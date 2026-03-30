Mladík fantasticky zabral a vyšvihol sa. Rosandič kraľuje tabuľke bez prehry

Prestížna šípkarska súťaž Niké Dart Liga pkoračovala druhým hracím dňom, pričom v neľahkej pozícii bol najmä talentovaný mladík Martin Homola.
Prvý hrací deň totiž vynechal kvôli účasti na PDC Development Tour, a tak figuroval na chvoste tabuľky. Musel zabrať, aby si zahral v play-off.
To sa mu aj podarilo a v Martine zvládol všetky štyri svoje zápasy s celkovým priemerom nad 80 bodov na tri šípky, čo ho v tabuľke posunulo na 7. miesto.
Homola predviedol v domácom prostredí dominantnú hru a stratil dohromady iba 7 legov.
Doterajšiemu lídrovi ligy Čverhovi (Šípkarsky klub Bardejov) pripravil prvú prehru Bratislavský hráč Pivarč čo využil Tomislav Rosandič hrajúci za AD Dart Club Hlohovec a usadil sa na vrchu tabuľky ako jediný hráč bez prehry, ktorý odohral plný počet zápasov.
Štyri výhry vybojoval aj Rosandič a zatiaľ kraľuje Nikéligovej tabuľke keď z ôsmich zápasov stratil iba jediný bod za remízu ešte v prvom hracom dni.
Na základe troch výhier a jednej prehry sa na druhej pozícii udržal s trinástimi bodmi Čverha, ktorý stráca na čelo dva body.
Tretia priečka zatiaľ patrí Hájekovi hrajúcemu za Dart Club Nové Zámky, ktorého v druhom hracom dni nikto neporazil a pripísal bilanciu 3 výhry a jednu remízu, s priebežne štvrtou pozíciou sa musí uspokojiť Pivarč, ktorý aj napriek vynikajúcej hre stratil 3 body za jednu prehru a jednu remízu (pri prehre priemer 84,71 bodov na tri šípky, pri remíze 89,35).
Výsledky 2. hracieho dňa
- 1. časť: Rosandič - Sekereš 6:2, Bernáth - Novotný 5:5, Dudek - Bovan 4:6, Mika - Čulák 6:0
- 2. časť: Homola - Benč 6:1, Pivrač - Čverha 6:3, Hájek - Zatko 6:3, Rosandič - Bernáth 6:2
- 3. časť: Dudek - Sekereš 6:4, Mika - Novotný 6:2, Homola - Bovan 6:0, Čverha - Čulák 6:2
- 4. časť: Zatko - Benč 6:2, Pivarč - Hájek 4:6, Rosandič - Dudek 6:2, Mika - Bernáth 5:5
- 5. časť: Homola - Sekereš 6:3, Čverha - Novotný 6:3, Zatko - Bovan 3:6, Hájek - Čulák 6:2
- 6. časť: Pivarč - Benč 6:1, Rosandiš - Mika 6:3, Homola - Dudek 6:4, Čverha - Bernáth 6:3
- 7. časť: Zatko - Sekereš 6:0, Hájek - Novotný 5:5, Pivarč - Bovan 5:5, Čulák - Benč 5:5
Napriek tomu, že sa Novotnému (ŠK Zlaté Moravce) nepodarilo vyhrať ešte ani jeden zápas odlepil sa z dna tabuľky vďaka dvom dosiahnutým remízam v Martine a preskočil o skóre Sekereša.
Vindiš napriek neúčasti v druhom hracom dni udržal zatiaľ postupovú ôsmu priečku ale počas posledného hracieho dňa základnej časti bude ešte tuhý boj o postupovú pozíciu keď až 5 práčov je v rozdiele jediného bodu.
Aj počas tohto hracieho dňa nastúpili dvaja vyzývatelia vďaka triumfom na turnajoch kategórie Master a pri neúčasti Vindiša aj náhradník Zatko. Ivan Čulák ani Miloš Benč však Nikéligistov o žiadne body neobrali a v úplne poslednej hracej časti odohrali aj vzájomný duel, ktorý sa skončil remízou 5:5.
Okrem tohto zápasu sa zrodili ešte štyri nerozhodné výsledky. Za zmienku stojí hlavne zápas medzi Pivarčom a Bovanom, kedy obaja atakovali hranicu 90 bodov na tri šípky (Bovan dokonca priemer na prvých 9 šípok nad 100 bodov) v ktorom každý z aktérov zavrel leg nad 100 bodov a padlo až 5 maximálnych hodov (180 tok).
Aj touto skvelou hrou sa nováčik Bovan priblížil pri svojej premiére v tejto súťaži k účasti v play-off.
Šancu na postup majú aj ostatní nováčikovia Dudek, Bernáth a Novotný, ktorí však budú musieť v posledný hrací deň veľmi zabrať.
V druhom hracom dni bolo k videniu množstvo kvalitných zápasov čo potvrdzuje, že až 9x sme videli hru nad 80 bodov na tri šípky (až trikrát zahral taký zápas Pivarč).
Diváci mohli vidieť 38 najvyšších hodov 180, najviac, až 7, ich zaskóroval Homola. Doteraz je v tomto aspekte jednoznačne najlepší Pivarč, ktorý dohromady za dva hracie dni nazbieral až 13x hodnotu 180.
K videniu bolo aj štrnásť vysokých zavretí nad 100 bodov. Najvyššie zavretie hracieho dňa dosiahol Homola, keď predviedol parádnych 160 bodov. Najlepší leg bol zavretý 12. šípkou v podaní Bovana.
Poradie
Meno
Z
V
R
P
Skóre
Body
180
Priemer
1.
Tomislav Rosandič
8
7
1
0
47:25
15
7
78,53
2.
Matej Čverha
8
6
1
1
44:26
13
4
71,08
3.
Štefan Hájek
8
5
2
1
44:33
12
4
76,84
4.
Ľuboš Pivarč
8
5
1
2
42:32
11
13
80,06
5.
František Mika
8
4
1
3
38:29
9
7
73,60
6.
Nikolaj Bovan
8
4
1
3
35:37
9
4
77,35
7.
Martin Homola
4
4
0
0
24:7
8
7
80,84
8.
Juraj Vindiš
4
2
0
2
17:17
4
4
76,16
9.
Adrian Dudek
8
2
0
6
30:42
4
4
74,25
10.
Adam Bernáth
8
1
2
5
30:42
4
7
69,20
11.
Oliver Novotný
8
0
3
5
30:45
3
6
71,65
12.
Jozef Sekereš
8
1
1
6
24:45
3
1
74,87