    Tím pred štvrťfinále zmenil hotel. Plesnivé izby a hluk ich donútili k sťahovaniu

    Na snímke fanúšikovia Nórska predvádzajú legendárne vikingské veslovanie
    Na snímke fanúšikovia Nórska predvádzajú legendárne vikingské veslovanie (Autor: TASR/AP)
    ČTK|8. júl 2026 o 21:05
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    FIFA zariadila zmenu ubytovania za dve a pol hodiny.

    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    11.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Miami
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Nórska výprava na futbalovom šampionáte po jednom dni zmenila hotel, pretože necítila potrebný komfort pred štvrťfinálovým súbojom s Anglickom.

    Tím okolo kanoniera Erlinga Haalanda sa ubytoval v pondelok popoludní vo Fort Lauderdale neďaleko Miami, ale vyžiadal si zmenu, údajne kvôli hluku alebo špinavým izbám, o čom informovala nórska televízia NRK.

    "Bolo pár vecí, ktoré mohli byť lepšie. Jednoducho, aby sme sa čo najlepšie mohli pripraviť na zápas, "vysvetlil stroho kapitán Martin Ödegaard.

    V pôvodnom hoteli Dalmar vadili Nórom podľa médií napríklad rušná ulica, neďaleké stavenisko, izby páchnuce dymom alebo pleseň.

    Obrátili sa preto na organizátora šampionátu federáciu FIFA a za dve a pol hodiny sa sťahovali.

    "Celkovo tam bolo až príliš drobností," priznal kouč Neustále Solbakken. Jemu napríklad hlavne chýbala v pôvodnom hoteli spoločná zasadacia miestnosť.

    "Nejde o to, že by sme tam nemohli bývať, ale mali by sme byť tím a pohromade," povedal.

    Štvrťfinále Nórsko - Anglicko sa v Miami uskutoční v sobotu od 23.00 h stredoeurópskeho letného času.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Tím pred štvrťfinále zmenil hotel. Plesnivé izby a hluk ich donútili k sťahovaniu