Zodpovednosť dopĺňa nadšenie. Kuzminová sa cíti, akoby išla na olympiádu prvýkrát

Nadchádzajúce zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo budú pre väčšinu slovenských biatlonistov splneným snom.
Pri debutantoch Márii Remeňovej, Eme Kapustovej, Šimonovi Adamovovi a Jakubovi Borguľovi to nie je žiadne prekvapenie, no rovnako ich vníma aj ostrieľaná Anastasia Kuzminová.
Trojnásobná olympijská víťazka sa totiž po takmer piatich rokoch rozhodla vrátiť zo športového dôchodku a vo veku 41 rokov dokázala, že sa môže porovnávať s najlepšími.
Kuzminová ukončila kariéru začiatkom roka 2019, no koncom roka 2023 sa nečakane rozhodla vrátiť a ako sama vravela, nechcela byť len do počtu.
Veľký comeback absolvovala na domácich ME v Osrblí v januári 2024, krátko na už opäť súťažila aj vo Svetovom pohári a začiatkom januára si definitívne zaistila miestenku na svoje štvrté olympijské hry.
Podarilo sa jej to v nemeckom Oberhofe vďaka 20. miestu v šprinte a 19. v stíhačke, keďže nominačným kritériom bolo umiestnenie v top 30 v pretekoch SP.
Cíti zodpovednosť aj nadšenie
„Znamená to pre mňa nesmierne veľa. Zároveň je to aj veľká zodpovednosť a obrovské nadšenie,“ povedala pre TASR.
Kuzminová si premiéru pod piatimi kruhmi odkrútila vo Vancouveri 2010, kde získala zlato v šprinte a striebro v stíhacích pretekoch.
O štyri roky neskôr v Soči obhájila prvenstvo v rýchlostných pretekoch a na doteraz poslednom vystúpení na ZOH v roku 2018 v Pjongčangu pridala zlato v hromadných pretekoch a dve striebra v stíhačke a vytrvalostných pretekoch.
So šiestimi medailami (3-3-0) je najúspešnejšia slovenská športovkyňa v histórii zimných olympijských hier.
Ak by sa jej podarilo rozšíriť medailovú zbierku, zapísala by sa zlatými písmenami do kroník nielen slovenského, ale aj svetového olympizmu.
Akoby išla na olympiádu prvýkrát
Do Anterselvy, kde sa počas ZOH odohrajú biatlonové súťaže, však nejde v pozícii favoritky a ako sama hovorí, chce pomôcť hlavne v tímových pretekoch.
„Keby ste sa ma pred rokom pýtali, či ešte niekedy vycestujem do mojej obľúbenej Anterselvy, tak by som si predstavila, že tam pôjdem ako fanúšička povzbudiť našu reprezentáciu.
Ale to, že tam teraz idem ako aktívna účastníčka a budem sa snažiť byť nápomocná pri štafetových pretekoch, tak to som si nikdy nevedela predstaviť. Takže pre mňa je to akoby som išla na olympiádu prvýkrát,“ uviedla pre TASR.
Kuzminová absolvovala v januári všetky tri kolá Svetového pohára v Oberhofe, Ruhpoldingu aj Novom Meste na Morave a priznala, že náročný program na svojom tele cítila. Pre odchodom na zimnú olympiádu však ešte mala čas pripraviť sa.
„Po záverečných pretekoch pred olympijskými hrami som už cítila napätie a trošku aj únavu. Už trochu dochádzali sily, no som rada, že pred hrami ešte bol čas na regeneráciu a hlavne záverečné sústredenie,“ dodala.
