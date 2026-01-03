Littler premenil finále na vlastnú šou. Takýto jednoznačný výsledok sa nezrodil roky

MS v šípkach 2026 - finále
Luke Littler - Gian van Veen 7:1
(skóre setov: 2:3, 3:2, 3:1, 3:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:1)
Štatistiky zápasu:
- Hody 180: 16-9
- Hody 140 a viac: 19-18
- Hody 100 a viac: 42-39
- Úspešnosť double: 46 % - 38,1 %
- Najvyššie zatvorenie: 170 - 145
- Priemer na tri šípky: 106,02 - 99,94
- Vyhrané legy: 23-8
Správu aktualizujeme...
Angličan Luke Littler sa krátko pred svojimi 19. narodeninami druhýkrát stal majstrom sveta v šípkach. V londýnskom Alexandra Palace sa mu podarila úspešná obhajoba, vôbec ako prvému hráčovi od roku 2016.
Vo finále doslova prevalcoval Holanďana Giana van Veena. Hoci prehral úvodný set, súboj najtalentovanejších mladých šípkarov ovládol výsledkom 7:1.
Takýto jednoznačný výsledok sa vo finále svetového šampionátu zrodil naposledy v roku 2009, keď Phil Taylor zdolal Raymonda van Barnevelda.
Ziskom druhého titulu sa pridal ku krajanovi Adrianovi Lewisovi, Kanaďanovi Johnovi Partovi a dvojici Škótov Garymu Andersonovi a Petrovi Wrightovi.
Počas celého turnaja stratil Littler iba štyri sety a potvrdil pozíciu hlavného favorita. Okrem trofeje sa môže tešiť aj z prémie milión libier.
Priebeh finále MS v šípkach 2026
Finále začal na podaní holandský šípkar a hneď v úvodnom legu zavrel 116 bodov 12. šípkou. Littler mohol kontrovať záverom 161, no minul červený stred.
Za stavu 2:2 na legy si obaja hráči vybrali slabšiu chvíľku na double, no napokon bol úspešnejší van Veen, ktorý sa po dvojnásobku štvorky dostal do vedenia.
Famózne začal aj druhý set, keď najskôr zavrel 145 a následne aj 121 bodov. Zdalo sa, že má navrch a mohol by si vytvoriť solídny náskok v úvode finále.
Opak bol však pravdou. Littler prežil šípku súpera pri opätovnom zatváraní 121 bodov a troma vyhranými legmi po sebe vyrovnal priebežné skóre na 1:1.
Po druhej reklamnej prestávke sa vrátil na pódium vyhraným legom van Veen, no až do nasledujúcej pauzy za súperom zaostával. Littler lepšie skóroval, kvalitne zatváral a razom sa dostal do vedenia 3:1.
Počas približne 10 minút vyhral šesť legov po sebe, pričom sa zaskvel aj zavretím 170-tky, ktorú tradične oslávil napodobnením chytenia veľkej ryby.
Littlerovu sériu prerušil van Veen na začiatku piateho setu skvelou kombináciou na 137 bodov (57, 40 a 40), no jeho súpera to nerozladilo. Najskôr si poradil s útokom osy, aby potom odštartoval ďalšiu úspešnú sériu.
VIDEO: Lukea Littlera vystrašila počas finále MS v šípkach 2026
Troma víťaznými legmi si uchmatol štvrtý set po sebe a bol natoľko rozbehnutý, že o jeho úspešnej obhajobe titulu majstra sveta pochyboval iba málokto.
"Po piatich setoch má Luke priemer 107,06 bodu. Aj keby Holanďan znovu našiel svoju najlepšiu formu, keď bude Littler takto pokračovať, obrat zrejme nebude možný," písal redaktor BBC Sport Sam Drury.
Mnohí fanúšikovia si priali vyrovnaný súboj o trofej Sida Waddella, no Littler nepoľavoval a na rozdiel od iných duelov bol neustále sústredený.
Legy utešene pribúdali na jeho konto a postupne aj van Veen vyzeral čoraz viac frustrovaný. V šiestom legu si dokonca nešťastne poranil ruku a krvavú bodku nechal aj na terči, ktorý musel byť vymenený.
Od spomenutého stavu 0:1 na legy v piatom sete získal Littler desať legov po sebe a druhý titul mal na dosah. Ten napokon štýlovo spečatil, keď pri zostávajúcich 327 bodoch hodil 180-tku a následne zavrel 147 bodov.
"Takto začína veľká éra šípok," povedal komentátor Nova Sportu Pavel Korda.