Tím pred štvrťfinále zmenil hotel. Plesnivé izby a hluk ich donútili k sťahovaniu

Nórska výprava na futbalovom šampionáte po jednom dni zmenila hotel, pretože necítila potrebný komfort pred štvrťfinálovým súbojom s Anglickom.
Tím okolo kanoniera Erlinga Haalanda sa ubytoval v pondelok popoludní vo Fort Lauderdale neďaleko Miami, ale vyžiadal si zmenu, údajne kvôli hluku alebo špinavým izbám, o čom informovala nórska televízia NRK.
"Bolo pár vecí, ktoré mohli byť lepšie. Jednoducho, aby sme sa čo najlepšie mohli pripraviť na zápas, "vysvetlil stroho kapitán Martin Ödegaard.
V pôvodnom hoteli Dalmar vadili Nórom podľa médií napríklad rušná ulica, neďaleké stavenisko, izby páchnuce dymom alebo pleseň.
Obrátili sa preto na organizátora šampionátu federáciu FIFA a za dve a pol hodiny sa sťahovali.
"Celkovo tam bolo až príliš drobností," priznal kouč Neustále Solbakken. Jemu napríklad hlavne chýbala v pôvodnom hoteli spoločná zasadacia miestnosť.
"Nejde o to, že by sme tam nemohli bývať, ale mali by sme byť tím a pohromade," povedal.
Štvrťfinále Nórsko - Anglicko sa v Miami uskutoční v sobotu od 23.00 h stredoeurópskeho letného času.