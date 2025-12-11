VIDEO: Robil grimasy, ukazoval emócie. Littler vstúpil do turnaja v úplne inej pozícii

Keď nastúpil na premiérový zápas na MS v šípkach 2024, nikto ho ešte nepoznal. Po dominantnej výhre na neho raketovo klesli kurzy na celkové víťazstvo.
Luke Littler to vtedy dotiahol až do finále, kde prehral s Lukeom Humphriesom. Na šampionáte o rok neskôr sa z neznámeho tínedžera stal štvrtý nasadený hráč a úvodný zápas odohral až v druhom kole.
Tentokrát bol však v úplne odlišnej pozícii. Stále len 18-ročný Angličan vstúpil do turnaja ako obhajca titulu a svetová jednotka. Pri zmene formátu hral už úvodné kolo počas prvého hracieho dňa šampionátu.
Luke Littler predviedol ďalší zo svojich výborných výkonov a do druhého kola sa prebojoval po jasnej výhre 3:0 s Litovčanom Dariusom Labanauskasom.
Už počas svojho nástupu mal fanúšikov na svojej strane, diváci ho milujú. Littler však pôsobil inak, ako ho poznajú ľudia počas menších turnajov.
"Vie, že si ho všetci všímajú, preto ukazuje emócie," povedal v prenose komentátor Nova Sportu Petr Hais. Littler robil grimasy keď hodil dobré šípky, ale aj keď sa mu na chvíľku prestalo dariť.
VIDEO: Záverečné šípky Lukea Littlera
Littler v zápase opäť predviedol priemer cez sto bodov na tri šípky, až sedemkrát hodil maximum 180 bodov. Na zatváraní mal úspešnosť 64 percent.
Viac ako súper ho potrápila v pozápasovom rozhovore včela, ktorú musel od seba odháňať. Potom však priznal, že duel pre neho nebol jednoduchý.
"Pri pohľade na štatistiky to tak nevyzeralo, ale som šťastný. Každý na turnaji chce vyhrať svoje prvé kolo. Je to určite najťažší zápas. Ak nebudete hrať dobre, nevyhráte," povedal.
VIDEO: Zostrih 1. dňa na MS v šípkach 2026
Zlý rok sa neukázal
Úvodný zápas má za sebou aj bývalý majster sveta a nasadená dvadsaťosmička Angličan Michael Smith.
"Bully Boy", ako ho prezývajú, zdolal šípkarskú babičku a úradujúcu víťazku ženskej World Matchplay Darts Lisu Ashtonovú 3:0 na sety.
Aj keď sú obaja domáci hráči, väčšiu podporu mala medzi divákmi Ashtonová, ktorá vstúpila do zápasu veľmi suverénne. Ovládla prvý aj tretí leg, no napokon nezvládla koncovku úvodného setu.
Smith sa v ďalších setoch nakopol a mal sériu ôsmich víťazných legov. Keď sa jednej z piatich ženských zástupkýň podarilo zavrieť dvojitú dvojku, diváci oslavovali, akoby sa jej podarilo zvíťaziť v zápase.
Bývalý majster sveta vstupoval do turnaja s trpkou príchuťou. V tejto sezóne sa mu vôbec nedarilo, sužovali ho aj zranenia. V rebríčku klesol hlboko na 28. miesto.
„Keby som vyhral majstrovstvá sveta, zabudli by sme na posledných 11 mesiacov," povedal pred turnajom.
VIDEO: Víťazstvo Michaela Smitha
Problémy sa začali už na poslednom šampionáte, keď vypadol hneď v úvodnom zápase. Tentokrát si niečo takéto nechcel pripustiť. "Aj keď nehrám dobre, tento postup mi dodal sebavedomie," povedal v pozápasovom rozhovore.
Prekvapenie hneď v úvode
O menšie prekvapenie sa postaral hneď v úvodnom zápase šampionátu Nemec Arno Merk, ktorý pri svojom debute na šampionáte zdolal Belgičana Kima Huybrechtsa 3:1. "Zaslúži si oslavovať," povedal expert Sky Sports Stuart Pyke.
Program úvodného dňa uzavrel duel skúseného Lotyša Madarsa Razmu proti ďalšiemu debutantovi na turnaji - 22-ročnému Holanďanovi Jamaiovi van den Herikovi.
Skúsenejší šípkar zvládol svoju úvodnú prekážku, keď zvíťazil 3:1. V záverečnom legu sa pokúšal aj o záver na devät šípok, no už tá siedma nesmerovala do trojitej dvadsiatky.
Mladík priznal, že keď sa dozvedel, že pocestuje na svetový šampionát, bol akurát v práci a od radosti mu vyhrkla slza. Pred turnajom mal tú najlepšiu generálku - v rámci Players Championship 34 vyzval Littlera, s ktorým prehral 5:6.
MS v šípkach 2026 - 1. deň
Kim Huybrechts (Bel.) - Arno Merk (Nem.) 1:3
Michael Smith (Ang.-28) - Lisa Ashtonová (Ang.) 3:0
Luke Littler (Ang.-1) - Darius Labanauskas (Lit.) 3:0
Madars Razma (Lot.) - Jamai van den Herik (Hol.) 3:1