Veľká pocta pre kapitána Alabu od jeho rodnej krajiny. Rakúsko je môj domov, hovorí

David Alaba v drese Rakúska
David Alaba v drese Rakúska (Autor: SITA/AP)
TASR|19. júl 2026 o 12:05
ShareTweet0

Blok s bývalým hráčom Realu Madrid či Bayernu Mníchov tvoria dve známky.

Rakúska pošta spúšťa novú sériu známok venovanú športovým osobnostiam. Odštartuje ju kapitánom futbalovej reprezentácie Davidom Alabom.

Známky uvedú do predaja v pondelok 20. júla, deň po finále majstrovstiev sveta. Rakúšania sa na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku dostali do šestnásťfinále, v ktorom podľahli neskorším finalistom zo Španielska 0:3.

„Rakúsko je môj domov, moja krajina a moja identita. Mať vlastnú špeciálnu známku je veľké privilégium a naozaj obrovská česť,“ citovala Alabu agentúra APA.

Blok s bývalým hráčom Realu Madrid či Bayernu Mníchov tvoria dve známky. Prvá v hodnote 3,50 eura zachytáva Alabov portrét, druhá s hodnotou jedno euro ho zobrazuje v reprezentačnom drese počas zápasu.

Rakúska pošta ich vydá v celkovom náklade 160.000 kusov.

Pavúk MS vo futbale 2026

Šestnásťfinále
Nemecko
GER
1
Paraguaj
PAR
2
Francúzsko
FRA
3
Švédsko
SWE
0
Južná Afrika
RSA
0
Kanada
CAN
1
Holandsko
NED
1
Maroko
MAR
2
Portugalsko
POR
2
Chorvátsko
CRO
1
Španielsko
ESP
3
Rakúsko
AUT
0
USA
USA
2
Bosna a Hercegovina
BIH
0
Belgicko
BEL
3
Senegal
SEN
2
Brazília
BRA
2
Japonsko
JPN
1
Pobrežie Slonoviny
CIV
1
Nórsko
NOR
2
Mexiko
MEX
2
Ekvádor
ECU
0
Anglicko
ENG
2
DR Kongo
COD
1
Argentína
ARG
3
Kapverdy
CPV
2
Austrália
AUS
1
Egypt
EGY
2
Švajčiarsko
SUI
2
Alžírsko
ALG
0
Kolumbia
COL
1
Ghana
GHA
0
Osemfinále
Paraguaj
PAR
0
Francúzsko
FRA
1
Kanada
CAN
0
Maroko
MAR
3
Portugalsko
POR
0
Španielsko
ESP
1
USA
USA
1
Belgicko
BEL
4
Brazília
BRA
1
Nórsko
NOR
2
Mexiko
MEX
2
Anglicko
ENG
3
Argentína
ARG
3
Egypt
EGY
2
Švajčiarsko
SUI
1
Kolumbia
COL
0
Štvrťfinále
Francúzsko
FRA
2
Maroko
MAR
0
Španielsko
ESP
2
Belgicko
BEL
1
Nórsko
NOR
1
Anglicko
ENG
2
Argentína
ARG
3
Švajčiarsko
SUI
1
Semifinále
Francúzsko
FRA
0
Španielsko
ESP
2
Anglicko
ENG
1
Argentína
ARG
2
Finále
Španielsko
ESP
19.7.2026 21:00
Argentína
ARG
O 3. miesto
Francúzsko
FRA
4
Anglicko
ENG
6

MS vo futbale 2026

Reprezentácie

David Alaba v drese Rakúska
David Alaba v drese Rakúska
Veľká pocta pre kapitána Alabu od jeho rodnej krajiny. Rakúsko je môj domov, hovorí
dnes 12:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Veľká pocta pre kapitána Alabu od jeho rodnej krajiny. Rakúsko je môj domov, hovorí