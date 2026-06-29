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    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 20:21
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    Francúzsky tím si chcel uctiť zosnulú matku trénera.

    Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps sa po pohrebe svojej matky vrátil k mužstvu pred utorkovým zápasom šestnásťfinále MS 2026 proti Švédsku (23.00 SELČ).

    Kouč „Les Bleus“ vynechal záverečný duel skupinovej fázy s Nórskom (4:1), keď po postupe Francúzska odcestoval do Európy.

    „Som späť. Som v poriadku a je dobré byť opäť zaneprázdnený. Bolo to pre mňa veľmi ťažké obdobie. Teraz sa už pripravujeme na ďalšiu fázu súťaže v rámci turnaja,“ povedal Deschamps. V jeho neprítomnosti viedol mužstvo asistent Guy Stephan.

    „Bolo to trochu šokujúce. Tréner nám úplne dôveroval a my sme to zvládli najlepšie, ako sme vedeli. Sme radi, že je späť. Nie je jednoduché prežívať smútok za takýchto okolností,“ uviedol stredopoliar Adrien Rabiot.

    Francúzsky zväz požiadal Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby hráči mohli v zápase s Nórskom nastúpiť s čiernymi páskami na počesť Deschampsovej matky, no FIFA žiadosť zamietla.

    „Úprimne povedané, pre mňa to veľa nemení. Nepotreboval som ďalší symbol, podpory som dostal viac než dosť, priamo aj nepriamo,“ reagoval francúzsky tréner.

    Proti Švédsku nebude Francúzsku k dispozícii útočník Marcus Thuram, ktorého trápi svalové zranenie lýtka. Otázny je štart stredopoliara N'Gola Kanteho.

    „Marcus má menší svalový problém, nie je to nič vážne. Pri N'Golovi nejde o svalové zranenie, ale možno nebude pripravený nastúpiť v základnej zostave,“ povedal Deschamps. Obranca William Saliba by napriek problémom s chrbtom mal byť pripravený. „Nie je stopercentne fit, ale ak je na 99 percent, je to na zápas postačujúce,“ dodal kouč.

    Francúzsko vyhralo všetky tri zápasy v skupine, strelilo desať gólov a inkasovalo iba dva. „Mohli sme streliť ešte viac gólov. Inkasovali sme dva, ale súperom sme dovolili len minimum gólových príležitostí,“ uzavrel Deschamps podľa AP.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    RSA
    0
    Kanada
    CAN
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    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
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    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
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    EGY
    Argentína
    ARG
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami
    dnes 20:21
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Didier Deschamps s hráčmi Francúzska
    Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami
    dnes 20:21
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    Domov»MS vo futbale 2026»Gesto solidarity FIFA zatrhla. Francúzi chceli nastúpiť s čiernymi páskami