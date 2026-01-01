Ak ho sledoval Anderson, asi si pôjde zatrénovať, vravel komentátor. Mladík na MS zničil svetovú dvojku

Keď pri jednom z pokusov na záver na 170 bodov potreboval trafiť čistý stred, zdvihol obočie a pousmial sa.
Holandský šípkar Gian van Veen však vtedy záver nazývaný Big Fish netrafil. Podarilo sa mu to hneď v prvom legu štvrtého setu.
Nasadená desiatka predviedla vo štvrťfinále MS v šípkach 2026 jeden z najlepších výkonov svojej kariéry a po výhre 5:1 vyradila z turnaja dvojku Lukea Humphriesa.
"Ak sa na tento zápas pozeral jeho budúci súper Gary Anderson, možno si pôjde aj zatrénovať," poznamenal vtipne po zápase komentátor Nova Sportu Jiří Pauzr.
Nová svetová trojka
Van Veen ukázal, prečo sa radí k najväčším talentom svetových šípok. Holanďan podal proti bývalému majstrovi sveta skvelý výkon.
Priemer jeho troch šípok bol 105,41 bodu a nahádzal aj jedenásťkrát maximum 180 bodov.
VIDEO: Záverečné šípky zápasu van Veen - Humphries
"Humphries je fantastický hráč a vždy, keď s ním hrám, viem, že musím podať čo najlepší výkon, aby som mal šancu ho poraziť. Na to som sa pripravoval a našťastie to dnes vyšlo," povedal po zápase Holanďan.
Angličan sa v zápase vôbec nestratil, priemer mal cez sto bodov, desaťkrát hodil maximum, no v zatváraní legov ho Holanďan výrazne prekonal (55,17 vs. 34,38 percent úspešnosti).
Van Veen sa vďaka víťazstvu stal novou holandskou jednotkou. Po šampionáte poskočí v tabuľke PDC Order of Merit na tretie miesto a preskočí aj Michaela van Gerwena.
V prípade celkového víťazstva na MS môže skočiť dokonca hneď za Lukea Littlera na druhú priečku.
Koniec rozprávky
Súperom van Veena v boji o finále bude práve legendárny škótsky hráč Gary Anderson. Ten si vo štvrťfinále poradil s najväčším prekvapením MS, Angličanom Justinom Hoodom 5:2 na sety.
Anderson postúpil už do svojho ôsmeho semifinále na MS. Len dvakrát sa stalo, že neuspel vo svojom štvrťfinálovom vystúpení - v roku 2012 proti Simonovi Whitlockovi a v roku 2018 proti Philovi Taylorovi.
"Lietajúci Škót" sa medzi najlepších štyroch pozrie opäť po štyroch rokoch. Vtedy prehral s neskorším majstrom sveta Petrom Wrightom.
VIDEO: Zostrih poobedného programu štvrťfinále MS v šípkach 2026
"Do rytmu som sa dostával až v závere, no som nadšený, že sa mi podarilo postúpiť. Občas sa mi podarilo urobiť zmätok a on to vedel využiť. Najmä, keď vyrovnal na 2:2," povedal po zápase Anderson.
Hood si aj napriek prehre získal srdcia fanúšikov, keď ako debutant došiel najďalej na turnaji.
Poliakovi nedal žiadnu šancu
Jasný postup do svojho tretieho semifinále za tri roky oslavuje aj svetová jednotka Luke Littler.
Vo štvrťfinále si poradil s Poliakom Krszysztofom Ratajskim 5:0. Littler podával počas zápasu konzistentný výkon s priemerom na tri šípky 100,04 bodu. Najlepšie zvládol tretí set, v ktorom mal priemer až vyše 118 bodov.
Littler však priznal, že sa necítil úplne komfortne. Pripisoval to tomu, že mal dva dni voľna. "Teraz ideme hrať už na ďalší deň a dúfam, že zajtra podám lepší výkon," povedal 18-ročný hráč v pozápasovom rozhovore.
Keď po druhom sete mu niekto z jeho tímu povedal, že má priemer na tri šípky 101 bodov, nechápal tomu. Littler spočiatku zápasu musel bojovať aj s fanúšikmi, ktorí mu nezabudli jeho slová po poslednom zápase.
Po tom, ako však začal hrať svoju tradičnú hru, bučanie v Alexandra Palace prestalo a v zápase ho už podporovali.
Čaká ho prvé semifinále
Littlera čaká v boji o finále ďalšie prekvapenie týchto MS - Angličan Ryan Searle, ktorý vyradil nasadenú päťku Jonnyho Claytona 5:2.
Pre Searleho to boli prvé prehrané legy na celom turnaji a spolu s Littlerom majú na konte rovnaké skóre - devätnásť vyhratých legov a dva prehrané.
Angličan sa tak prebojoval do svojho prvého semifinále, doteraz sa najďalej dostal do štvrtého kola, naposledy v roku 2022.
„Znamená to pre mňa veľa. Myslím si, že ani jeden z nás nehral zvlášť dobre. Bol som naozaj nervózny. Dostať sa do semifinále je niečo úžasné," priznal Searle po zápase.
Angličan zanechal ľuďom aj odkaz, v ktorom sa snaží byť inšpiráciou. "Aj keď nevidím dobre, nenechal som sa tým odradiť," dodal.
MS v šípkach 2026
Výsledky - štvrťfinále:
Ryan Searle (Angl.-20) - Jonny Clayton (Wal.-5) 5:2
Gary Anderson (Škót.-14) - Justin Hood (Angl.) 5:2
Luke Littler (Angl.-1) - Krysztof Ratajski (Poľ.) 5:0
Luke Humphries (Angl.-2) - Gian van Veen (Hol.-10) 1:5
Dvojice semifinále:
Luke Littler (Angl.-1) - Ryan Searle (Angl.-20)
Gian van Veen (Hol.-10) - Ryan Searle (Angl.-20)