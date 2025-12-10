Pravidlá, formát, program - Majstrovstvá sveta v šípkach 2026.

Majstrovstvá sveta v šípkach sa konajú tradične na prelome rokov. Tentokrát sa šampionát odohrá od 11. decembra do 3. januára v Alexandra Palace v Londýne.
Obhajcom titulu z minulého roka je len 18-ročný talent z Anglicka Luke Littler. Stal sa najmladším majstrom sveta a v tomto roku aj najmladšou svetovou jednotkou v šípkach.
Majstrovstvá sveta sa organizujú nepretržite od roku 1994, no v londýnskej Alexandra Palace od roku 2008. Najúspešnejším šípkarom je Phil Taylor, ktorý vyhral šampionát štrnásťkrát.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na deviatich hráčov, ktorým sa už MS podarilo vyhrať. Michael van Gerwen (3 tituly), Gary Anderson (2), Luke Littler, Michael Smith, Luke Humphries, Rob Cross, Peter Wright, Gerwyn Price a Raymond van Barneveld (1).
Pravidlá kvalifikácie na šampionát
V tomto roku sa na turnaji predstaví 128 šípkarov z rôznych kútov sveta. Svojich reprezentantov bude mať aj Česká republika, konkrétne Karela Sedláčka a Adama Gawlasa.
Hráči sa na turnaj kvalifikujú rôznymi spôsobmi:
- najlepších 40 hráčov určuje rebríček PDC Order of Merit podľa zárobkov z bodovaných turnajov za posledné dva roky
- ďalších 40 hráčov určuje rebríček Pro Tour Order of Merit, ktorý sleduje zárobky za uplynulý rok v turnajoch Players Championship a turnajoch Európskej šípkarskej tour;
- zvyšných 48 účastníkov vzišlo z rôznych medzinárodných kvalifikácií: africkej, indickej, najlepší šípkari z Challenge Tour či elitné účastníčky ženských turnajov.
Na tohtoročnom šampionáte sa predstaví aj 5 žien, ktoré sa kvalifikovali skrz ženské turnaje a ženské majstrovstvá. Beau Greavesová, Lisa Ashtonová, Fallon Sherrocková, Noa-Lynn van Leuvenová, a Gemma Hayterová budú bojovať na turnaji o čo najlepšie umiestnenie.
Doteraz len jednej hračke sa podarilo vyhrať zápas na MS v šípkach - je ňou Fallon Sherrocková, ktorá v roku 2020 postúpila do 3. kola po výhrach nad Tedom Evettsom a Mansourom Suljovičom.
Finančné odmeny na MS v šípkach 2026
Dotácia šípkarskych MS sa do roku 2019, až na výnimky, prakticky takmer vždy navyšovala. V roku 1994 sa začínalo s dotáciou 64 000 libier.
Na aktuálnych MS si hráči rozdelia rekordných 5 000 000 libier (v prepočte zhruba 5 721 000 eur). Ide o dvojnásobne vyššiu sumu ako minulý rok. Víťaz si odnesie rovný milión.
Formát a program turnaja
Turnaj sa hrá každý deň (s výnimkou 24. – 26. decembra a 31. decembra) v dvoch blokoch: popoludňajšom a večernom.
Všetky zápasy sa hrajú na sety, ktoré sa skladajú z troch častí, tzv. "legov". Prvé a druhé kolo sa hrá na 3 víťazné sety, tretie kolo a osemfinále na 4 víťazné.
Štvrťfinále už na 5 víťazných, semifinále na 6 a finále na 7 víťazných setov. Každé z kôl sa hrá vo formáte 501 double-out.