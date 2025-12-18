VIDEO: Obrovská senzácia na MS. Outsidera hnalo za víťazstvom vypredané hľadisko

Keňan David Munyua sa postaral o zatiaľ najväčšie prekvapenie MS v šípkach 2026. V prvom kole zvíťazil nad Mikeom De Deckerom 3:2 na sety.
Tridsaťročný kvalifikant a jediný africký zástupca na turnaji v londýnskom Alexandra Palace, prehrával už 0:2, ale po senzačnom obrate postúpil na úkor nasadenej osemnástky do druhého kola.
De Decker bol v zápase jasným favoritom. Na minuloročného víťaza jedného z major turnajov World Grand Prix vypísali stávkové kancelárie kurz 1,03, kým na prvého Keňana v histórii MS bol kurz až 13.
Munyua od začiatku vzdoroval svojmu súperovi, no zdalo sa, že šancu premárnil. Po prehranom úvodnom sete viedol v tom druhom 2:0 na legy, ale Belgičan získal tri hry po sebe a teda napokon aj celý set.
Outsider, ktorého hnalo vypredané hľadisko, sa dopustil aj niekoľkých zbytočných chýb pri počítaní, no napriek tomu duel otočil. Stačil mu na to aj priemer tesne nad hranicou 80 bodov na tri šípky.
VIDEO: David Munyua šokujúco vyhral zápas na MS v šípkach
"Je to neuveriteľné, niečo také som vôbec nečakal. Aj keď som prehrával, snažil som sa hrať svoju hru. Je to veľký moment pre šport v Keni, aj v celej Afrike.
Keď to dokážem ja, tak sa niečo podobné môže podariť aj ďalším,“ povedal prekvapivý víťaz v rozhovore pre Sky Sports priamo na pódiu.
Munyua má za postup do druhého kola istotu 25-tisíc libier.
Amatérsky šípkar, ktorý sa v Keni živí ako veterinár, pred turnajom pre britské médiá uviedol, že prvýkrát v živote vycestoval mimo africký kontinent.
Prekvapením bol už jeho postup na šampionát. V kvalifikácii si poradil okrem iného s najlepšími hráčmi z Juhoafrickej republiky, kde majú šípky spomedzi afrických krajín najväčšiu tradíciu.
Munyuu čaká v ďalšom dueli lepší zo súboja nenasadených hráčov Kevin Doets - Matthew Dennant, ktorí otvoria piatkový program šampionátu.
Majstrovstvá sveta sa tento rok hrajú po prvý raz v rozšírenom formáte so 128 hráčmi a tiež sú lákadlom rekordné prémie. Víťaz finále, ktoré sa odohrá 3. januára 2026, si prilepší o milión libier.
MS v šípkach 2026 - 8. deň
Výsledky 1. kola:
Callan Rydz (Angl.) - Patrik Kovács (Maď.) 3:0
Thibault Tricole (Fr.) - Motomu Sakai (Jap.) 0:3
Ryan Joyce (Angl.-24) - Owen Bates (Angl.) 3:0
Mike De Decker (Belg.-18) - David Munyua (Keňa) 2:3