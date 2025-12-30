Hneval sa, že na neho bučali. Vy platíte za lístky, ktoré platia moje odmeny, vravel Littler

Zažil jeden z najťažších zápasov na turnaji, v hľadisku mal minimum podpory a po zápase prejavil aj miernú frustráciu.
Obhajca titulu Luke Littler postúpil už do štvrťfinále MS v šípkach 2026, no svetová jednotka sa proti bývalému majstrovi sveta Robovi Crossovi aj trápila.
Littler prehral na šampionáte prvé sety a so 17. nasadeným hráčom si poradil 4:2. "Bol to skvelý zápas a skúška, ktorú som potreboval,“ uviedol po zápase stále len 18-ročný hráč.
Cross bol blízko tomu, aby duel proti Littlerovi mal ešte dramatickejšiu koncovku. V šiestom sete mal šípku na to, aby doviedol zápas do siedmeho setu. Chýbalo mu trafiť len dvojitú desiatku.
Konflikt s fanúšikmi
Zápas bol pre Littlera náročný nie len kvôli výkonu svojho súpera, no tentokrát nemal ani takú veľkú podporu v hľadisku medzi divákmi.
Tí chceli vidieť čo najväčšiu drámu a fandili viac Crossovi. To sa lídrovi svetových tabuliek vôbec nepáčilo.
„Môžem povedať len jednu vec – vy platíte za lístky, ktoré platia moje odmeny. Takže vám ďakujem za moje peniaze, ďakujem, že ste ma vypískali!“ povedal Littler na pódiu po svojom víťazstve.
Doplnil, že správanie fanúšikov bolo podľa neho nepriateľské. "Nikto nechcel, aby som vyhral. Opäť som im dokázal, že sa mýlia. Obhajoba titulu ešte nie je na dosah, musím sa dostať do finále. Užijem si dva dni voľna a vrátim sa na Nový rok," dodal.
Anglický fenomén dosiahol najlepšie šípky v treťom sete najlepšie šípky na celom turnaji, keď predviedol najlepší priemer - 125,25 bodov.
Littler si na svojho štvrťfinálového súpera ešte bude musieť počkať. Ten vzíde z dvojice Luke Woodhouse - Krszystof Ratajski.
Ostal jediný bez straty setu
Na turnaji tak po Littlerovom zápase ostal jediný hráč, ktorý ešte nestratil ani jeden set. Je to Angličan, no nie Littler.
Dominanté výkony zatiaľ podáva dvadsiaty nasadený hráč šampionátu Ryan Searle, ktorý si v osemfinále poradil s krajanom Jamesom Hurrellom 4:0 na sety.
"Heavy Metal" sa tak prebojoval do svojho prvého štvrťfinále v ikonickom Alexandra Palace v Londýne.
Searle po prebojovaní sa medzi najlepšiu osmičku hovoril sebavedomo. "Ak viem zahrať najlepšie šípky, môžem zájsť ďaleko. Ak by som neveril, že môžem vyhrať, nemá zmysel tu ani byť," povedal po zápase.
Uznal, že jeho súperovi sa v osemfinálovom zápase veľmi nedarilo. Hurrell predviedol priemer troch šípok len niečo cez 89 bodov, Searle si udržal priemer 100,57 bodov.
Dvaja debutanti v osemfinále
Pred dvomi večernými zápasmi osemfinále sa v Alexandra Palace dohrávali aj duely tretieho kola.
V tejto fáze skončil obľubenec fanúšikov, pätnásty nasadený Nathan Aspinall, ktorý v dramatickom zápase nestačil na Holanďana Kevina Doetsa 3:4 na sety.
S turnajom sa však nelúčia dvaja prekvapiví hráči - Angličania Justin Hood a Charlie Manby. Obaja debutanti zvládli svoje duely.
Hood si poradil v súboji nenasadených hráčov s Ryanom Meiklem 4:1 a Manby vyradil Rickyho Evansa po výsledku 4:2.
Práve druhý menovaný je príjemným prekvapením celého šampionátu, keďže má len 20 rokov.
Aj preto bol po ďalšej výhre spájaný so svetovou jednotkou. Manby však tieto prirovnania nechce prijať. "Nie som Luke Littler. Ja som Charlie Manby a nikdy nebudem ako on," povedal rázne po zápase.
V ďalšom kole sa stretne v súboji mladíkov s nasadenou desiatkou Gianom van Veenom. Je tak jasné, že medzi najlepších osem sa dostane ďalší mladý hráč.
"Určite to bude druhý zápas. S van Veenom sme dobrí kamaráti a často spolu trénujeme," povedal anglický mladík.
MS v šípkach 2026 - 16. deň
Výsledky - 3. kolo:
- Justin Hood (Angl.) - Ryan Meikle (Angl.) 4:1
- Ricky Evans (Angl.) - Charlie Manby (Angl.) 2:4
- Nathan Aspinall (Angl.-15) - Kevin Doets (Hol.) 3:4
- Josh Rock (Sev. Ír.-11) - Callan Rydz (Angl.) 4:1
Výsledky - osemfinále:
- James Hurrell (Angl.) - Ryan Searle (Angl.-20) 0:4
- Luke Littler (Angl.-1) - Rob Cross (Angl.-17) 4:2