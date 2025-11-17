Sú ako Sinner s Alcarazom. Littlerovi vyhlasujem vojnu, vravel Humphries a potom ho pobozkal

WOLVERHAMPTON. Keď Luke Littler zavrel v dvadsiatom legu 160 bodov, Luke Humphries mu zo žartu priložil päsť k tvári.
Tesne predtým mal Humphries šancu vyrovnať na 10:10, no netrafil stred na zavretie 170 a následne si neporadil ani s 25 bodmi. Littler ho okamžite potrestal.
"Tak táto 160-tka Humphriesa zaštípala," vravel komentátor Jiří Pauzr.
Humphries sa síce usmieval, no v tej chvíli si musel pomyslieť: "Ako to ten mladý robí?" Ako sa neskôr ukázalo, bol to kľúčový moment zápasu.
Jeho následné gesto s päsťou pri tvári obaja brali s humorom. Aj to potvrdzuje priateľstvo aktuálne dvoch najlepších šípkarov sveta. Svoju rivalitu predviedli aj vo finále Grand Slam of Darts 2025, ktoré opanoval Littler po výsledku 16:11.
Ako Sinner s Alcarazom
Aj keď si nie sú vekovo až-tak blízko (oboch delí dvanásť rokov, pozn.), rivalita a zároveň kamarátstvo Lukeov pripomína najlepších tenistov sveta - Jannika Sinnera s Carlosom Alcarazom.
Aj oni sa počas sezóny naťahujú o veľké triumfy či pozíciu lídra svetového rebríčka.
Tú si práve na Grand Slame prvýkrát ukoristil pre seba 18-ročný talent. Istotu mal Littler už pred finálovým zápasom, no s tým sa neuspokojil. Chcel titul a víťazne sa naladiť na blížiace sa MS v Alexandra Palace.
"Nie sú to ani dva roky, čo som na okruhu, a už som svetová jednotka. Úloha je splnená," povedal Littler po semifinálovej výhre.
Hrou sa zabávali
Lukeovia predviedli vo finále skvelé predstavenie. A hoci Littler v závere odskočil aj vďaka spomenutej 160-tke, až do posledného double si nemohol byť ničím istý.
Úvod zachytil lepšie Littler, ktorý viedol 2:0, ale následne získal štyri legy jeho súper. Skóre bolo dlho vyrovnané a až do stavu 9:9 si ani jeden z finalistov nevypracoval náskok aspoň troch legov.
Za stavu 8:7 pre Humphriesa útočil skúsenejší hráč na záver na 170 bodov, no skóre znížil len na 74 bodov. Na ťahu bol Littler, ktorému zostávalo 167 bodov, druhý najvyšší možný záver. Suverénne ich zavrel.
Tento moment nakopol divákov vo Wolverhamptone a takisto aj Littlera, ktorý výrazne zlepšil svoju hru v ďalších legoch.
V devätnástom legu sa pokúšal o záver na deväť šípok.
Po dvoch 180-kách pokračoval siedmou šípkou do triple 20, no ôsmou šípkou pokazil nábeh na ideálnu hru. O niečo podobné sa pokúsil aj v 27. legu, no vtedy pokazil "už" siedmu šípku.
Vyhlásil mu vojnu
Pre britského mladíka išlo už o tretie víťazstvo nad Humphriesom vo finále za sebou. Naposledy sa stretli v októbri vo finále svetovej Grand Prix (6:1).
Posledné víťazstvo Humphriesa nad úradujúcim majstrom sveta prišlo vo finále prestížnej Premier League of Darts, v ktorom zvíťazil 11:8.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu Humphries - Littler
"Teraz som pripravený na majstrovstvá sveta. Chystám sa ich vyhrať. Vyhlasujem vojnu. Som sklamaný z prehry v posledných troch finále, ale hrám dobre.
Na konci sa mi do hry vkradla únava. Majstrovstvá sveta, ja a on vo finále? Uvidíme, kto tam bude číslo jeden," povedal Humphries v pozápasovom rozhovore.
Všetko však myslel v rámci zdravej rivality, keď sa ocitli pred mikrofónom Sky Sports obaja, Humphries Littlera pobozkal na líce.
Posun v rebríčku ho neovplyvnil
Littler sa už pred finále s Humphriesom dozvedel, že aj keď prehrá, s určitosťou pôjde na svetový šampionát v pozícii najvyššie nasadeného hráča.
"Luke hral úplne úžasne. Povedal som mu, že to bol zvláštny, čudný zápas, ale som rád, že som vyhral," zhodnotil Littler s tým, že na finále sa sústredil aj napriek posunu v rebríčku.
Humphriesovi na MS nič nedaruje a o obhajobu bude bojovať.
"Každý sa pozerá na peniaze, ale som si istý, že Luke bude chcieť získať späť svoj titul majstra sveta a ja ho chcem obhájiť," dodal.
"Myslím, že peniaze sú asi to posledné, na čo myslíme, pretože tieto tituly majstra sveta sa nezískavajú často," uzavrela nová svetová jednotka.