04.02.2026 06:00
Deň -2
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
Slováci prvýkrát trénovali v Miláne, brankár Gajan musel zostať na Slovensku
Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
Prvé problémy ešte pred štartom olympiády. Počas curlingu vypadlo osvetlenie
Český hokejista Ondřej Palát počas MS 2024.
Kto pribudne do slávneho Triple Gold Clubu? Šancu majú Česi aj prvý brankár
Pád Frederika Möllera
VIDEO: Ťažký pád na olympijskom svahu. Nórskeho lyžiara z tréningu odniesol vrtuľník
Slovenka Rebeka Jančová.
Husté sneženie nepustí lyžiarky na trať. V zjazde sa predstavia aj dve Slovenky
Radosť hokejistov Talianska.
Šance proti Slovensku sú nízke. Talianov čaká dôležitý turnaj až po olympiáde, tvrdí expert
Denný programMinúta po minúteSúvisiace

Prvé problémy ešte pred štartom olympiády. Počas curlingu vypadlo osvetlenie

Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. feb 2026 o 21:17
ShareTweet0

Víťazne vstúpili do turnaja Švédi, obhajcovia bronzu si v základnej skupine poradili s Kórejskou republikou 10:3.

Curleri odštartovali olympijské súťaže dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026. Na Olympijskom štadióne v Cortine d'Ampezzo sa v stredu odohrali štyri zápasy miešaných dvojíc.

Víťazne vstúpili do turnaja Švédi, obhajcovia bronzu si v základnej skupine poradili s Kórejskou republikou 10:3. Duo Isabella Wranová a Rasmus Wrana si zaistili výhru už po šiestich endoch.

V zápase Kanady a Česka hneď v prvom ende prestalo v hale na chvíľu fungovať osvetlenie, po pár minútach sa pokračovalo. Favorizovaný kanadský pár napokon triumfoval 10:5.

Tímy dávali počas stretnutia najavo nespokojnosť s kvalitou ľadu, najmä na pravej strane ihriska mali často problémy. „Ja ten ľad nenávidím,“ citoval portál iDnes.cz českého curlera Víta Chabičovského.

V ďalších stretnutiach Briti zdolali Nórov 8:6 a Švajčiari zvíťazili nad Estónskom 9:7 až po extra ende. Vo štvrtok vstúpia do bojov domáci Taliani, obhajcovia titulu z Pekingu 2022 narazia na Kórejčanov.

Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.

miešané dvojice - základná skupina:

Švédsko - Kórejská republika 10:3

Kanada - Česko 10:5

Veľká Británia - Nórsko 8:6

Estónsko - Švajčiarsko 7:9 po extra ende

Curling

Curling

    Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
    Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
    Prvé problémy ešte pred štartom olympiády. Počas curlingu vypadlo osvetlenie
    dnes 21:17
    Olympijské kruhy
    dnes 15:04|1
    Zmení sa termín zimnej olympiády? MOV chce reagovať na globálne otepľovanieO zmenách v organizácii hier by sa malo rokovať v júni.
    dnes 15:04|1
    Anastasia Kuzminová
    dnes 13:07
    Zodpovednosť dopĺňa nadšenie. Kuzminová sa cíti, akoby išla na olympiádu prvýkrátZúčastní sa na svojej štvrtej olympiáde.
    dnes 13:07
    Zľava Pavol Hurajt, Jevgenij Usťugov a Martin Fourcade
    dnes 11:02|1
    Miláno prinesie spravodlivosť. Slovensko bude mať na ZOH istú aspoň jednu medailuBiatlonista Pavol Hurajt si prevezme striebro.
    dnes 11:02|1
    Peter Pellegrini
    dnes 10:43|4
    Pellegrini podporí Slovákov na ZOH, zúčastní sa aj na otváracom ceremoniáliPrezident taktiež otvorí Slovenský olympijský dom.
    dnes 10:43|4
    Curling

    Curling

      Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
      Kanaďan Brett Gallant počas zápasu s Českom.
      Prvé problémy ešte pred štartom olympiády. Počas curlingu vypadlo osvetlenie
      dnes 21:17
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Program a výsledky»Curling»Prvé problémy ešte pred štartom olympiády. Počas curlingu vypadlo osvetlenie