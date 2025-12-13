Má dedičnú vadu, nedá sa liečiť. Angličan hrá na MS, aj keď na terč dobre nevidí

MS v šípkach 2026 poznajú po druhom hracom dni už tucet hráčov, ktorí si v londýnskom Alexandra Palace zaistili postup do druhého kola.
Úlohu favorita okrem iných potvrdil v piatok aj Angličan Ryan Searle, ktorý bez straty setu zdolal holandskú prekážku v podobe Chrisa Landmana.
V zápase hodil päť 180-tiek, na zisk legu premenil takmer každý druhý double a napriek slabšiemu tretiemu setu si udržal priemer nad 93 bodmi.
Rodák z Tivertonu, ktorý je známy svojim vzhľadom rockovej hviezdy, zvládol prvý zápas na MS už ôsmykrát v rade. Zaujímavé je, že to dosiahol napriek hendikepu, ktorý si na prvý pohľad fanúšik ani nevšimne.
Brzdilo ho, že si neveril
Searle nikdy nesníval, že stane profesionálnym šípkarom. Keď mu rodičia kúpili v detstve terč, občas si naň hádzal, no po istom čase toho nechal.
Ako 21-ročný začal hrať za miestny klub, neskôr sa prihlásil do PDC Challenge Tour a už vo svojej druhej sezóne skončil druhý za Robom Crossom.
VIDEO: Zábery zo zápasu Searle - Landman v čase od 16:16 min
To znamenalo zisk profesionálnej karty, no Searle si nebol istý tým, či chce hrať šípky na plný úväzok. Trápili ho pochybnosti, neveril si.
"Nemal som dosť sebavedomia na to, aby som hral proti ľudom, ktorých som dovtedy poznal iba z televízie. Asi na mojom druhom PDC turnaji som prehral s Garym Andersonom 0:6.
Nemohol som uveriť tomu, že hrám na tom istom terči s mojím obľúbeným hráčom. Bolo ťažké zvyknúť si," povedal Searle v relácii 180 na Nova Sport.
Zlom nastal v roku 2018, keď vyhral vo Walese menší turnaj zvaný Champion of Champions. Vďaka tomu vyhral 5000 libier, čo bola jednak finančná injekcia a tiež výsledok, ktorý zvýšil jeho sebavedomie.
Vadu zdedila jeho dcéra
Doposiaľ vyhral sedem turnajov Players Championships, no chýba mu veľký titul. Najbližšie bol k nemu v roku 2021 na Players Championship Finals, ale v rozhodujúcom zápase podľahol Petrovi Wrightovi 10:11.
Jeho výsledky sú o to cennejšie, že Searle trpí dedičnou zrakovou vadou.
Ide o dominantnú atrofiu optického nervu, ktorá už v mladom veku spôsobuje zníženie zrakovej ostrosti či vedie k iným poruchám videnia.
VIDEO: Zostrih z večernej časti 2. hracieho dňa MS v šípkach 2026
"Zdedil som to po otcovi a starej mame a po mne to má moja dcéra. Má problém vidieť na tabuľu v škole, musí mať všetko zväčšené. Zrejme nikdy nebude môcť napríklad šoférovať auto," hovorí Angličan.
Tento očný problém sa dnes nedá riešiť operáciou alebo liekmi. Searle však tvrdí, že sú na svete aj horšie veci a že na slabší zrak si zvykol.
"Aj keď nosím šošovky, stále nevidím dokonale. Je to však o dosť lepšie. Predtým som sa pozeral na terč, ktorý som videl rozmazane. Keď sa ma doktorka pýtala, čím sa živím, prekvapilo ju, že hrám šípky," priznal Angličan.
Nevidel, čo trafil
Počas zápasov sa často u rozhodcu uisťuje, aké políčko trafil. Proti Landmanovi sa mu dokonca stalo, že zlé vyhodnotil, čo trafil a takmer ho to stálo set.
Za stavu 2:1 v druhom sete mu zostávalo na terči 95 bodov. Po zásahu trojnásobku 19 mu zvýšilo 38 bodov, no pokus na double 19 išiel mimo terča a tretiu šípku Searle na prekvapenie všetkých poslal do dvadsiatky.
Na tlačovej konferencii priznal, že si myslel, že prvou šípkou trafil single 19 a preto chcel dvakrát trafil double 19. Po tom, čo trafil mimo terč mieril na triple 20 v domnení, že mu zostáva 76 bodov, no bolo ich 38.
"Chris ten leg vyhral a keby mi následne zobral podanie a vyhral druhý set, bol by to úplne iný zápas. Dobre som sa však vyrovnal s týmto momentom a ďalší leg som zavrel na 11 šípok," dodal 38-ročný hráč.
Šoumen Evans nesklamal
V ďalšom kole stretne s víťazom generačného súboja medzi Brendanom Dolanom a Tavisom Dudeneym. V jednom či druhom prípade bude favoritom.
Podobne ako Searle prešiel ďalej bez straty setu aj domáci šoumen Ricky Evans. Ako zvyčajne nastúpil v prvom kole MS v drese s vianočnou tematikou a za tónov známeho hitu Merry Christmas Everyone.
VIDEO: Nástup Rickyho Evansa počas 1. kola MS v šípkach 2026
O niečo viac, ako sa očakávalo, sa natrápil na postup Gian van Veen. Svetová desiatka zdolala Španiela Crista Reyesa 3:1, no nechýbalo veľa a Holanďan by musel čeliť hrozbe vypadnutia v piatom sete.
Vo veku 23 rokov vyhral vôbec svoj prvý zápas v Alexandra Palace a expert televízie Sky Sports Dan Dawson ho dokonca tipuje na celkového víťaza.
Tým sa v roku 2026 určite nestane Ross Smith, ktorý sa ako prvý nasadený hráč rozlúčil s turnajom. Proti Švédovi Andreasovi Harryssonovi viedol 2:1 na sety a 2:0 na legy, no potom premárnil šesť šípok na výhru.
"Cítim sa skvele. Bol to veľký tlak. Keď som sa v úvode obzrel za seba, povedal som si: Wow, to je ale publikum. Ross je skvelý hráč, ale viem čo dokážem a verím, že budem vyhrávať aj ďalej," dodal 50-ročný debutant na MS.
MS v šípkach 2026 - 2. deň
Výsledky 1. kola:
- Niels Zonneveld (Hol.) - Haupai Puha (N. Zél.) 3:0
- Ian White (Angl.) - Mervyn King (Angl.) 3:2
- Ryan Searle (Angl.-20) - Chris Landman (Hol.) 3:0
- Rob Cross (Angl.-17) - Cor Dekker (Nór.) 3:0
- Ross Smith (Angl.-12) - Andreas Harrysson (Švéd.) 2:3
- Ricky Evans (Angl.) - Man Lok Leung (Hongkong) 3:0
- Gian van Veen (Hol.-10) - Cristo Reyes (Šp.) 3:1
- Damon Heta (Aust.-16) - Steve Lennon (Ír.) 3:1