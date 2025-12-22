VIDEO: Načo hrať nudne, vravel miláčik publika. Po dráme vyradil ďalšieho hráča z TOP 10

Vyhral World Matchplay, trikrát UK Open, Premier League, Masters či World Series Finals, ale svetový šampionát zostáva pre neho zakliaty.
Anglický šípkar James Wade opäť nezvládol na MS v šípkach zápas druhého kola. Keď pred rokom vypadol s Holanďanom Jermainem Wattimenom, zaujal najmä negatívnym komentárom.
"Nechcem hrať šípky cez Vianoce. Mám malé deti a sviatky si chcem užiť. Je to dobrý model a myšlienka, ako pritiahnuť ľudí k sledovaniu. Ale nie je to dobré pre ľudí, ktorí okolo toho pracujú," povedal vtedy po prehratom zápase.
Tentokrát nezvládol siedmy nasadený hráč drámu s ďalším Angličanom - Rickym Evansom. Po dráme s výsledkom 2:3 sa lúči s turnajom.
Nechce hrať nudne
Wade odohral v meraných štatistikách lepší zápas. Jeho priemer na troch šípkach bol 92,51, kým jeho súper mal 88,19. Nasadený hráč mal dokonca aj o jeden vyhratý leg naviac, takisto aj lepšie percento na zatváraní hier.
V záverečnom sete predviedli hráči dramatickú koncovku, v ktorej uspel Evans 6:4 na legy.
VIDEO: Záver zápasu Wade - Evans
Evans po dueli vravel, že nechce hrať nudné šípky. "Predstavte si, že prídete na šípky a vyhráte 3:0, aký to má zmysel? Musíme to robiť zaujímavým!" vravel víťaz.
Evansa čaká v ďalšom kole anglický mladík Charlie Manby, ktorý si poradil s Američanom Adamom Sevadom 3:0 na sety.
História sa nezopakovala
Keď na MS 2021 zdolal Singapurčan Paul Lim Angličana Lukea Humphriesa, nepovažovalo sa to za veľmi veľkú senzáciu.
O päť rokov neskôr sa opäť stretli v Alexandra Palace, no tentokrát v inej pozícii - Lim ako najstarší hráč a Humphries ako svetová dvojka a bývalý majster sveta.
Prekvapenie sa tentokrát nekonalo a Angličan zvíťazil jasne 3:0 na sety s priemerom na tri šípky cez 97 bodov.
"Pre mňa to bol zápas, v ktorom som musel vyhrať, to bolo najdôležitejšie. Po prvých dvoch setoch som sa dostal do dobrej pozície," povedal Humphries v pozápasovom rozhovore.
Vyjadril sa aj ku Limovi, ktorý sa v prvom kole stal najstarším hráčom a víťazom zápasu na MS.
"Je to jednoducho legenda. Dúfam, že to nebolo naposledy, čo sme ho videli na tejto scéne," dodal Humphries.
Mladík pokračuje ďalej
Na pódium sa po Vianociach vráti aj nasadená desiatka a často označovaný ako "čierny kôň turnaja" Gian van Veen z Holandska.
V druhom kole si poradil so škótskym hráčom Alanom Soutarom 3:1 na sety. Aj napriek tomu, že mladík prehral úvodný set, predviedol fantastický výkon s priemerom na tri šípky cez 108 bodov.
Van Veen bol blízko k tomu, aby sa dostal do náročnej situácie, keď súper mal šípky na víťazstvo aj v druhom sete. Priznal, že cítil tlak.
"Potom som si už len povedal: 'Uvoľni sa, triafaj triple aj double'. Celý deň som sa cítil skvele," povedal.
Holanďan je rád, že sa vráti späť aj po trojdňovej vianočnej pauze. "Ak budem takto pokračovať ďalej, môžem zájsť ďaleko," dodal po zápase.
12. hrací deň MS v šípkach 2026
Výsledky - 2. kolo:
Darren Beveridge (Škó.) - Madars Razma (Lot.) 1:3
Wessel Nijman (Hol.-31) - Gabriel Clemens (Nem.) 0:3
David Munyua (Keňa) - Kevin Doets (Hol.) 0:3
James Wade (Angl.-7) - Ricky Evans (Angl.) 2:3
Gian van Veen (Hol.-10) - Alan Soutar (Škó.) 3:1
Nathan Aspinall (Angl.-15) - Leonard Gates (USA) 3:0
Luke Humphries (Angl.-2) - Paul Lim (Sing.) 3:0
Charlie Manby (Angl.) - Adam Sevada (USA) 3:0