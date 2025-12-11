MS v šípkach napíšu ďalší príbeh. Kde sledovať najlepších hráčov na svete? (TV program)

Majstrovstvá sveta v šípkach ako každoročne, aj tentokrát okorenia vianočné sviatky. Najlepší hráči sveta sa už od štvrtku, 11. decembra, predstavia v ikonickom Alexandra Palace v Londýne.
Turnaj sa hrá každý deň (s výnimkou 24. – 26. decembra a 31. decembra) v dvoch blokoch: popoludňajšom a večernom. Šampionát vyvrcholí finále 3. januára 2026
Obhajcom titulu z minulého roka je len 18-ročný talent z Anglicka Luke Littler. Stal sa najmladším majstrom sveta a v tomto roku aj najmladšou svetovou jednotkou v šípkach.
V tomto roku sa na turnaji predstaví 128 šípkarov z rôznych kútov sveta. Svojich reprezentantov bude mať aj Česká republika, konkrétne Karela Sedláčka a Adama Gawlasa.
Všetky zápasy sa hrajú na sety, ktoré sa skladajú z troch častí, tzv. "legov". Prvé a druhé kolo sa hrá na 3 víťazné sety, tretie kolo a osemfinále na 4 víťazné.
Štvrťfinále už na 5 víťazných, semifinále na 6 a finále na 7 víťazných setov. Každé z kôl sa hrá vo formáte 501 double-out.
Turnaj odvysiela v česku a na Slovensku stanica Nova Sport. Zápasy budú dostupné aj na streamovacej platforme Voyo.