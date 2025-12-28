Littler sa zastal súpera, no v zápase ho nešetril. MS priniesli aj ďalšie zlyhanie favorita

Po žrebe MS v šípkach 2026 poslal rakúsky hráč Mensur Suljovič najväčšiemu favoritovi Lukeovi Littlerovi správu v znení, že sa vidia v treťom kole.
Kým v prípade svetovej jednotky bolo povinnosťou vyhrať úvodné dva duely, Suljovič milo prekvapil a postupom do tejto fázy šampionátu vyrovnal svoje maximum.
Napokon tak došlo na vzájomný duel, ktorý si 53-ročný hráč prial. Dúfal, že by sa mohlo zrodiť prekvapenie, ale to mladý Angličan veľmi rázne odmietol.
"Bol som uvoľnený, necítil som žiadnu nervozitu a nechal za seba hovoriť šípky. S výkonom môžem byť veľmi spokojný," povedal Littler, ktorý ani v treťom zápase na šampionáte nestratil set.
Druhý najvyšší priemer turnaja
Pri pohľade na štatistiky odohral Littler v Alexandra Palace jeden zo svojich najlepších zápasov. Získal prvých sedem legov a aj Suljovič si rýchlo uvedomil, že osemfinále MS bude pre neho opäť privysokou métou.
Keď sa v treťom sete konečne dostal k pokusu na double, dvíhal ruky nad hlavu, čo obaja brali s úsmevom. V treťom dejstve sa dostal na skóre 2:2, ale Littler sa skoncentroval a 12-šípkovým legom vyhral set.
VIDEO: Zostrih z večernej časti 14. hracieho dňa MS v šípkach 2026
Kombináciou s dvoma trojnásobkami a double 11 suverénne zavrel 124 bodov, čo bolo jedno z jeho štyroch zavretí, keď mu zostávalo 100 a viac bodov.
Celkovo dosiahol priemer 107,09 bodu (druhý najvyšší po Gian van Veenovi 108,28, pozn.), deväťkrát zaznamenal 180-ku a tiež mal fantastickú, takmer 71-percentnú, úspešnosť pri zatváraní - 12/17.
"Myslím si, že počas mojej kariéry v PDC som takúto úspešnosť ešte nemal. Ľudia môžu hovoriť, že som favorit, no šípky sú nevyspytateľné. Dúfam, že aj v ďalšom kole podám takýto výkon," uviedol Littler.
Suljovič sa často usmieval a gestami akoby naznačoval, že proti takej úrovni sa hrať nedá. Hoci mal priemer vyše 96 bodov, prehral hladko 0:4.
Napriek tomu môže byť skúsený Rakúšan so svojim účinkovaním na MS spokojný a tiež vďačný Littlerovi, že ho verejne podržal, keď ho Joe Cullen kvôli pomalšiemu tempu obvinil z podvádzania.
Bunting semifinále nezopakuje
Kým anglický tínedžer poľahky postupuje turnajom a môže pomýšľať na obhajobu titulu, z top 10 nasadených hráčov zostala v hre už iba polovica.
Úspešne nebude MS 2026 hodnotiť svetová štvorka Stephen Bunting, ktorý v treťom kole nestačil na krajana Jamesa Hurrella po výsledku 3:4.
Tento výsledok je k Buntingovi ešte zhovievavý, pretože od začiatku bol horším hráčom, čo potvrdzuje aj o sedem bodov nižší priemer (91,43) než v prípade Hurrella.
Hráč, ktorému v rebríčku patrí až 63. miesto, dosiahol pri svojej druhej účasti na MS najväčšie víťazstvo kariéry a už teraz ma istých 60-tisíc libier.
"Stephen je skvelý hráč, no ja som sa sústredil na svoju hru. Som sebavedomý a v kľúčových momentoch som nebol nervózny. Zdolal som svetovú štvorku, takže nezáleží na tom, kto bude mojím ďalším súperom," povedal.
Buntinga výrazne povzbudil moment, keď Hurrellovi doslova ukradol druhý set zavretím 161 bodov. Dobre vstúpil aj do tretieho setu, keď viedol 2:0 na legy a zdalo sa, že sa zápas preklápa na jeho stranu.
Napokon však semifinálovú účasť neobháji a za ostatných šesť rokov zaznamenal svoj druhý najhorší výsledok. Menej sa mu darilo už len na MS 2022, keď sa rozlúčil s turnajom bez víťazného zápasu.
Prekvapením turnaja je Švéd
Sobotný program priniesol aj obrat "poľského orla" Krzysztofa Ratajského, ktorý zo stavu 1:3 dokázal zvíťaziť nad Holanďanom Wesleym Plaisierom.
Na tlačovej konferencii priznal, že je to veľký úspech obzvlášť po tom, čo mal zdravotné problémy. Kvôli aneuryzme (ochorenie ciev, pozn.) musel podstúpiť operáciu mozgu, no podľa jeho slov je už všetko v poriadku.
VIDEO: Zostrih z poobednej časti 14. hracieho dňa MS v šípkach 2026
V súboji o štvrťfinále MS sa stretne s Lukeom Woodhouseom, ktorý si bez väčších problémov poradil s krajanom Andrewom Gildingom 4:1 na sety.
Prvýkrát od 15. decembra sa v akcii predstavil aj Jonny Clayton. Dlhšie voľno mal pre dopingový prehrešok Doma Taylora a proti Nielsovi Zonneveldovi potreboval na víťazstvo maximum setov.
Walesan, ktorý je aktuálnou svetovou pätkou, si v osemfinále zmeria sily so Švédom Andreasom Harryssonom, ktorý je jedným z prekvapení turnaja.
Hráč, ktorý nemá profesionálny status, vyradil aj Ricarda Pietreczka a prípadným triumfom nad Claytonom by sa priblížil k tomu, aby získal kartu PDC ešte predtým, ako o ňu plánuje hrať v januári na tzv. Q-School.
"Je to úžasné. Iba v mojich snoch som si myslel, že toto dosiahnem. Na zápas s Jonnym sa veľmi teším. Nie som pod tlakom a sústredím sa na svoju hru, pretože si myslím, že môžem hrať lepšie," uviedol Švéd.
MS v šípkach 2026 - 14. deň
Výsledky - 3. kolo:
Wesley Plaisier (Hol.) - Krzysztof Ratajski (Poľ.) 3:4
Andrew Gilding (Angl.) - Luke Woodhouse (Angl.-25) 1:4
Jonny Clayton (Wal.-5) - Niels Zonneveld (Hol.) 4:3
Andreas Harrysson (Švéd.) - Ricardo Pietreczko (Nem.) 4:2
Stephen Bunting (Angl.-4) - James Hurrell (Angl.) 3:4
Luke Littler (Angl.-1) - Mensur Suljovič (Rak.) 4:0