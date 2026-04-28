VIDEO: Historický moment v šípkach. Angličanka sa stala prvou víťazkou prestížneho turnaja

Svet šípok zažil v pondelok jeden z najväčších miľníkov svoje histórie. Iba 22-ročná Angličanka Beau Greavesová ako prvá žena v dejinách dokázala zvíťaziť na bodovanom turnaji PDC rankingovej série Players Championship.
Turnaj Players Championship 11 v Milton Keynes sa zapíše do kroník zlatým písmom. Greavesová predviedla počas dňa fenomenálny výkon, pričom na ceste k titulu vyradila hneď troch bývalých majstrov sveta.
Jej spanilá jazda vyvrcholila v dramatickom finále proti Michaelovi Smithovi. Zápas dospel až do rozhodujúceho legu za stavu 7:7, v ktorom Greavesová zachovala chladnú hlavu a pod tlakom predviedla fantastické zavretie čísla 142, čím spečatila svoje víťazstvo 8:7.
Ešte predtým v semifinále doslova deklasovala dvojnásobného majstra sveta Garyho Andersona výsledkom 7:1, pričom dosiahla priemer 105,56 na tri šípky. Vo štvrťfinále si v tesnom súboji poradila s ďalším šampiónom, Robom Crossom, ktorého zdolala 6:5.
Nemyslela, že to dokáže
Samotná víťazka neskrývala po turnaji obrovské dojatie. „Som na seba taká hrdá. Mala som skvelý rok, ale nikdy som si nemyslela, že vyhrám jeden z týchto turnajov. Nikdy,“ priznala Greavesová, ktorá už predtým zbierala tituly na ženskej sérii (Women's Series) či Development Tour.
Greavesová zdôraznila, že hoci si je vedomá svojich schopností, víťazstvo nad hráčmi, ktorých sledovala počas dospievania, je pre ňu splneným snom.
„Cítim sa naozaj hrdo. Teraz musím v tomto trende pokračovať,“ dodala hráčka, ktorá sa po tomto úspechu posunula na piate miesto v rebríčku Players Championship Order of Merit.
Expert: Má obrovskú zodpovednosť
K úspechu sa vyjadril aj uznávaný expert a komentátor Wayne Mardle. Ten vyzdvihol Greavesovej techniku, ktorú označil za svetovú extratriedu.
„Jej hod je jedným z najlepších na okruhu. Akcia, plynulosť, rytmus – to všetko je svetová úroveň. Dokáže hádzať šípky na svetovej úrovni po boku akéhokoľvek muža,“ uviedol Mardle.
Zároveň však upozornil, že na pleciach mladej hráčky leží veľká zodpovednosť, pretože svojimi výkonmi búra bariéry a ukazuje budúcim generáciám dievčat, že môžu konkurovať mužom v profesionálnom prostredí.
Víťazstvo Greavesovej zapadá do širšieho trendu, ktorý Mardle nazýva „generačnou výmenou“.
Podľa neho sa éra „starších pánov s nadváhou“ v šípkach končí a šport ovládajú mladí a profesionálnejšie pripravení hráči na šípky.