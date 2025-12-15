Belgičan mal byť čierny kôň turnaja, po biede končí. Favorit nastolil tempo, ktoré potom neudržal

Diváci začali šalieť, keď počuli ich obľúbenú pieseň Titanium od autorom David Guetta a Sia. "Walk on" Angličana Stephena Buntinga na úvodný zápas MS v šípkach 2026 predčil očakávania.
Niektorí vravia, že išlo o jeden z najlepších nástupov v histórii tohto športu. Nasadená štvorka odohrala svoj úvodný zápas proti Poliakovi Sebastianovi Bialeckému. Zo začiatku jasného zápasu sa napokon vykľula veľká dráma.
Bunting po dlhom boji zvíťazil 3:2, aj keď viedol už 2:0 na sety. Angličan vstúpil do zápasu veľmi suverénne, v prvom sete mal priemer troch šípok 119, v druhom 92.
Potom však prišiel na domáceho šípkara útlm a súperovi dovolil uhrať ďalšie dva sety. Vysoké tempo, ktoré sám na úvod nastolil, nedokázal udržať a vrátil sa k nemu až v koncovke tretieho setu, ktorý musel ísť do tajbrejku.
VIDEO: Nástup Stephena Buntinga
Sľúbil, že bude lepší
"Keď hráte v Ally Pally, prežívate všetky možné emócie. Mal som šťastie, že som sa s tým vyrovnal,“ povedal Bunting v pozápasovom rozhovore.
Často sa stáva, že ak diváci cítia, že outsider môže zvíťaziť, fandia viac jemu. V tomto zápase to bolo úplne naopak. Hľadisko v Alexandra Palace v Londýne oslavovalo každú nevydarenú šípku Poliaka. Bunting tak opäť pocítil, ako veľmi je medzi divákmi obľúbený.
V pozápasovom rozhovore sľúbil divákom, že v ďalších zápasoch podá lepšie výkony.
"Musím sa dať dokopy a pripraviť sa na ďalší zápas. Počul som môjho syna kričať moje meno, mám za sebou veľkú podporu, skvelú rodinu," uviedol.
Buntingovým súperom v druhom kole bude Nitin Kumar, ktorý sa zapísal do histórie ako prvý Ind, ktorý vyhral svoj zápas na svetovom šampionáte. V úvodnom kole si poradil s Holanďanom Richardom Veenstrom 3:2 na sety.
VIDEO: Zostrih večerného programu 4. hracieho dňa MS v šípkach 2026
Ďalší rýchly koniec
S turnajom sa už v úvodnom kole musel rozlúčiť nasadený Belgičan Dimitri van den Bergh. Vo svojom zápase nestačil na debutujúceho Škóta Darrena Beveridga jasne 0:3. Nasadená dvadsaťtrojka uhrala v zápase dokopy len jeden leg.
"Toto je úplne fantastické. Sníval som o tom od svojich 13 rokov. Je to jeden z najkrajších dní môjho života,“ povedal Beveridge v pozápasovom rozhovore.
Van den Bergh nehral televízne šípky od apríla, keďže sa rozhodol dať si od športu pauzu, aby sa mohol sústrediť na svoje zdravie a pohodu.
Belgičan hral iba na turnajoch Players Championship za zatvorenými dverami v rámci prípravy na majstrovstvá sveta. Niektori experti ho však napriek tomu považovali za čierneho koňa turnaja.
Podobne rýchly koniec pre van den Bergha prišiel aj na šampionáte v roku 2022, keď ako piaty nasadený hráč prehral taktiež proti debutantovi Florianovi Hempelovi.
MS v šípkach 2026 - 4. deň
Ritchie Edhouse (Ang.-27) - Jonny Tata (N. Zél.) 0:3
Dom Taylor (Ang.) - Oskar Lukasiak (Švéd.) 3:0
Richard Veenstra (Hol.) - Nitin Kumar (Ind.) 2:3
Joe Cullen (Ang.-32) - Bradley Brooks (Ang.) 3:0
Lukas Wenig (Nem.) - Wesley Plaisier (Hol.) 1:3
Dimitri van den Bergh (Bel.-23) - Darren Beveridge (Škót.) 0:3
Stephen Bunting (Ang.-4) - Sebastian Bialecki (Poľ.) 3:2
James Hurrell (Ang.) - Stowe Buntz (USA) 3:1