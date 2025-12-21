VIDEO: Veľké prekvapenie na MS v šípkach. Gerwyn Price končí nečakane skoro

Holanďan Wesley Plaisier sa na MS v šípkach 2026 postaral o jedno z najväčších prekvapení. Už v druhom kole poslal po dominantnom výkone domov šampióna z roku 2021 Gerwyna Pricea.
Šípkar, ktorému v rebríčku PDC patrí až 92. miesto, zdolal nasadenú deviatku turnaja bez straty setu s priemerom vyše 94 bodov na tri šípky.
V zápase premenil deväť zo šestnástich pokusov na double, čo bolo kľúčom k víťazstvu, ktoré v pozápasovom rozhovore označil za najväčšie v kariére.
Najdramatickejší bol tretí set, v ktorom bolo skóre 2:2 na legy. Plaisier mal ako prvý možnosť zatvoriť leg a aj celý zápas, no premárnil dve šípky. Jeho chybu však Price nepotrestal a ďalšiu šancu už nedostal.
VIDEO: Záverečné šípky zápasu Wesley Plaisier - Gerwyn Price
"V závere som bol nervózny, najmä keď mi zostávalo 58 bodov. Aj publikum bolo trochu proti mne, triasol som sa. Napokon aj on minul dve šípky na double a som rád, že som potom premenil hneď prvú šípku.
Nedokázal som si predstaviť, že by som ho zdolal, navyše 3:0. Chcel som odohrať dobrý zápas a získať nejaké sety. Najlepšie víťazstvá sú také, ktoré nečakáte," uviedol Holanďan na tlačovej konferencii.
V treťom kole bude jeho súperom Poliak Krzysztof Ratajski, ktorý si v nedeľu poradil s domácim Ryanom Joyceom po výsledku 3:1 na sety.
Price, ktorý obhajoval štvrťfinálovú účasť, patril k užšiemu okruhu favoritov a po výhre nad Čechom Adamom Gawlasom mu nechýbalo sebavedomie.
Walesan sa vyjadril, že ho na turnaji nikto nezdolá, ale napokon zaznamenal svoj najhorší výsledok na MS od roku 2019, keď tiež skončil v druhom kole.
"Som úplne zdrvený. Podpora, ktorú som dostal, bola úžasná. Kým Wesley bol skvelý v kľúčových momentoch, ja som bol úplne mimo, čo bolo vidieť," uviedol Price na sociálnej sieti Instagram.
Okrem toho zaželal veľa šťastia všetkým hráčom, ktorí zostali v hre a fanúšikom aj takto zaželal Šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok 2026.