Rutta a útočník Ondřej Palát.

    Všetci traja boli súčasťou domáceho zlatého výberu z MS 2024. Kempný má Stanley Cup s Washingtonom z roku 2018. Palát a Rutta triumfovali s Tampou Bay dvakrát za sebou v rokoch 2020 a 2021.

    Švédsko

    Švédi majú v Triple Gold Clube druhé najväčšie zastúpenie, ale ich poslední členovia sa pripojili ešte v roku 2008. Po 18 rokoch majú šancu ďalší traja.

    Victor Hedman, Oliver Ekman-Larsson aj Gabriel Landeskog spolu triumfovali na MS v roku 2017. Poslední dvaja menovaní majú ešte po ďalšom titule zo svetového šampionátu.

    Hedman získal dva Stanley Cupy s Tampou, Landeskog vyhral s Coloradom a Ekman-Larsson s Floridou.

    Štart Landeskoga na olympijských hrách je však pre jeho zdravotný stav otázny.

    Fínsko

    Suomi prichádza do dejiska ZOH s dvoma kandidátmi. Eetu Luostarinen aj Niko Mikkola vyhrali MS v roku 2019 na Slovensku a spoločne v posledných sezónach aj dvakrát za sebou Stanley Cup v drese Floridy.

    Hokejový turnaj v Miláne odštartuje 11. februára duelom Slovenska práve s fínskym výberom.

    Meno víťaza a možno aj nových členov Triple Gold Clubu spoznáme 22. februára, keď je na programe finále.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár
    Samuel Grega|dnes 12:00
    Zľava Pavol Hurajt, Jevgenij Usťugov a Martin Fourcade
    dnes 11:02
    Miláno prinesie spravodlivosť. Slovensko bude mať na ZOH istú aspoň jednu medailuBiatlonista Pavol Hurajt si prevezme striebro.
    dnes 11:02
    Peter Pellegrini
    dnes 10:43|4
    Pellegrini podporí Slovákov na ZOH, zúčastní sa aj na otváracom ceremoniáliPrezident taktiež otvorí Slovenský olympijský dom.
    dnes 10:43|4
    Anastasia Kuzminová
    dnes 13:07
    Zodpovednosť dopĺňa nadšenie. Kuzminová sa cíti, akoby išla na olympiádu prvýkrátZúčastní sa na svojej štvrtej olympiáde.
    dnes 13:07
    Olympijské kruhy
    dnes 15:04
    Zmení sa termín zimnej olympiády? MOV chce reagovať na globálne otepľovanieO zmenách v organizácii hier by sa malo rokovať v júni.
    dnes 15:04
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
    Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár
    Samuel Grega|dnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár