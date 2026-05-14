Bývalý majster Slovenska sa v boji o play-off poriadne zapotí. Vyšiel mu náročný žreb

Netradične v sobotu 16. mája uzavrie svoju kapitolu základná časť jarnej edície Niké Dart Ligy. V Nových Zámkoch sa od 15. hodiny odohrajú súboje, ktoré rozhodnú o štvrťfinalistoch prestížnej súťaže.
Každého hráča čaká až päť duelov a všetci zúčastnení majú ešte matematickú šancu na postup do vyraďovacích bojov. Tie sa uskutočnia na poslednom tohtosezónnom Slovenskom pohári v Topoľčanoch (12.-14. júna).
Dvaja neporazení hráči
Líder tabuľky z AD Dart Clubu Hlohovec Tomislav Rosandič v ôsmich zápasoch nenašiel premožiteľa a bod stratil len za remízu s vyzývateľom Váraljayom.
Nezdolaný je aj mladík Martin Homola, ktorý však vynechal prvý hrací deň a na konte má len štyri odohrané zápasy. Oproti ostatným je tak v nevýhode.
Rovnako o štyri zápasy menej má aj nitriansky zástupca Juraj Vindiš a spolu s Homolom budú musieť bojovať o postup o to intenzívnejšie. Momentálne sa nachádzajú na hranici postupových miest.
Program 3. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič Homola, Čverha - Mika, Vindiš - Dudek, Hájek - Bernáth
- 2. časť: Pivarč - Sekereš, Novotný - Líška, Bovan - Seman, Rosandič - Čverha
- 3. časť: Vindiš - Homola, Hájek - Mika, Pivarč - Dudek, Bernáth - Líška
- 4. časť: Sekereš - Seman, Novotný - Bovan, Rosandič - Vindiš, Hájek - Čverha
- 5. časť: Pivarč - Homola, Mika - Líška, Dudek - Seman, Bernáth - Bovan
- 6. časť: Sekereš - Novotný, Rosandič - Hájek, Pivarč - Vindiš, Čverha - Líška
- 7. časť: Homola - Seman, Mika - Bovan, Dudek - Novotný, Bernáth - Sekereš
- 8. časť: Rosandič - Pivarč, Hájek - Líška, Vindiš - Seman, Čverha - Bovan
- 9. časť: Homola - Novotný, Mika - Sekereš, Dudek - Bernáth
Na druhej priečke za Rosandičom je so stratou dvoch bodov bardejovský hráč Matej Čverha. Zároveň má náskok jedného bodu pred Štefanom Hájekom a dvoch pred Ľubošom Pivarčom, ktorý kraľuje v počte 180-tok (13).
Nasledujú dvaja deväťbodoví hráči František Mika (Šípkarsky klub Bardejov) a Nikolaj Bovan (Dart Club Trezor Brezová pod Bradlom), ktorý je najlepšie postaveným hráčom spomedzi nováčikov v NDL v tejto sezóne.
Nižšie sa nachádzajú spomínaní Homola s Vindišom a zatiaľ na nepostupových pozíciách sú Adrián Dudek, Adam Bernáth, Oliver Novotný a Jozef Sekereš.
Najvyšším priemerom sa môže pýšiť Homola, ktorý atakuje hranicu 81 bodov na tri šípky. Tesne nad 80-bodovou hranicou má priemer aj Pivarč.
Zvládne Vindiš náročnú situáciu?
Aj v poslednom hracom dni základnej časti sa predstavia dvaja vyzývatelia – finalisti zahrievacieho turnaja na treťom Slovenskom pohári v sezóne.
Z východu republiky vycestujú do Nových Zámkov Kamil Seman (Šípkarsky klub Bardejov) a Samuel Líška (DC Poprad). Ich cieľom bude zobrať ligistom nejaké body a zdramatizovať boj o postup do play-off.
Hneď v prvej hracej časti uvidia diváci súboj dvoch neporazených hráčov. Už v minulej edícii NDL predviedli Rosandič s Homolom veľmi kvalitný zápas, keď obaja zaznamenali priemer nad 80 bodov.
Vynikajúcim záverom vtedy strhol víťazstvo na svoju stranu úradujúci majster Slovenska. Homola má však vynikajúcu formu, ktorú potvrdzoval aj na podujatiach PDC Development Tour a PDC Challenge Tour.
V rámci prvej časti bude dôležitý aj súboj medzi Vindišom (8. miesto) a Dudekom (9. miesto), o ktorých postavení v tabuľke rozhoduje až skóre legov. Víťaz tohto súboja posilní svoje šance na postup.
Najmä Vindiša čaká poriadne náročný deň. Na základe žrebu sa viacnásobný majster SR zrejme poriadne zapotí, keďže po zápase s Dudekom vyzve aj Homolu, Rosandiča, Pivarča a napokon vyzývateľa Semana.
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Tomislav Rosandič
8
7
1
0
47:25
15
7
78,53
2.
Matej Čverha
8
6
1
1
44:26
13
4
71,08
3.
Štefan Hájek
8
5
2
1
44:33
12
4
76,84
4.
Ľuboš Pivarč
8
5
1
2
42:32
11
13
80,06
5.
František Mika
8
4
1
3
38:29
9
7
73,60
6.
Nikolaj Bovan
8
4
1
3
35:37
9
4
77,35
7.
Martin Homola
4
4
0
0
24:7
8
7
80,84
8.
Juraj Vindiš
4
2
0
2
17:17
4
4
76,16
9.
Adrian Dudek
8
2
0
6
30:42
4
4
74,25
10.
Adam Bernáth
8
1
2
5
30:42
4
7
69,20
11.
Oliver Novotný
8
0
3
5
30:45
3
6
71,65
12.
Jozef Sekereš
8
1
1
6
24:45
3
1
74,87