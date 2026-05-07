Bývalému majstrovi sveta diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny. Je to frustrujúce, povedal

TASR|7. máj 2026 o 14:29
Bývalému majstrovi sveta v šípkach Markovi Websterovi diagnostikovali zriedkavú formu rakoviny. Štyridsaťdvaročný Walesan to uviedol v rozhovore na YouTube kanáli Darts World.

Bývalému hráčovi svetovej úrovne v januári tohto roku diagnostikovali vlasatobunkovú leukémiu. Webster podstupuje chemoterapiu.

„Znie to zle, keď poviete leukémia, ale prognóza je dobrá, 95 percent prípadov sa úspešne lieči. Momentálne ide o to riadiť sa pokynmi a byť trpezlivý.

Je to frustrujúce, pretože rád som stále zaneprázdnený, ale dúfam, že to už nebude trvať dlho,“ povedal Webster, ktorý sa po ukončení kariéry v roku 2019 stal televíznym analytikom pre Sky Sports.

VIDEO: Rozhovor s Websterom

V roku 2008 získal titul majstra sveta v dnes už neexistujúcej organizácii British Darts Organisation (BDO).

V rámci organizácie Professional Darts Corporation (PDC), ktorá dnes zastrešuje všetky veľké turnaje v šípkach, sa v roku 2010 na MS prebojoval do semifinále, kde prehral s rekordným šampiónom Philom Taylorom.

