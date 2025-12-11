MS v šípkach napíšu ďalší príbeh. Kde sledovať najlepších hráčov na svete? (TV program)

MS v šípkach, ilustračná fotografia.
MS v šípkach, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si TV program majstrovstiev sveta v šípkach 2026.

Majstrovstvá sveta v šípkach ako každoročne, aj tentokrát okorenia vianočné sviatky. Najlepší hráči sveta sa už od štvrtku, 11. decembra, predstavia v ikonickom Alexandra Palace v Londýne.

Turnaj sa hrá každý deň (s výnimkou 24. – 26. decembra a 31. decembra) v dvoch blokoch: popoludňajšom a večernom. Šampionát vyvrcholí finále 3. januára 2026

Obhajcom titulu z minulého roka je len 18-ročný talent z Anglicka Luke Littler. Stal sa najmladším majstrom sveta a v tomto roku aj najmladšou svetovou jednotkou v šípkach.

V tomto roku sa na turnaji predstaví 128 šípkarov z rôznych kútov sveta. Svojich reprezentantov bude mať aj Česká republika, konkrétne Karela Sedláčka a Adama Gawlasa.

Kde sledovať MS v šípkach v TV?
Všetky zápasy sa hrajú na sety, ktoré sa skladajú z troch častí, tzv. "legov". Prvé a druhé kolo sa hrá na 3 víťazné sety, tretie kolo a osemfinále na 4 víťazné.

Štvrťfinále už na 5 víťazných, semifinále na 6 a finále na 7 víťazných setov. Každé z kôl sa hrá vo formáte 501 double-out.

Turnaj odvysiela v česku a na Slovensku stanica Nova Sport. Zápasy budú dostupné aj na streamovacej platforme Voyo.

MS v šípkach 2026

Šípky

    dnes 07:00
