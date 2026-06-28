Kapverdy vyzvú majstrov sveta, náročný šláger čaká Portugalsko. Pozrite si dvojice play-off na MS

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou skupinovú fázu.
Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov sa do vyraďovacej časti prebojovalo 32 tímov, medzi ktorými nechýbajú prekvapenia.
Všetci hlavní favoriti na boj o najcennejšiu trofej si však postup do šestnásťfinále postrážili.
Do vyraďovacej fázy sa prekvapivo prebojovali aj Kapverdy, ktoré v G-skupine neprehrali a obsadili 2. miesto s 3 bodmi. Senzačne remizovali so Španielskom aj s Uruguajom.
Odmenou im bude súboj s úradujúcim majstrom sveta Argentínou, ktorá má vo svojich radoch najlepšieho strelca histórie svetových šampionátov.
Lionel Messi má na konte 19 gólov z rekordných 6 účastí na mundialoch a so 6 presnými zásahmi vedie poradie kanonierov aj na prebiehajúcom turnaji.
Okrem Kapverd premiérovo postúpili zo skupinovej fázy aj Egypt, Bosna a Hercegovina, DR Kongo, a dvojica Juhoafrická republika - Kanada, ktorá v nedeľu večer otvorí vyraďovačku.
Medzi šlágre šestnásťfinále bude patriť duel víťaza F-skupiny Holandska s Marokom, ktoré uhralo bod s Brazíliou po remíze 1:1 v C-skupine a pred štyrmi rokmi v Katare dokráčalo až do semifinále.
Veľkým lákadlom bude aj súboj Portugalska s Chorvátskom.
Okrem Kanady sa medzi 32 postupujúcich dostali aj ďalší dvaja spoluhostitelia. USA sa stretnú s Bosnou a Hercegovinou a Mexiko bude čeliť Ekvádoru.
Do šestnásťfinále postúpili prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších z 12 mužstiev na 3. miestach.
Vyraďovacia fáza sa začne už v nedeľu 28. júna o 21.00 h SELČ. Finále je na programe v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v East Rutherforde.
MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off