Šípkarov čakajú na MS rekordné odmeny. Šampión získa viac ako milión eur

Angličan Luke Littler počas MS v šípkach 2025.
Angličan Luke Littler počas MS v šípkach 2025. (Autor: TASR/AP)
29. nov 2025 o 13:25
Na MS bude štartovať až 128 hráčov.

Tri týždne vyrovnaných zápasov, ale aj zábavy pre špeciálne oblečených fanúšikov, sa neúprosne blížia. Už 11. decembra sa v Alexandra Palace v Londýne začnú majstrovstvá sveta v šípkach.

Až 128 hráčov bude bojovať dokopy až o päť miliónov libier, čo je v prepočte 5 707 000 eur. Ide o historicky najväčšie prize money v tomto športe.

Už len za účasť v prvom kole získa šípkar 15-tisíc libier. Postupne sa táto hranica zvýši na 25, 35 a 60-tisíc libier. Štvrťfinalista si príde na 100-tisíc, semifinalista dvojnásobok a porazený finalista sa dočká 400-tisíc libier.

Celkový víťaz a majster sveta za rok 2026 dostane čiastku presahujúcu milión eur (1 141 400€), hoci v librách je to rovný milión. Ide o dvojnásobok spred roka.

Pokiaľ sa športovcovi podarí zavrieť leg na deväť šípiek, čo je najmenší možný počet, tak zinkasuje sumu 60-tisíc libier. Pre porovnanie, v roku 1994 získal vtedajší majster sveta Dennis Priestley len 16-tisíc libier.

Šípky stále zažívajú exponenciálny rast a tomu sú prispôsobené peniaze na jednotlivých podujatiach, kde sa takisto zvyšujú prémie pre zúčastnených.

    dnes 13:25
