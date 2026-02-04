Zmení sa termín zimnej olympiády? MOV chce reagovať na globálne otepľovanie

    04.02.2026 06:00
    4. feb 2026
    O zmenách v organizácii hier by sa malo rokovať v júni.

    Termín zimných olympijských hier by sa mohol v budúcnosti presunúť zo súčasného februára na január, čo by zároveň umožnilo posunutie paralympiády z marca na február.

    Pred štartom hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo to uviedol Medzinárodný olympijský výbor, ktorý to zvažuje ako reakciu na globálne otepľovanie.

    V histórii zimných olympijských hier, ktorá začala v Chamonix 1924, iba štyrikrát zasahoval termín do januára. Naposledy v Innsbrucku 1964, keď olympiáda začala 29. januára.

    MOV pod vedením novej prezidentky Kirsty Coventryovej analyzuje súčasnú situáciu okolo olympijských hier. A zmenu termínu na ich zimné vydanie zvažuje.

    "Diskutujeme o tom, že by sme zimnú olympiádu posunuli na trochu skorší termín. Že by sme ju urobili v januári, lebo by to malo dôsledky aj pre paralympiádu, "povedal novinárom člen MOV Karl Stoss, ktorý dohliada na zmeny športového programu.

    Tohtoročné paralympijské hry v Miláne a Cortine sa uskutočnia od 6. do 15. marca. "Marec je veľmi neskoro, pretože slnko už má takú silu, že dokáže roztápať sneh," poznamenal Stoss.

    Presun zimnej olympiády na január by znamenal tiež zodpovedajúce zmeny v kalendári Svetových pohárov v zimných športoch.

    Členovia MOV by mali o zmenách v organizácii hier rokovať v júni, keď budú rovnako riešiť športový program budúcoročnej zimnej olympiády v roku 2030. Tá je zatiaľ do Francúzskych Álp naplánovaná na 1. až 17. februára.

    V americkom Utahu v roku 2034 by sa malo pod piatimi kruhmi pretekať od 10. do 26. februára.

