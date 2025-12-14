71 rokov? Žiadny problém. Najstarší hráč vyzve svetovú dvojku, ktrorú naposledy na MS zdolal

Veľa hráčom v šípkach nevyhovuje, ak súper hádže pomaly, príliš dlho premýšľa a naťahuje tým čas.
No ak má súper 71 rokov, je to pochopiteľné. To je prípad singapurského veterána Paula Lima, ktorý sa vrátil na MS v šípkach po štyroch rokoch ako historicky najstarší hráč v ikonickom Alexandra Palace v Londýne.
Legenda tohto športu sa na turnaji nezúčastnila len v role štatistu. V úvodnom kole sa Lim postaral o prekvapenie, keď si poradil so švédskym hráčom Jeffreym de Graafom 3:1. Stal sa tak zároveň najstarším víťazom zápasu na svetovom šampionáte.
Aj keď sa v sobotňajšom večernom programe predstavili dvaja bývalí majstri sveta, celú šou si ukradol práve Lim. Potvrdil tak, že medzi fanúšikmi je mimoriadne obľúbený.
Singapurského dôchodcu čaká v druhom kole výnimočný zápas - predstaví sa proti nasadenej dvojke Lukeovi Humphriesovi. Angličan si v úvodnom dueli poradil s Tedom Evettsom 3:1 na sety.
"V prvom rade som vďačný, že som tu, a som vďačný tomuto publiku za mnou. Už len to, že som sa sem dostal, je úspech," povedal Lim po úvodnom zápase.
VIDEO: Zostrih večerných zápasov 3. dňa MS v šípkach 2026
Raz ho už zdolal
Písal sa šampionát v roku 2021. Humphries, vtedy ešte nenasadený hráč, čelil 66-ročnému Limovi hneď v úvodnom kole šampionátu.
Angličan sa dostal poľahky do výhody, viedol už 2:0 na sety a bol na najlepšej ceste k postupu a obhajobe minimálne štvrťfinále spred roka.
Potom však prišiel zlom a Lim napokon doviedol zápas do víťazného konca. Bola to jeho posledná výhra na svetovom šampionáte, až kým si neporadil s de Graafom.
Takisto to bol jediný zápas, ktorý odohral s aktuálne svetovou dvojkou. Proti Humphriesovi má tak pozitívnu bilanciu.
Zápas, ktorý by sa mal odohrať 20. decembra, bude pre oboch špeciálny. Práve Humphries je Limov najobľúbenejší hráč.
Bývalý majster sveta cíti k hráčovi taktiež úctu. "Je to legenda. Najťažšie pre mňa je, že ma nesmierne miluje. Veľa sa spolu rozprávame a on mi vždy hovorí: ‚Si môj obľúbený hráč.‘
Je ťažké hrať s ním – diváci budú proti mne, takže to bude náročný zápas," povedal Humhpries v pozápasovom rozhovore. Priznal, že prehra na šampionáte v roku 2021 ho zmenila nielen ako hráča, ale aj človeka.
Sedláček nemal šancu
Svoj zápas na svetovom šampionáte má za sebou aj jeden z dvoch českých hráčov - Karel Sedláček.
V úvodnom zápase nemal šancu proti vychádzajúcej hviezde šípok - Holanďanovi Wesselovi Nijmanovi. Sedláček prehral 0:3 na sety.
Český hráč mal šancu v každom sete maximálne na jeden leg. Ak by mal však ľahšieho súpera, mal by väčšiu šancu - duel ukončil s priemerom 90,88 na tri šípky, kým Nijman mal 100,91.
Jediným želiezkom v ohni pre Česko tak zostal už len Adam Gawlas, ktorý si v prvom kole zmeria sily s ešte väčším favoritom - Gerwynom Priceom.
Legenda po zápase zúrila
Úvodný zápas na svetovom šampionáte zvládol aj dvojnásobný majster sveta Škót Gary Anderson.
V prvom kole zdolal Angličana Adama Hunta, no jednoduché to nemal. Vyhral až 3:2 na sety a duel musel otáčať za stavu 1:2.
"Riskoval som infarkt, užíval som si každú minútu," žartoval v pozápasovom rozhovore. Andersonovi sa nepáčilo, že jeho súper hral psychologické hry počas zápasu.
"Počas prvej prestávky nakukol dnu a povedal: ‚Kedy si naposledy takto hral?‘ Povedal som, synu, ja takto hrám stále. Drzý malý…," komentoval Anderson situáciu.
VIDEO: Reakcia Garyho Andersona na súpera
Keď hovoril o tom, ako dlho je na profesionálnej scéne, neudržal miernu zúrivosť: "Ja som o šípkach viac zabudol, ako si sa ty len naučil," adresoval svojmu súperovi.
Škót si na svojho súpera v druhom kole ešte musí počkať. Spozná ho až v pondelok v noci po zápase Connor Scutt - Simon Whitlock.
Výsledky 3. hracieho dňa MS v šípkach 2026
Mario Vandenbogaerde (Bel.) - David Davies (Wal.) 0:3
Andrew Gilding (Ang.) - Cam Crabtree (Ang.) 3:1
Luke Woodhouse (Ang.-25) - Boris Krčmar (Chor.) 3:1
Gary Anderson (Škót.-14) - Adam Hunt (Ang) 3:2
Jeffrey de Graaf (Švéd.) - Paul Lim (Sing.) 1:3
Wessel Nijman (Hol.-31) - Karel Sedláček (ČR) 3:0
Luke Humphries (Ang.-2) - Ted Evetts (Ang.) 3:1
Gabriel Clemens (Nem.) - Alex Spellman (USA) 3:0