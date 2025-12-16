VIDEO: Aj komentátor onemel. Šípkar nezvládol prehru na MS, jeho ruku zaliala krv

Emócie neodmysliteľne patria k športu a šípky nie sú výnimkou. Po úspešných hodoch v dôležitých chvíľach sa hráči povzbudzujú výkrikmi či gestami - za všetkých možno spomenúť Walesana Gerwyna Pricea.
Pozitívne emócie je vidno oveľa viac ako tie negatívne. Momenty, ako keď na MS 2011 naštvaný Colin Lloyd päsťou udrel do terča, prakticky vymizli.
O to väčším prekvapením bola situácia, ktorá nastala po skončení zápasu medzi Cameronom Menziesom a 20-ročným domácim talentom Charliem Manbym.
Negatívnym hrdinom bol škótsky šípkar, na ktorého vyčíňanie po prehre v úvodnom kole MS 2026 sa bude nielen v Alexandra Palace dlho spomínať.
Rozhodol double šampiónov
Menzies patrí k hráčom, ktorí nemajú k emotívnym gestám ďaleko.
Napríklad, na tohtoročnom European Darts Trophy si v zápase 3. kola proti Mikeovi De Deckerovi ľahol na brucho a tvár si schovával v dlaniach.
V rozhodujúcom legu sa totiž pomýlil a zavrel 14 bodov, ktoré zostávali súperovi. Jemu zostávalo 18 bodov, pričom predtým štyrikrát netrafil double 9.
VIDEO: Cameron Menzies počas European Darts Trophy 2025
Vtedy aj vďaka ďalším chybám súpera zápas vyhral, ale zo záveru stretnutia urobil komické divadlo, ktoré zrejme mnohých fanúšikov pobavilo.
Na tohtoročných MS si chcel napraviť chuť po minuloročnej prehre s Leonardom Gatesom, no proti Manbymu nevyužil náskok 1:0 ani 2:1 na sety.
V záverečnom sete premárnil za nepriaznivého stavu 1:2 na legy štyri šípky na vyrovnanie, aby následne Angličan zavrel tzv. double šampiónov (D1).
Kým sa vychádzajúca hviezda, ako ho označil bývalý šampión Premier League Glen Durrant, tešil z postupu, Menzies trikrát silno zospodu udrel do stolíka, kde majú hráči fľašu s vodou a svoje veci.
Aj komentátor televízie Nova Sport Jiři Pauzr bol na pár sekúnd bez slov. Netypický moment pokazil dojem z inak veľmi zaujímavého zápasu, v ktorom Škót hodil deväťkrát maximálne skóre 180 bodov.
VIDEO: Cameron Menzies a jeho správanie počas MS v šípkach 2026
Prišiel o blízkeho človeka
Ešte dramatickejšie boli zábery, ktoré v televíznom prenose nebolo vidno. Predtým, ako Menzies uštedril stolíku boxerské rany, priložil asi na tri sekundy ruku k miestu, odkiaľ vystrekujú iskrové fontány.
Tie by pri krátkom dotyku nemali spôsobiť zranenie, no Škót mal ruku v bezprostrednej blízkosti a dlhší čas. Akoby jednu z fontán chcel rukou zahasiť.
Navyše, viaceré portály zverejnili fotku jeho pravej ruky, ktorá bola zaliata krvou, čo zrejme nespôsobili len pästné údery. Chvíľkové zatmenie mysle ho tak mohlo stáť oveľa viac, než len prehru v prvom kole MS.
Svoje hlúpe konanie si Menzies veľmi rýchlo uvedomil a pri odchode z pódia za gestom ľavou rukou ospravedlňoval fanúšik. Zakrvavenú pravú schovával.
Krátko po zápase sa ospravedlnil aj verejne. Mrzí ho, ako sa zachoval. Jednou z možných príčin jeho výbuchu bolo to, že prišiel o blízkeho človeka.
"Nebolo to pre mňa ľahké obdobie, keďže nedávno zomrel môj strýko Gary. Videli sme sa štyri dni predtým, ako sa to stalo. Vedel som, že ak by som vyhral, môj druhý zápas by bol v deň jeho pohrebu," uviedol Menzies.
"Nie je to ospravedlnenie za to, čo som urobil na pódiu. Bolo to nesprávne a nechcem, aby to ovplyvnilo Charlieho. Hral dobre. Áno, niekedy som emocionálny, ale nechcem, aby ma ľudia vnímali takto," dodal.
BBC Sport pripomenul paralelu s minulým rokom, keď tiež vypadol v prvom kole. V tom čase bol v nemocnici jeho otec Ricky, čo šípkara trápilo.
Wright so zelenou bradou
V ostatných pondelkových zápasoch sedmička hráčov potvrdila rolu favorita. Bez straty setu postúpil dvojnásobný majster sveta Peter Wright, ktorý zdolal transrodovú šípkarku Noa-Lynn van Leuvenovú.
S priemerom 83,51 bodu však nebol "Snakebite" spokojný a sám si uvedomuje, že v ďalšom kole mu takýto výkon na Nemca Arna Merka nebude stačiť.
"V tréningoch hrám dobre, ale nedokážem to preniesť na pódium. Je mi ľúto Noa-Lynn, pretože zahrala niekoľko skvelých legov, no v zlom čase.
Keby vyhrala trebárs set, mohol som mať problémy," povedal Wright, ktorý nastúpil so zelenou bradou a za tónov piesne Do They Know It's Christmas?.
Až päť setov potreboval nasadený Dirk van Duijvenbode. Holanďan prehrával 1:2 na sety a 0:1 s brejkom, no následne prepol na vyššie obrátky. Piaty set dokonca odohral s famóznym priemerom 111,62 bodu.
Po piatich rokoch sa úspešne vrátil na scénu MS Nemec Max Hopp, no turnaj je už bez finalistu z roku 2008 Simona Whitlocka. Austrálčan vzdoroval Connorovi Scuttovi, ale napokon mu podľahol tesne 2:3.
