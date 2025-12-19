    Šok na MS v šípkach. Domáceho hráča diskvalifikovali pre pozitívny dopingový test

    Dom Taylor.
    V druhom kole mal nastúpiť proti nasadenej päťke.

    MS v šípkach 2026 prinášajú zaujímavé, miestami až kuriózne príbehy. No ak ide o disciplínu, tú musia dodržiavať všetci hráči.

    Organizátor šampionátu Professional Darts Corporation (PDC) vylúčil z turnaja anglického hráča Doma Taylora.

    Domáci šípkar neprešiel po svojom víťazstve v úvodnom zápase so Švédom Oskarom Lukasiakom dopingovou kontrolou.

    "Dňa 19. decembra bola DRA (Darts Regulation Authority, pozn. red.) informovaná o nepriaznivom analytickom náleze u hráča Doma Taylora, ktorý vyplynul z testu vykonaného 14. decembra. 

    V dôsledku toho a v súlade s príslušnými procesmi DRA bol Dom Taylor s okamžitou platnosťou suspendovaný z účasti na akýchkoľvek podujatiach regulovaných DRA," informovala PDC v oficiálnom stanovisku.

    Taylor mal v druhom kole nasútpiť proti svetovej päťke Jonnymu Claytonovi zo Škótska. Ten však postúpil do tretieho kola bez boja.

    MS v šípkach 2026

    Šípky

