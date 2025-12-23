Najlepší zápas na turnaji, vravel komentátor. Debutant vyradil šestku MS a vidí sa vo finále

"Titul najlepšieho zápasu na turnaji som držal len viac ako 24 hodín. Výborná hra od oboch hráčov. Je to skvelé sledovať," napísal na sociálnej sieti Ricky Evans, ktorý v pondelok vyradil z turnaja Jamesa Wadea.
Rovnaké pomenovanie duelu medzi nasadenou šestkou Dannym Noppertom z Holandska a domácim debutantom na MS v šípkach Justinom Hoodom dal aj komentátor Nova Sportu.
Angličan sa postaral o jedno z ďalších prekvapení na turnaji a Nopperta zdolal 3:2 na sety. O víťazovi musel rozhodnúť až leg náhlej smrti, ktorý nastáva za stavu 5:5 v záverečnom sete.
Obaja hráči pritom odohrali fantastický duel. Noppert prehrával už 0:2 na sety, no dokázal sa do zápasu vrátiť a záverečný set priniesol najlepšie šípky na turnaji.
Noppert aj Hood si udržali počas celého zápasu priemer na tri šípky cez sto bodov (102,27 vs. 103,01). Výborné čísla mali aj na zatváraní legov, obaja sa dostali nad štyridsať percent.
VIDEO: Záverečné hody v zápase Noppert - Hood
Vo finále s Littlerom
Hood neskrýval po zápase veľké nadšenie z víťazstva. "Bol to skvelý zápas. Vedel, som, že to tak bude. Je to prvotriedny hráč. Dal som mu šancu, ale vyhral som a to je všetko, na čom záleží," povedal v pozápasovom rozhovore.
Angličan sršal sebavedomím aj na tlačovej konferencii. Po konštatovaní novinára, že predviedol skvelý priemer na tri šípky, vravel, že môže vyhrať celý turnaj. "Viem, že sa ešte po dneskajšku dokážem zlepšiť," dodal.
Hood sa vidí vo finále so svetovou jednotkou Lukeom Littlerom. V ňom by chcel odohrať dokonalý leg na deväť šípok.
Majster sveta končí
V druhom kole sa s turnajom lúči aj legendárny Peter Wright zo Škótka. Dvojnásobný majster sveta skončil po jasnej prehre 0:3 s Nemcom Arnom Merkom.
"Nemôžem tomu uveriť. Práve som porazil legendu. Som neuveriteľné šťastný. Znamená to pre mňa všetko," neskrýval Merk nadšenie.
VIDEO: Zostrih poobedňajšieho programu 13. dňa MS v šípkach 2026
Na turnaji však pokračuje iný dvojnásobný majster sveta - Škót Gary Anderson. Po skvelom výkone si poradil s domácim Connorom Scuttom 3:1 na sety.
Anderson predviedol priemer na tri šípky 105,41, no v rozhovore priznal, že sa mu nedarilo na zatváraní legov.
V ďalšom kole si zmeria sily s nasadeným Holanďanom Jermainem Wattimenom. Ten si poradil v poobedňajšom programe poradil s Angličanom Scottom Williamsom 3:2 na sety.
MS v šípkach 2026 - 13. deň
Výsledky - 2. kolo:
Jonny Tata (N. Zél.) - Ryan Meikle (Angl.) 2:3
Daryl Gurney (Angl.-22) - Callan Rydz (Angl.) 2:3
Jermaine Wattimena (Hol.-19) - Scott Williams (Angl.) 3:2
Peter Wright (Škó.-30) - Arno Merk (Nem.) 0:3
Danny Noppert (Hol.-6) - Justin Hood (Angl.) 2:3
Gary Anderson (Škó.-14) - Connor Scutt (Angl.) 3:1
Michael van Gerwen (Hol.-3) - William O'Connor (Ír.) 3:1
Josh Rock (Angl.-11) - Joe Comito (Aus.)