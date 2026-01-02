Littler bol nezastaviteľný a čaká na finálového súpera. Ako tínedžer dosiahol ďalší míľnik

správu aktualizujeme...
Angličan Luke Littler potvrdzuje úlohu favorita a aj pri svojej tretej účasti na MS v šípkach si zahrá vo finále o trofej Sida Waddella.
Rodák z Warringtonu, ktorý onedlho oslávi svoje 19. narodeniny, deklasoval v semifinále krajana Ryana Searlea po výsledku 6:1 na sety.
Hráč s prezývkou Heavy Metal predvádzal skvelé výkony a cestou do semifinále stratil podobne ako Littler len dva sety. Aj do zápasu s talentovaným tínedžerom vstúpil dobre a prvý set získal na svoju stranu.
Jedným z kľúčových momentov bola koncovka tretieho setu. Searle mohol za stavu 2:2 zlomiť set na svoju stranu, keď mu na terči zostávalo 69 bodov.
Prvou šípkou však trafil sedmičku, a tak si druhou šípkou pripravil aspoň hod na stred - ten minul. Littler ho potrestal a odvtedy bol nezastaviteľný.
Štvrtý, piaty aj šiesty set vyhral 3:0 a celkovo získal 11 legov po sebe.
O túto sériu prišiel až na začiatku siedmeho setu, v ktorom útočil na zavretie na deväť šípok. Po siedmich perfektných šípkach však netrafil triple 20 a o pár sekúnd neskôr ho Searle vytrestal zavretím 170 bodov.
Littler napokon ukončil zápas s priemerom nad 105 bodov, s desiatimi maximálnymi hodmi a takmer 60-percentnou úspešnosťou na double.
Pred ním postúpili do finále MS trikrát po sebe len Phil Taylor a Gary Anderson, ktorý v druhom semifinále vyzve holandskú jednotku Giana van Veena.
Pokiaľ by sa Littler stretol vo finále s Andersonom, symbolicky by práve výhrou nad ním mohol nadviazať na výkon "Lietajúceho Škóta" z roku 2015 a 2016, keď doposiaľ ako posledný dokázal na MS obhájiť titul.
MS v šípkach 2026
Výsledky - semifinále:
Luke Littler (Angl.-1) - Ryan Searle (Angl.-20) 6:1
Gian van Veen (Hol.-10) - Gary Anderson (Škót.-14) /hrá sa/