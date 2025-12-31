K dokonalosti chýbalo málo. Debutant MS je už vo štvrťfinále a vie, čo urobí s peniazmi

Pred turnajom by si nikto nepomyslel, že nejaký debutant na MS v šípkach 2026 by mohol zájsť tak ďaleko.
No Justin Hood sa stáva najväčším prekvapením celého svetového šampionátu. Najskôr vyradil Nicka Kennyho z Walesu, potom prišiel skvelý duel proti Dannymu Noppertovi, ktorý rozhodoval až náhly leg smrti.
V treťom kole prišlo pohodlné víťazstvo s Ryanom Meiklem a v tom štvrtom nastúpil proti nasadenej jedenástke Joshovi Rockovi.
Hood nedal favoritovi zápasu žiadnu šancu a zdolal ho 4:0 na sety. Priemer troch šípok si udržal nad 100 bodov (101,18) a súpera zničil aj v štatistike maximálnych hodov 180 bodov (10 vs. 3).
Štatistika, o ktorej sa po zápase najviac hovorilo, však bola úspešnosť na zatváraní legov. Hood bol veľmi blízko k tomu, aby sa priblížil k dokonalosti.
Prvých jedenásť legov, ktoré vyhral, zavrel prvou šípkou a úspešnosť mal 11/11. Aj keď potom nepremenil tri šípky na víťazstvo, v historických štatistikách zápis má.
Hood prekonal rekord PDC, ktorý držal Walesan Jonny Clayton, keď vo finále World Masters 2021 porazil Jamesa Wadea s 10/11 pokusmi na ukončenie legu.
VIDEO: Zostrih poobedňajšieho programu 17. dňa MS v šípkach 2026
Splní si sen
Hood po postupe do štvrťfinále zarobí aj najväčší balík peňazí v kariére. Ak by aj v ďalšom zápase vypadol, za túto fázu turnaja by dostal 100-tisíc libier.
Už v pozápasovom rozhovore priznal, kam poputujú jeho peniaze. Jeho veľkým snom je si otvoriť čínsku reštauráciu a povedal, že už má dostatok peňazí na to. Divákov sa taktiež pýtal: "Kto chce Čínu?".
Na tlačovej konferencii hovoril aj o tom, že na turnaj nešiel kvôli peniazom, ktoré sú už len bonus k tejto fáze. "Už chcem získať tú trofej," povedal sebavedomo.
Keď sa ho redaktor opýtal, prečo nevideli diváci takéto šípky od neho po celý rok, odpovedal len jediným slovom: "Lenivosť."
Súboj legiend
V boji už o semifinále čaká Hooda jedna z najväčších legiend šípok - Škót Gary Anderson. Ten si v súboji velikánov poradil v osemfinále s Michaelom van Gerwenom z Holandska poľahy 4:1 na sety.
Aj napriek na pohľad jednoduchej výhre sa po zápase dvojnásobný majster sveta necítil až taký spokojný.
"Odkedy som vystúpil na pódium, necítil som sa až tak dobre. A nemyslím si, že sa aj Michael cítil dobre. Snažil som sa z neho čerpať energiu, no nešlo to," povedal Anderson.
V zápase mal holandský hráč aj lepší priemer, no nevyšli mu najmä koncovky úvodných dvoch setoch, ktoré v oboch prípadoch rozhodoval až piaty leg.
VIDEO: Zostrih večerného programu 17. dňa MS v šípkach 2026
Postúpil iný Holanďan
Aj napriek vypadnutiu van Gerwena bude mať Holandsko zastúpenie v najlepšej osmičke. No z troch hráčov v osemfinále ostal už len jediný - nasadená desiatka Gian van Veen.
Ten si poradil v tejto fáze turnaja s domácim mladíkom Charliem Manbym, ktorý ukončil svoju púť na premiérových MS po prehre 1:4.
„Necítil som sa tak, ako to vyzeralo, že mám veci pod kontrolou,“ trval na svojom Van Veen v pozápasovom rozhovore.
Ako ďalej dodal, skóre bolo kolísavé, no vďaka vysokým zakončeniam legov sa cítil sebavedomejšie.
"Otočenie o 180 stupňov dopadlo presne tak, ako som chcel – dnes som sa cítil oveľa pohodlnejšie ako včera," doplnil.
V ďalšom kole však čaká van Veena oveľa náročnejšia výzva v podobe svetovej dvojky Lukea Humphriesa.
Ten z turnaja vyradil spomenutého tretieho Holanďana v osemfinále - Kevina Doetsa 4:1 na sety.
MS v šípkach 2026 - 17. deň
Výsledky - osemfinále:
Luke Woodhouse (Angl.-25) - Krysztof Ratajski (Poľ.) 2:4
Jonny Clayton (Wal.-5) - Andreas Harryson (Švéd.) 4:2
Justin Hood (Angl.) - Josh Rock (Sev. Ír.-11) 4:0
Charlie Manby (Angl.) - Gian van Veen (Hol.-10) 1:4
Michael van Gerwen (Hol.-3) - Gary Anderson (Škót.-14) 1:4
Luke Humphries (Angl.-2) - Kevin Doets (Hol.) 4:1