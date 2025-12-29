MS čaká súboj, na ktorý sa všetci tešia. Svetová dvojka ustála tlak, vraví o budíčku

Hoci sa na MS v šípkach 2026 odohralo už 108 zápasov, diváci naďalej čakajú na ten euforický moment, keď sa jeden z hráčov blysne perfektným legom.
História šampionátov pod hlavičkou PDC si od roku 1994 pamätá celkovo šestnásť 9-šípkových legov, pričom pri dvoch bol Škót Gary Anderson.
Najskôr sa vo finále MS 2011 prizeral genialite Adriana Lewisa a o päť rokov neskôr štýlovo uzavrel úvodný set semifinálového duelu s Jellem Klaasenom.
Po takmer dekáde sa "Lietajúci Škót" mohol opäť zapísať do prestížneho zoznamu, ale po ôsmich perfektných šípkach minul dvojnásobok 12-ky.
"O tom double 12 radšej nehovorme. Totálne som to pokazil," hovoril už s úsmevom na tvári dvojnásobný majster sveta z rokov 2015 a 2016.
Chýbal iba leg náhlej smrti
Práve zápas Andersona s Holanďanom Jermaineom Wattimenom bol ozdobou 15. hracieho dňa MS. Hoci rodák z Edinburghu lepšie skóroval a hral priemer nad 102 bodov, jeho súper sa zubami-nechtami držal v zápase.
Prežil tri šípky Andersona na víťazstvo, sám niekoľkokrát zabral v dôležitých chvíľach, a tak o postupe do osemfinále rozhodlo až predĺženie siedmeho setu.
VIDEO: Zostrih z prvej časti 15. hracieho dňa MS v šípkach 2026
Za stavu 3:3 na legy mohol Škót predviesť spomenutú deviatku, no aj prísť o podanie, keďže Wattimena mal double 13 pri zatváraní 146 bodov. Lenže ho netrafil, následne už vyrovnať nedokázal, a tak prehral.
"Bol to neuveriteľný zápas, po ktorom sme počuli, ako Garymu padol veľký kameň zo srdca. Chýbal tomu už len leg náhlej smrti alebo tá deviatka, no všetka česť Wattimenovi," vravel pre Nova Sport český šípkar David Písek.
"Jermaine je vynikajúci hráč. V úvode skvele skóroval, hneď v prvom sete hodil tri 180-ky, no horšie zatváral, čo mi dalo šancu. V závere sa to otočilo a napokon som mal aj šťastie," uviedol víťaz na tlačovej konferencii.
Motivuje ho jeho syn
Gary Anderson necháva v Alexandra Palace zabudnúť na nie príliš vydarenú sezónu, v ktorej stojí za zmienku azda len osemfinále na World Grand Prix.
V dvoch z troch dueloch dosiahol priemer viac ako 102 bodov, čo sa žiadnemu inému hráčovi nepodarilo. Aj preto sa ho novinári pýtali, či vidíme Andersona v takej forme, že môže zabojovať o tretí titul.
"Tlak je na mladých. Ja som tu len na to, aby som im spôsobil bolesť hlavy," povedal Anderson, ktorý sa v pozícii jedného z favoritov necíti.
Škótov príbeh je fanúšikom šípok známy. Už jeho prvé hody ukázali jeho talent a najlepšiu formu mal v období, keď sa prvýkrát stal otcom. Dnes má jeho syn Tai 11 rokov a opäť "nakopol" jeho kariéru.
Po vzore otca hráva šípky a ťahá ho do tréningu. Veľmi rád má hru 121, ktorú spoločne hrávajú. Anderson starší priznáva, že mu dal novú motiváciu.
"Ak bude Tai dosť dobrý, v šestnástich by mohol byť na tomto pódiu. Ja budem mať vtedy 60, takže by sme si mohli zahrať proti sebe. Dal by som mu poriadnu príučku," hovorí medzi fanúšikmi obľúbený šípkar.
Súboj, ktorý sľubuje drámu
Jeho nasledujúci zápas bude šlágrom celého osemfinálového programu, keďže narazí na trojnásobného majstra sveta Michaela van Gerwena.
Bývalý líder svetového rebríčka si v nedeľu poradil s Nemcom Arnom Merkom 4:1 na sety, keď deväťkrát trafil maximum, priemerom na tri šípky atakoval stovku a premenil každý druhý pokus na double.
VIDEO: Zostrih z večernej časti 15. hracieho dňa MS v šípkach 2026
"Súpera som príliš nepoznal, no sústredil som sa na seba. Neurobil som veľa chýb a celkovo to bol solídny výkon, hoci viem hrať aj lepšie.
Na ďalší zápas sa veľmi teším a myslím si, že každý fanúšik chce vidieť takéto zápasy. Všetci hovoria, že Gary je späť vo svojej starej forme a súboje proti nemu vždy sľubujú drámu," povedal van Gewen.
V osemfinále nebude chýbať ani nasadená dvojka Luke Humphries, ktorý zdolal Gabriela Clemensa 4:2. Favorit viedol už 3:0, no Nemec sa nevzdal a len veľmi málo ho delilo od toho, aby poslal zápas do siedmeho setu.
Tento súboj sa zaradil k najkvalitnejším v rámci prebiehajúcich MS. Obaja hráči mali priemer nad sto, dokopy padlo sedemnásť 180-tiek a okrem iného sa Humphries zaskvel maximálnym zatvorením 170 bodov.
"Nečakal som od Gabriela takýto nápor. Vyvinul na mňa tlak a musím povedať, že v posledných troch setoch bol lepším hráčom. Ak by vyrovnal na 3:3, výhoda by bola určite na jeho strane.
Som veľmi hrdý na to, že som otočil šiesty set zavretiami 50 a 81 bodov. Toto je však pre mňa budíček," dodal majster sveta z roku 2024.
MS v šípkach 2026 - 15. deň
Výsledky - 3. kolo:
Martin Schindler (Nem.-13) - Ryan Searle (Angl.-20) 0:4
Damon Heta (Austr.-16) - Rob Cross (Angl.-17) 0:4
Gary Anderson (Škót.-14) - Jermaine Wattimena (Hol.-19) 4:3
Gian van Veen (Hol.-10) - Madars Razma (Lot.) 4:1
Luke Humphries (Angl.-2) - Gabriel Clemens (Nem.) 4:2
Michael van Gerwen (Hol.-3) - Arno Merk (Nem.) 4:1