Taká dominancia tu už roky nebola. Nádej zomiera posledná, vraví expert k českým hráčom

Kostýmy, skvelá atmosféra a výborné výkony tých najlepších. Už vo štvrtok, 11. decembra, štartujú majstrovstvá sveta v šípkach 2026.
Diváci sa môžu tešiť najmä na veľkú rivalitu dvoch aktuálne najlepších hráčov - Lukea Littlera a Lukea Humphriesa, no v londýnskom Alexandra Palace sa predstavia aj dvaja českí hráči.
Sportnet pred blížiacim sa šampionátom oslovil dvoch expertov a komentátorov televízie Nova Sport - Jiřiho Pauzra a Pavla Kordu.
Dominancia mladíka
Štatistiky pred šampionátom hovoria jasnou rečou. Najväčším favoritom na triumf je stále len 18-ročný Littler, ktorý obhajuje titul spred roka.
Mladý Brit vedie vo viacerých sledovaných štatistikách. Počas celej sezóny mal najvyšší priemer na tri šípky (103,76), má najviac hodených skóre v rozmedzí 171 - 180 bodov (91) a takisto aj najlepšie percento zatvárania legov (46,88 percent).
Čo sa týka priemeru, nad 100 bodov sa dostal ešte Humphries a Holanďan Gian van Veen.
"V jednom podcaste sa ma pýtali, kto podľa mňa ovládne turnaj. Povedal som, aj keď to znie hlúpo, ale ja tam nikoho iného ako Littlera nevidím," povedal Pauzr.
Veľká rivalita
Littler predviedol v tejto sezóne famózne výkony, ktoré mu vyniesli až na post svetovej jednotky.
Obhajca trofeje vyhral šesť televíznych major turnajov, World Matchplay Darts a takisto bol finalistom prestížnej Premier League of Darts.
V nej ho v záverečnom zápase zdolal Humphries, pričom to bola jedna z troch jeho výhier nad mladším krajanom v tomto roku.
Obaja sa podľa viacerých expertov odlíšili od konkurencie a momentálne dominujú tomuto športu.
"Mňa to veľmi baví. Väčšina asi vie, že mám veľmi blízko Humphriesovi a taktiež si užívam, ako Littler hrá či uvažuje pri terči. To sa mi páči a teším sa na to, že sa stretnú vo finále," povedal Korda.
Podľa Pauzra je Littler najlepší, tesne za ním sa nachádza Humphries. "Až za nimi sú zvyšní šípkari. V aktuálnej forme sa k ním blíži najmä Michael van Gerwen," dodal.
Poslednú dominanciu dvoch šípkarov sme podľa Pauzra mohli sledovať ešte v minulom tisícročí, keď športu dominovali Briti Phil Taylor a Denis Priestley.
Obaja sa stretli vo finále MS dokopy päťkrát. "Dokonca si v tej dobe spolu delili finančné odmeny. Potom, keď Priestley skončil, dominoval šípkam Taylor sám.
Potom vládol van Gerwen. Vždy tam bol jeden výnimočný a za ním bol rad naozaj výborných hráčov," obzrel sa Pauzr do histórie.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu Humphries - Littler z Grand Slam of Darts
Nádej zomiera posledná
V londýnskom Alexandra Palace sa predstavia aj dvaja českí šípkari - Karel Sedláček a Adam Gawlas.
Obaja mali pri žrebe smolu. Sedláček si zmeria sily s 31. nasadeným Wesselom Nijmanom a Gawlas s 9. hráčom turnaja Gerwynom Priceom.
"Hovorí sa, že nádej zomiera posledná. Adam je na tom asi o trošku horšie, ale beznádejné to nie je. Všetci sú hrateľní a poraziteľní.
Prvé kolá môžu byť poriadne sito na favoritov a obaja chalani, Karel s Adamom, majú dosť skúseností," povedal Pauzr.
Hráči majú podľa neho za sebou výborné sezóny a dôležité bude, aby nezaspali úvodné legy zápasov.
"U Adama, samozrejme, tá šanca nie je nejaká obrovská, ale celkom by som mu veril. Ja som v jednom podcaste hovoril, že Adam vyhrá 3:1, tak ja si za tým budem stáť," dodal.
Podľa Kordu má takisto Sedláček náročný žreb. "Mladý Holanďan hrá v poslednej dobe výborne, ale Karel tiež. Takže si myslím, že to bude skvelý zápas a ja myslím, že postúpi," doplnil.
Najväčšie prekvapenie?
Experti sa takisto vyjadrili aj k tomu, kto podľa nich môže byť najväčšie prekvapenie turnaja.
Pauzr uviedol, že by ním bolo víťazstvo mladíka van Veena.
"Bolo by to určite príjemné prekvapenie. Bol by zároveň aj majstrom sveta juniorov. Určite by znelo parádne, ak by sa pri jeho mene ukázalo, že je dvojnásobný svetový šampión," povedal.
Podľa Kordu by bolo prekvapením, ak by sa majstrom sveta stal van Gerwen. "Bol by to jeho už štvrtý titul, no aj keď by to bolo prekvapenie, stať sa to určite môže," uzavrel komentátor.