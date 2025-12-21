Tvrdil, že sa spamätal, no doping mu našli aj na MS. Bývalý hráč ho nazval idiotom

Fanúšikovia, ktorí v sobotu večer prišli do londýnskeho Alexandra Palace, boli ochudobnení o jeden zápas z programu druhého kola MS v šípkach 2026.
Ako obyčajne sa mali odohrať štyri stretnutia, no napokon Walesan Jonny Clayton postúpil bez toho, aby musel hodiť do terča čo i len jednu šípku.
Do histórie šampionátu sa totiž negatívne zapísal 27-ročný Dom Taylor, ktorý neprešiel dopingovou kontrolou a okamžite bol suspendovaný.
A hoci zatiaľ nie je známe, o akú zakázanú látku išlo, je zarážajúce, že sa to Angličanovi nestalo prvýkrát a vedome o tom nemal problém klamať.
Nebolo to prvýkrát
Taylor v prvom kole zdolal Švéda Oskara Lukasiaka 3:0, aj keď jeho výkon nebol žiadnou hitparádou. Priemer na tri šípky mal menej než 86 bodov, no jeho súper sa nedostal ani cez 80-bodovú métu.
Ako tak mohol byť spokojný so zatváraním, keďže trikrát si poradil s číslom nad 100 a jeho úspešnosť na doubloch bola iba tesne pod hranicou 50 percent.
Na tlačovej konferencii dostal nielen otázky k zápasu, ale aj ohľadom posledných 12 mesiacoch, počas ktorých už raz suspendovaný bol.
Angličan sa mal v novembri 2024 predstaviť na podujatí Players Championship Finals, ale na jeho zápas s Michaelom Smithom nedošlo. Úrad pre reguláciu šípok (DRA) mu totiž pozastavil činnosť pre pozitívny test na doping.
Pôvodne mu hrozil až dvojročný zákaz, no napokon sa ukázalo, že látka nezvyšovala jeho výkon a že ju užil mimo súťaží. Iba mesačný trest však spôsobil, že prišiel o premiéru na MS, kde ho nahradil Robert Owen.
"Je to najväčšie sklamanie môjho života. Spamätal som sa a teraz som mu," uviedol Taylor, pričom sa zdalo, že sa zo svojich chýb skutočne poučil.
Ostrá kritika bývalých hráčov
Správa o opätovnom porušení pravidiel vrhá na Angličana veľmi zlé svetlo. Stal sa terčom kritiky, pričom bývalí hráči si servítku pred ústa nedávali.
"Je to najväčší idiot, ktorý kedy hral šípky. Na to, že ho minulý rok prichytili pri dopingu, nemohol ísť na MS a tento rok sa to stalo znova, nemám slov.
Myslím si, že tentokrát dostane od PDC poriadny kopanec," povedal holandský šípkar Vincent Van der Voort v podcaste Darts Draait Door.
VIDEO: Zostrih poobednej časti 10. dňa na MS v šípkach 2026
"Posledných pár rokov sme chválili jeho talent a hovorili sme, že je veľmi dobrým hráčom. Žiaľ, teraz je jeho reputácia úplne zničená.
Po víťazstve hovoril s médiami o tom, ako sa poučil a práve to, že klamal ma naozaj zasiahlo," pridal sa s kritikou bývalý finalista World Cup of Darts Paul Nicholson v rozhovore pre talkSPORT.
Obaja dnes už bývalí šípkari sa zhodujú v tom, že Taylor musí byť potrestaný aj tým, že sa s vybojovanou prémiou 25-tisíc libier môže rozlúčiť.
Van der Voort hovorí, že PDC by mala zverejniť o akú látku išlo, aby sa predišlo ďalším špekuláciám. Aj v tomto sa Holanďan zhoduje s Nicholsonom.
"Nevieme o akú látku ide a môžete len polemizovať o tom, či mu pomohla zlepšiť výkon. Pre ďalšiu generáciu hráčov sa z tohto musíme niečo naučiť. Toto sa však nedá tolerovať," dodal Austrálčan.
Vypadol aj vlaňajší semifinalista
Kým dopingová kauza zaistila postup Jonnymu Claytonovi, ďalšia sedmička hráčov si v sobotu musela účasť v treťom kole vybojovať pred terčom. A nie všetci favoriti uspeli, vrátane bývalého majstra sveta.
Michael Smith nestačil na Nielsa Zonnevelda. Za vyrovnaného stavu 1:1 na sety viedol v tom treťom 2:1 na legy, ale zvyšných päť legov získal jeho súper. Holanďan tak dosiahol na MS svoje doterajšie maximum.
VIDEO: Zostrih večernej časti 10. dňa na MS v šípkach 2026
"Ani neviem opísať, čo to pre mňa znamená. Mám obrovskú radosť. Je to najcennejšie víťazstvo mojej kariéry," povedal rodák z Uitgeestu, ktorého ďalším súperom bude práve svetová päťka Clayton.
Prekvapujúco sa s turnajom rozlúčili aj Dirk van Duijvenbode či vlaňajší semifinalista Chris Dobey. "Hollywood" podľahol 55-ročnému Andrewovi Gildingovi 1:3 na sety a vypadne z top 10 svetového rebríčka.
Sobotný program ukončilo pohodlné víťazstvo svetovej štvorky Stephena Buntinga, ktorý Indovi Nitinovi Kumarovi dovolil získať len dva legy.
"Viem, ako dobre vie Nitin hrať. Hral som s ním už niekoľkokrát a je to fantastický ambasádor nášho športu. Ja som sa cítil veľmi dobre, víťazstvo ma teší a teraz si môžem užiť Vianoce," dodal Bunting.
MS v šípkach 2026 - 10. deň
Výsledky 2. kola:
Ryan Searle (Angl.-20) - Brendan Dolan (Sev. Ír.) 3:0
Andreas Harrysson (Švéd.) - Motomu Sakai (Jap.) 3:0
Dirk van Duijvenbode (Hol.-29) - James Hurrell (Angl.) 2:3
Dave Chisnall (Angl.-21) - Ricardo Pietreczko (Nem.) 2:3
Michael Smith (Angl.-28) - Niels Zonneveld (Hol.) 1:3
Chris Dobey (Angl.-8) - Andrew Gilding (Angl.) 1:3
Stephen Bunting (Angl.-4) - Nitin Kumar (Ind.) 3:0
Jonny Clayton (Wal.-5) - Dom Taylor (Angl.) bez boja