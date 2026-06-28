    Kapverdy vyzvú majstrov sveta, náročný šláger čaká Portugalsko. Pozrite si dvojice play-off na MS

    Futbalisti Portugalska počas MS 2026.
    Futbalisti Portugalska počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 06:49
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    Vyraďovaciu fázu svetového šampionátu odštartuje Kanada proti Južnej Afrike.

    Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Mexiku a Kanade majú za sebou skupinovú fázu.

    Z historicky najvyššieho počtu 48 účastníkov sa do vyraďovacej časti prebojovalo 32 tímov, medzi ktorými nechýbajú prekvapenia.

    Všetci hlavní favoriti na boj o najcennejšiu trofej si však postup do šestnásťfinále postrážili.

    Do vyraďovacej fázy sa prekvapivo prebojovali aj Kapverdy, ktoré v G-skupine neprehrali a obsadili 2. miesto s 3 bodmi. Senzačne remizovali so Španielskom aj s Uruguajom.

    Odmenou im bude súboj s úradujúcim majstrom sveta Argentínou, ktorá má vo svojich radoch najlepšieho strelca histórie svetových šampionátov.

    Lionel Messi má na konte 19 gólov z rekordných 6 účastí na mundialoch a so 6 presnými zásahmi vedie poradie kanonierov aj na prebiehajúcom turnaji.

    Okrem Kapverd premiérovo postúpili zo skupinovej fázy aj Egypt, Bosna a Hercegovina, DR Kongo, a dvojica Juhoafrická republika - Kanada, ktorá v nedeľu večer otvorí vyraďovačku.

    Medzi šlágre šestnásťfinále bude patriť duel víťaza F-skupiny Holandska s Marokom, ktoré uhralo bod s Brazíliou po remíze 1:1 v C-skupine a pred štyrmi rokmi v Katare dokráčalo až do semifinále.

    Veľkým lákadlom bude aj súboj Portugalska s Chorvátskom.

    Okrem Kanady sa medzi 32 postupujúcich dostali aj ďalší dvaja spoluhostitelia. USA sa stretnú s Bosnou a Hercegovinou a Mexiko bude čeliť Ekvádoru.

    Do šestnásťfinále postúpili prvé dva tímy z každej skupiny a osem najlepších z 12 mužstiev na 3. miestach.

    Vyraďovacia fáza sa začne už v nedeľu 28. júna o 21.00 h SELČ. Finále je na programe v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v East Rutherforde.

    MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City
    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

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