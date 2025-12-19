Po Littlerovi mala na dosah ďalší cenný skalp. O ženskej hviezde vravia, že raz vyhrá MS

Mohla sa stať historicky len druhou ženou s víťazstvom, no z MS v šípkach určite neodchádza s hanbou.
Aktuálne najlepšia ženská šípkarka Beau Greavesová bola blízko k veľkému úspechu, keď siahala na víťazstvo proti nasadeného Severoírovi Darylovi Gunreym.
Napokon sa vytúženej výhry nedočkala, keď prehrala 2:3 na sety. Aj napriek tomu sa stala najlepšou ženskou zástupkyňou na tohtoročnom šampionáte.
Ovládla všetky štatistiky
Gunrey sa v pozápasovom rozhovore viac venoval svojej súperke ako tomu, že postúpil ďalej.
Nasadený 22. hráč turnaja o nej povedal, že je najlepšia hráčka na svete. "Ak sa nájde hráčka šípok, ktorá môže vyhrať majstrovstvá sveta alebo akékoľvek majors, je to ona," vyslovil sa Gunrey.
Podľa stávkových kancelárii bola Greavesová favoritkou zápasu, boli na ňu vypísané nižšie kurzy.
VIDEO: Gunrey sa poklonil Greavesovej
"Každý hovoril, že je favoritkou, keď nastupovala na zápas. Ale niekedy ukážem svoju silu a rozvahu a dostal som sa cez cieľovú čiaru," dodal Gunrey.
Greavesová si napriek prehre vôbec neurobila hanbu. Práve naopak, ovládla takmer všetky merané štatistiky, okrem celkového výsledku.
Angličanka mala vyššie priemer (91,55 vs. 89,77), sedemkrát hodila maximum 180 bodov, kým jej súper len dvakrát.
Greavesová mala dokonca viac vyhratých legov (11 vs. 10) a takisto aj lepšie percento na zatváraní (37,93 vs. 31,25).
Zápas sa však zlomil, keď Gurney zavrel 144 bodov v poslednom sete a získal brejk súperky.
"Jediná vec, ktorá nás delila, bola 144. Keď som išiel do vedenia 2:1, pomyslel som si 'nedaj jej ani vydýchnuť'," dodal po zápase.
Zdolala aj Littlera
Greavesová má stále len 21 rokov. Na titulné strany novín sa dostala už v októbri, keď porazila aktuálnu svetovú jednotku Lukea Littlera.
Bolo to počas juniorských majstrovstiev sveta, v ktorých sa prebojovala až do finále. V ňom prehrala až s neskorším víťazom Gianom van Veenom z Holandska.
Littler pred žrebom seniorských MS vyslovil jedno želanie - chcel sa v 1. kole vyhnúť práve Greavesovej.
"Je určite jedna z tých, proti komu by som nechcel hrať. Je svetovej triedy, preto trikrát vyhrala MS žien.
Už dva alebo tri roky dominuje v ženskej sérii a bude sa len a len zlepšovať," povedal o nej najmladší majster sveta.
V tomto roku predvádzala Greavesová skvelé výkony. V rebríčku priemeru troch šípok jej patrí 20. miesto zo všetkých elitných hráčov.
Získala profesionálnu kartu
Legenda šípok Raymond van Barneveld z Holandska predpokladal, že ak podá na MS dobrý výkon, môže si vybojovať miesto v prestížnej Premier League of Darts. Gerwyn Price však tento výrok označil za vtip.
Po jej prehratom zápase je však už jasné, že tento nápad ostane len v teoretickej rovine. Greavesová však v tomto roku na turnaji Development Tour skončila na druhom mieste a na dva roky si vybojovala profesionálnu kartu.
S najlepšími sa tak bude môcť merať častejšie. Aktuálne jej patrí v rebríčku 120. miesto, no súboje s elitnými hráčmi jej môžu pomôcť prebojovať sa v priebehu roku oveľa vyššie.
Súčasná svetová dvojka Luke Humphries verí, že Greavesová bude mať z debutu na profesionálnej scéne v budúcom roku úžitok, ale musí sa prispôsobiť relatívne novej skúsenosti - prehre.
„Je to úžasná hráčka. Ale je ťažké ju súdiť, pretože ešte nehrala v hlavnej súťaži. Myslím si, že výzvou bude, že sa bude musieť zmieriť s tým, že stratí ešte trochu viac,“ povedal Humphries.
Slabý úvod, hviezdny koniec
Predposledným zápasom úvodného kola svetového šampionátu bol duel medzi pätnástým nasadeným Nathanom Aspinallom a Filipínčanom Lourencom Ilaganom.
Miláčik anglického publika sa rozbiehal v zápase pomalšie. Prehral úvodný set, priemer mal tesne nad 85 bodov.
V ďalších setoch už svojmu súperovi dával len minimum šancí a napokon zvládol úvodný zápas po výsledku 3:1.
VIDEO: Big fish Nathana Aspinalla
Poslednými tromi šípkami dokonca ukázal, že patrí medzi úzku elitu. Zápas ukončil záverom nazývaný "Big fish", keď trafil 170 bodov (T20, T20, čistý stred).
MS v šípkach 2026 - 9. deň
Kevin Doets (Hol.) - Matthew Dennant (Ang) 3:1
Ryan Meikle (Ang.) - Jesus Salate (Arg.) 3:0
Mickey Mansell (Sev. Ír.) - Leonard Gates (USA) 2:3
Josh Rock (Sev. Ír.-11) - Gemma Hayterová (Ang.) 3:1
William O'Connor (Ír.) - Krzysztof Kciuk (Poľ.) 3:0
Daryl Gurney (Sev. Ír.-22) - Beau Greavesová (Ang.) 3:2
Nathan Aspinall (Ang.-15) - Lourence Ilagan (Fil.) 3:1
Keane Barry (Ír.) - Tim Pusey (Aus.) 3:0